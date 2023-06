Bjuder in till lansering: Nothing Phone 2 släpps den 11 juli

Nothing har redan idag släppt en hel del detaljer om den kommande, ännu hemliga telefonen. Nothing Phone 2 ska få Snapdragon 8 Plus Gen 1, batteriet är på 4700 mAh detta bekräftat av Nothing själva och skärmen är enligt läckor en AMOLED på 6,67 tum med 120 hertz. Telefonen ska vidare enligt samma läcka få 12 GB arbetsminne och 256 GB lagring.

Inbjudan till lanserign pryds av en bläckfiskarm tillsammans med Nothings karakteristiska lysande baksida som vi känner igen från Nothing Phone 1. Om Nothing Phone 2 får samma usteende och funktion återstår att se, men bilden talar onekligen för det.

Lanseringen inleds den 11 juli klockan 17.00 svensk tid och kommer visas på Nothings egen webbplats.