Inte bara ren Android: HMD Global satsar på mjukvara och tjänster

HMD Global har med sina Nokia-telefoner etablerat sig med löften om ren Android-mjukvara och garanterade uppdateringar till nya versioner av Android. Även för de billigare mobilerna.

Efter en framgångsrik start följd av något av en svacka så ska man nu satsa med på anpassad mjukvara. Med enbart ren Android blir det ju i vissa avseenden svårt att erbjuda något unikt.

Redan vid sin senaste produktlansering tog HMD Global steget in på mjukvarusidan med sin tjänst HMD Connect, en roamingtjänst som säkerställer billig uppkoppling för resenärer, dock lanserad med oturlig timing just nu under Corona. HMD Globals nya satsning innebär att man nu köper mjukvarubolaget Valona Labs. De fokuserar på mobila företagslösningar och säkerhet, vilket även antyder inriktningen på HMD Globals fortsatta inriktning.

Köpet är startskottet på HMD Globals nya strategi där man ska etablerat ett forsknings- och utvecklingskontor i Tammerfors. Enligt HMD Global ska kontoret i Tammerfors fokusera på mjukvara, säkerhet och tjänster.

Ari Heikkinen, tidigare på Valona Labs, nu ansvarig för företags- och säkerhetslösningar på HMD Global säger i ett uttalande att de jobbat en längre tid med HMD Global och att det nya utvecklingscentret innebär en fortsättning på och fördjupning av det arbetet.

– Cybersäkerhetshot har ökat under den pågående globala pandemin, så det här är helt rätt tidpunkt för att utöka vår satsning på säkerhet.