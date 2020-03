Nu officiell: Här är nya Nokia 8.3 5G + fler nya telefoner

När HMD Global nu lanserar Nokia 8.3 5G gör man en särskild affär av att den ska vara utrustad med framtidssäker 5G. Enligt HMD Global har telefonen ett bredare 5G-stöd än andra 5G-mobiler och den ska därför klara 5G roaming över hela världen den dag den typen av resor är aktuella igen.

Nokia 8.3 är inget utpräglat flaggskepp, vilket bland annat märks på att den använder Snapdragon 765G där G i namnet står för grafikacceleration och det här, berättar Juho Sarvikas på HMD Global, är en modulär plattform som passar Nokia-mobilerna och vad HMD Global vill göra särskilt bra. HMD Global kombinerar systemchippet med en av Qualcomms moduler och resultatet är att telefonen ska ha stöd för 5G-band upp till 3.8GHz och lämpa sig både för internationell roaming och ska kunna hänga med när 5G tar nästa steg i utvecklingen. Snapdragon 765G är Qualcomms första systemchipp med integrerad 5G och beroende på när Nokia 8.3 faktiskt kommer ut så kan man bli först med att stödja alla de 5G-frekvenser som används globalt av olika operatörer.

Plastskal och videoinspelning i 21:9

Med en prislapp på 599 euro (vi har inte fått något svenskt pris ännu) och ett yttre skal i plast ska telefonen likna det HMD Global levererade i Nokia 7.2, ett plastskal som bearbetats för att ändå glänsa och ge lite intryck av att spegla infallande ljus på samma sätt som glas. Skärmen på framsidan är 6,8 tum stor och anpassar sin färgton efter omgivande ljusförhållanden.

Ska du ta bilder eller spela in film så erbjuder Nokia 8.3 fyra kameror på baksidan, placerade i en cirkel med samarbetspartnern Zeiss logotyp i mitten. Man använder även varumärket Pureview på kameramodulen i den här telefonen. Pixelstorleken är på 2,8 µm och det finns en huvudkamera på 64 megapixel kompletterad med en makrokamera, en djupsensor och en vidvinkelkamera. HMD Global gjorde det tydligt att man valt bort zoomobjektiv som många andra tillverkare satsar på nu till förmån för den här uppsättningen. Argumentet är att med en huvudkamera på 64 megapixel kan man komma relativt långt med digital zoom och ändå få bra bilder.

Utöver stillbilder pushar HMD Global särskilt för film och med kamerorna kan du faktiskt spela in video i det bioliknande formatet 21:9, det som Sony (även de med Zeiss-samarbete) satsat mycket på. Ett actionkameraläge ska ge dig skakfria filmer även när det är svårt att vara stadig på handen och i telefonen ska du både kunna redigera filmerna och lägga på olika färgeffekter.

Kommer först till sommaren

Nokia 8.3 har ännu inte fått en exakt månad för säljstart, utan HMD Global säger bara att den kommer under sommaren. Priset ska hamna på 599 euro för modellen med 6 GB arbetsminne och 64 GB lagring, samt 649 euro för versionen med 8 GB arbetsminne och 128 GB lagring.

Nokia 5.3 med fyra kameror

Den andra telefonen som HMD Global lanserar idag är Nokia 5.3 som trots att den har ett lägre pris även den är utrustad med flera kameror än man kanske väntat sig. Vi får en huvudkamera assisterad av makro, djupsensor och vidvinkel, lika många som på föregående telefon alltså och ingen zoom här heller. Även här så är kamerorna placerade i en cirkel på baksidan med en liten ö i mitten då i samma färg som telefonen.

Prestandan säkerställs av ett Snapdragon 665 och HMD Global utlovar en batteritid på upp till två dygn.

Med 4 GB arbetsminne och 64 gigabyte lagring ska Nokia 5.3 kosta 189 euro.

Två billigare enheter

Den tredje lanserade telefonen är Nokia 1.3 som baseras på Android 10 Go Edition med löfte om uppgraderingar när de kommer till såväl Android 11 som 12, då även de i Go Edition-utförande. Det innebär alltså att systemet anpassats till telefoner som den här, med mer begränsad prestanda än Androider i allmänhet. För att ändå kunna leverera lite mer än det allra mest grundläggande i kameraväg finns appen Camera Go som ger telefonen ett särskilt portättläge med oskarp bakgrund och appen ska även kunna förbättra bilder i lite sämre ljus. Systemchippet som används är Snapdragon 215.

Sista telefonen ut är den extremt billiga retromobilen Nokia 5310 med en prislapp på bara runt 400 kronor. Den ska ha inspirerats av Nokia Xpressmusic-telefonerna med storhetstid för uppåt 15 år sedan och erbjuder precis som då möjlighet att ladda in musikfiler och lyssna på. Operativsystemet är S30 så det handlar alltså inte om Android-smartphones längre. Det är en 2G-mobil som förutom musikspelare även har FM-radio och HMD Global passade på att påpeka att det fortfarande finns en stor marknad för den typen av telefoner.

Nokia 1.3 släpps i april med en prislapp på 95 euro och Nokia 5310 kostar alltså 39 euro, motsvarande cirka 400 kronor.

Alla fyra lanserade produkterna.

Dessutom: Egen tjänst för internationell roaming

Man kan inte beskylla HMD Global för att ha särskilt bra timing för sin tjänstelansering, men nu lanserar man i alla fall en betaversion, virusutbrott och resestopp till trots, av sin egna roamingtjänst. Tjänsten heter HMD Connect och låter användare via en app köpa datapaket för att använda internationellt. HMD Global ser så klart helst att man använder tjänsten tillsammans med en Nokia-telefon, men appen som används kommer fungera även med Android-mobiler från andra tillverkare. På hmdconnect.com ska man kunna ansluta sig till tjänsten och den ska enligt HMD Global inte konkurrera med befintliga operatörer utan fungera som ett komplement där det är enkelt att köpa till mer data och få tydlig översikt över ditt abonnemang. Tjänsten ska från start ha stöd i 120 länder och i prisexemplen kunde vi se 1 GB data med prislapp 9,95 euro.