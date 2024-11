Apple bygger ut Hitta-funktion

Apple uppges sikta på att släppa uppdateringen till Ios 18.2 under första halvan av december. En del av den uppdateringen ska bli en utbyggd version av verktyget för att spåra och hitta enheter, antingen via spårningsbrickor eller via enheterna själva.

Funktionen kallas "Share Item Location" och gör det möjligt för användare att på ett säkert sätt dela platsen för sina AirTags och andra enheter i Hitta-nätverket med tredje part, inklusive utvalda flygbolag. Funktionen kan därmed bli ett viktigt hjälpmedel för resenärer som exempelvis kan utrusta sitt bagage med en Airtag för att spåra sitt bagage och dela positionen med flygbolag om bagaget kommer på villovägar.

Apple har inlett samarbete med flera stora flygbolag inklusive United, Delta, British Airways, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, Virgin Atlantic och Vueling, för att integrera den nya funktionen i deras kundservice för att hitta borttappat bagage. Enligt Apple kommer fler flygbolag att ansluta sig till detta samarbete under de kommande månaderna.

För ökad säkerhet kommer delningen automatiskt att upphöra efter sju dagar eller så snart föremålet har återfunnits och återförenats med sin ägare. Användare kan också stänga av länken manuellt när som helst.