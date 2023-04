Test: Motorola Edge 40 Pro – Gör skillnad

Edge 40 Pro är en telefon där Motorola tack och lov tänkt efter. Framförallt bidrar telefonen med en tydlig uppgradering på kamerasidan, särskilt då jämfört med Motorolas förra flaggskepp i serien, föregångaren till denna telefon. Med Motorola Edge 40 Pro märks att Motorola mer fokuserat på verklig nytta snarare än teknik för teknikens egen skull. I praktiken innebär det att vi får en skarp skärm med riktigt snabb uppdatering, något som i kombination med den råa prestandan gör att telefonen alltid känns snabb. Vi får verklig snabbladdning, ett kompakt, handvänligt format och kamerorna då som övertygar för såväl porträtt som mörkerbilder och därtill har en rad specialfunktioner.

Verkligt flaggskepp

Låt oss börja med fundamentet som Motorola Edge 40 står på. Det här är en flaggskeppsmobil och den drivs därför av Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2, något av det snabbaste som går att hitta idag. Kombinerat med generöst med snabbt arbetsminne och en riktigt snabb skärm bådar det gott.

Skärmen sedan är lätt kurvad i sidorna och där möter vi förutom ovanligt snabb uppdateringstakt på 165 bilder per sekund även Motorolas välkända och avskalade gränssnitt där de ligger nära vad Google skapat, men kompletterar med egna geststyrningar och en del anpassningar och lågmälda vidareutvecklingar av det som redan finns. Tyvärr har skärmen inte riktig aktiv låsskärm, det som brukar kallas Always on Display.

Ingen Always On Display, men däremot en skärm som på detta sätt tänds när du lyfter eller petar till telefonen.

Istället finns gester för att aktivera skärmen. Det innebär att du inte kan ha telefonen liggande på bordet och kasta ett öga på den för att se tid, aviseringar eller vilken musik som spelas, utan att röra den. Det går att ställa in så att skärmen tänds i ett begränsat läge om du lyfter telefonen eller petar till den. För mig innebär det ofta att telefonen lyser och och visar ett slags norrskensliknande skimmer över skärmen varje gång någon i sällskapet nuddar bordet där telefonen ligger. Det får mig, eftersom det är störande, att istället om jag lägger fram telefonen placera den med skärmen mot bordsytan. Då är tanken, ja Motorolas tanke i alla fall, att jag ska kunna utnyttja skärmens kurvade kanter för att ändå få diskreta appaviseringar. För diskreta visar det sig, för även om en färgmarkering lyser upp kanten på skärmen är det inget som drar blicken åt sig tillräckligt för att jag ska lägga märke till det om rummet inte är mörkt och jag dessutom inte just då tittar just mot telefonen.

Mycket Google



Apparna vi hittar från start är i Motorolas gränssnitt nästan uteslutande de från Google själva. Motorola kompletterar med den egna Moto-appen där deras anpassningar presenteras på ett samlat ställe och med Ready For, den funktion för att dela innehåll till en större skärm, om det nu är en tv eller en datorskärm. Tanken är att du ska kunna använda den större skärmen och ett anpassat gränssnitt tillsammans om du vill det med mus och tangentbord.

Bra på porträtt

Kamerorna imponerar som sagt. De ger ingen extrem zoom, här finns bara 2x optisk zoom, men de har egentligen allt annat man kan begära. När jag tittar igenom de runt 200 bilder jag tagit med telefonen under testperioden så framträder framförallt att kamerorna är bra på exakt fokusering, porträttbilder med naturlig oskärpa i bakgrunden och bilder när det är mörkt. Porträttläget låter dig växla mellan 85, 50 och 35 millimeter, vilket ger olika utsnitt och effekt och ett betydligt mera begränsat porträttläge finns även i videoform. Där blir dock ofta gränsen mellan skarpt och oskarpt mer eller mindre flytande. Just videoläget har ett extremt antiskakläge som låser horisonten rakt i bild, oavsett hur du skakar eller vickar telefonen. Telefonen kan filma i 8K, med vanlig antiskak begränsas upplösningen till 4K och med horisontlås dras upplösningen ner till max full HD. Jag blir imponerad av hur stabilt det blir men ser samtidigt ganska få verkliga användningsområden. Så länge du lyckas hålla motivet i bild får du i alla fall en användbar film och det exempel Motorola själva visat, där skateboardåkare blir filmade i en trappa, kan vara ett tillfälle där funktionen kommer till användning.

Oftare har du kanske nytta av möjligheten att låsa fokus på personer i bild, inte bara när de åker skateboard utan även vid andra tillfällen och jag tycker överlag att kameraappen är snabb och översiktlig. Jag kan växla mellan olika bildformat (fullskärm, 3:4, 16:9 och så vidare) direkt i huvudvyn, jag uppskattar manuell fokus i proffsläget och en pil i såväl stillbild- som videoläge presenterar snabbt alla de viktigaste inställningarna som finns. Allt finns helt enkelt lätt åtkomligt när jag behöver det. Optiska zoomen är alltså begränsad till 2x men i kameraappen kan jag zooma in upp till maximalt 16x och jag tycker att bilder i alla fall upp till 10x fortfarande får bra kvalitet med bra detaljrikedom. Det räcker långt.

Sammantaget paketerar Motorola Edge 40 Pro en lång rad användbara funktioner och det till ett konkurrenskraftigt pris. Vi har grunden i form av prestanda, skärmen med sin snabba uppdatering och direkta touchrespons. Vi har snabbladdningen samt utöver det kamerorna, ett rent enkelt gränssnitt och ett rätt kompakt format. De rundade kanterna gör att telefonen till och med känns lite tunnare än vad den är.

Frågor och svar

Vad adderar Motorola till Android?

En del genvägar och geststyrning, Family Space om du säkert vill låna ut mobilen till ett barn, appen Moto Secure och Ready For för att visa och interagera med telefonens innehåll på större skärm är de viktigaste.

Hur är makroläget i kameran?

Det finns där tack vare att vidvinkelkameran har autofokus och därför kan användas även för makro. Den har en närgräns på runt 2-3 centimeter men gör egentligen inget jag kan göra bättre med den vanliga kameran då jag zoomat in lite. Då slipper jag också nackdelen att telefonen lätt skuggar motivet.

Kommer det med laddare i paketet?

Ja, det gör det verkligen. En 125 watts snabbladdare får du med och dessutom ett genomskinligt skal i plast till själva telefonen.

Ett alternativ:

Värdig motståndare

En hel del flaggskepp spränger 10 000-kronorsgränsen med besked, men Xiaomi 13 är liksom Motorola Edge 40 Pro en modell som håller sig kring 10 000 och ger bra värde för pengarna.

Testbild

Bilder, framförallt porträtt och även i mörker blir bra. Kameran har snabb och precis autofokus och ett särskilt extremt antiskakläge för video.