Nothing släpper ny öppen Android 14-beta

Nothing meddelar att de nu tar nästa steg i betatestningen av sitt Android 14-baserade gränssnitt Nothing OS 2.5 i och med att de släpper en öppen beta 2-version för Nothing Phone 2. Den nya betaversionen lägger bland annat till en rad nya glyph-funktioner som en förbättrad integration med Google Kalender, en timer med Glyph-funktion och en ny animation vid användning av NFC.

Man har även lagt till fler alternativ för dubbeltryckningar på strömknappen och förbättrad hantering av att svepa med tre fingrar.

Nothing poängterar dock att det fortfarande handlar om en betaversion med allt vad det kan innebära av buggar och allmän instabilitet. Om du ändå vågar vara med hittar du all information på Nothings hemsida.