Onleaks om sin Nothing Phone 2a-läcka: “Jag hade fel”

Annons

Uppgifterna om Nothing Phone 2a publicerade även Mobil, men de uppgifterna har alltså nu visat sig felaktiga. Vi kan aldrig vara helt säker på hur trovärdiga olika läckor är, men sett i backspegeln har ofta läckor från de etablerade aktörerna visat sig stämma. De baseras so regel ofta på detaljerade ritningar över produkter läckta från underleverantörer och med det som grund skapas verklighetstrogna 3D-renderingar. Den här gången har det dock kommit fram att materialet som renderingen i det här fallet baserades på var manipulerat eller felaktigt.

Onleaks har gått ut via sitt Twitter-konto (numera X) och redogjort för felaktigheterna.

Nothing planerar ett event den 27 februari under MWC-mässan i Barcelona och då kan vi möjligen få en första officiell glimt av Nothing Phone 2a.