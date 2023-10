Nothing släpper öppen beta av Android 14

Nothing var inte speciellt snabba på bollen när det handlade om att uppgradera till Android 13, men nu är de betydligt snabbare med Android 14. Nu har man släppt beta 1-versionen av Android 14-baserade Nothing OS 2.5 där man introducerar en rad nya funktioner och verktyg, möjligheten att välja vad som ska hända om man dubbeltrycker på strömknappen et cetera.

För tillfället går det bara att betatesta på Nothing Phone 2 och eftersom det handlar om en beta 1-version lär det förekomma en del buggar och ofärdiga detaljer. Om du ändå vill vara med och betatesta kan du besöka Nothings forum för instruktioner om hur du kan medverka.