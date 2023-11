Tips: 11 nya tips till Samsung One UI 6.0 med Android 14

Samsung är i full färd med att rulla ut uppdateringen av sitt användargränssnitt One UI 6.0 och Android 14 till en lång rad av sina mobilmodeller. Vi har tidigare tipsat om nio av våra favoritnyheter i systemet. I denna del två tipsar vi om ytterligare tio nyheter som är lätta att missa men som kan vara riktigt användbara. De flesta av nyheterna ligger snarare i One UI eller Samsungs egna appar än i Android 14. För att vara säker på att få del av alla nyheter kan det därför vara bra att när du väl uppgraderat systemet även gå in i Galaxy Store och se till att alla Samsung-appar är uppdaterade till den senast tillgängliga versionen.

1) Nyheter i fotoredigeraren

Appen för fotoredigering har fått sig en rejäl omgörning. Det första du märker är att menyerna har stuvats om. När du först öppnar en bild är den i läget för att transformera bilder, där du hittar både alternativet för att räta upp bilden och för perspektiv.