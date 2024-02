Första bilderna läckta på billiga Nothing Phone 2a (Bekräftat felaktiga)

Nothing Phone 2a Foto: Rendering signerad Onleaks

Sedan publiceringen har källan till dessa bilder, läckaren Onleaks erkänt att de är felaktiga, läs mer här.

Nothing har bekräftat att telefonen Nothing Phone 2a ska släppas inom kort, men de har inte berättat särskilt mycket mera ännu. Det har däremot den etablerade teknikläckaren Onleaks gjort och på sajten Smartprix kan man därför se renderingar av hur baksidan på telefonen enligt uppgift ska se ut. Det handlar om en ny design om vi jämför med deras dyrare Phone 2 och istället för en cirkel i mitten av baksidan där den trådlösa laddningen sitter så har vi här en cirkel till höger om de två kamerorna och en ny design under den. Designen med transparenta element går dock igen från bolagets andra produkter.

Tidigare läckta uppgifter gör gällande att telefonen ska få två kameror på 50 megapixel vardera, båda med kamerasensorer från Samsung och då en huvudkamera ackompanjerad av en vidvinkellins. Selfiekameran ska vara på 32 megapixel, placerad i ett litet hål i skärmen och sensorn ska komma från Sony. Systemchippet ska enligt läckta uppgifter vara Mediatek Dimension 7200 och skärmen en 6,7 tum stor Amoled-skärm med 120 hertz uppdateringsfrekvens och upplösning på 1084 × 2412 pixel.

Några prisuppgifter har inte publicerats, men telefonen tros vara en billigare modell som också specifikationerna skvallrar om och den gör förmodligen sin officiella entré i samband med MWC-mässan i Barcelona i slutet av februari.