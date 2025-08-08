Elon Musk lanserar erotisk meme-maskin

Elon Musks AI-företag xAI har lanserat Grok Imagine, ett bild- och videogenereringsverktyg tillgängligt för betalande användare på sociala plattformen X. I likhet med många andra liknande tjänster använder verktyget textprompter för att skapa bilder och 15-sekunders videor med inbyggt ljud. Det som skiljer Grok Imagine från många andra är en särskild funktion kallad “spicy mode” ger användarna möjlighet att generera innehåll med erotiska inslag, inklusive bilder som visar delvis nakenhet.

Vissa bildförsök censureras eller suddas, medan andra med sexuella undertoner genereras utan moderering. Innehållet är inte överraskande för xAI, med tanke på förra månadens lansering av en vulgär, hypersexualiserad anime-AI-kompanjon i den artificiella intelligensen. Men precis som Groks ohämmade natur var underhållande tills den började sprida hatiskt, antisemitiskt och kvinnofientligt innehåll, kan Grok Imagine vara på väg att få en rad oavsiktliga konsekvenser. Elon Musk har själv beskrivit Grok Imagine som en "meme-maskin utan dess like" och noterat att antalet genererade bilder ökade från 14 till 20 miljoner på bara ett dygn.

Även om tekniken utvecklas snabbt, har innehållet kritiserats för att ha en plastig och overklig estetik. Verktyget kan dock generera stora mängder bilder med sexuella undertoner på kort tid, och verktyget fortsätter att producera innehåll automatiskt medan man scrollar – vilket tyder på att målgruppen kan vara användare som vill ha snabbt material utan att vara särskilt kräsen.