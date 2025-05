Ny design: Här är nyheterna i Android 16

De faktiska funktionsnyheterna blir färre för varje ny Androidversion, och i år har Google dessutom tidigarelagt lanseringen av nya Android för att hamna i en bättre cykel än när systemet kommer på hösten. Men en större förändring av utseendet är något som blir svårt att undgå.

Det rör sig inte om ett helt nytt formspråk, fortfarande är det version 3 av Googles riktlinjer Material som gäller, men den uppdaterade versionen kallas Material 3 Expressive.

Material bidrar till att ge allt innehåll på mobilen en enhetlig och intuitiv känsla men har nästan varit för bra på det. Enligt Google började utvecklingen av Material 3 Expressive med frågan varför alla appar hade samma tråkiga utseende.

Mer variation och enklare att fatta

Målet har alltså varit att skapa mer variationsmöjligheter för utvecklarna av appar och mer levande systemanimeringar. Material 3 Expressive består mestadels av tillägg till Material 3 i form av nya typer av knappar, menyer och andra element. Samtidigt har man velat förbättra användbarheten och har därför gjort 46 ergonomiska studier med totalt 18 000 deltagare där man provat olika designelement. Målet har varit att öka tydligheten och därmed göra det snabbare att använda systemet samtidigt som man skapar mer dynamik i utseendet.

Ett exempel från studierna var när man experimenterade med Gmail-appen. I sin nuvarande form sitter sänd-knappen när du skrivit ett mail som en ikon utan förklarande text tillsammans med andra ikoner i övre högra hörnet. Efter att man flyttat knappen, gett den annan färg och lagt till text gick det mycket snabbare för användarna att skriva och skicka epost, i synnerhet för folk som fortfarande känner sig ovana vid systemet.

Som alltid när det gäller nya designriktlinjer kommer det ta tid innan de slår igenom, både hos Google själva som bara börjat designa om sina egna appar och hos tredjepartsutvecklare som just fått det nya formspråket i sina händer.

Säkerhet förbättras

När det gäller nya funktioner handlar det mycket om säkerhet, men det gjorde Android 15 också. I Android 16 har man lagt till en överlgripande säkerhetsfunktion som kallas Advanced Security i mobilen. Slår du på den ser telefonen till att högsta säkerhetsinställningar är påslagna och du kan inte ändra enskilda säkerhetsinställningar utan att först slå av avancerad säkerhet. De funktioner som berörs är i huvudsak sådana som redan finns, men bland de nya säkerhetsfunktionerna märks en säkerhetslogg där du i efterhand kan gå in och granska om du misstänker att ett intrång skett, utökat skydd från attacker via enheter som ansluts via USB-hubben, och att enheten inte kan ställas in att autoansluta till osäkra nätverk.

En ny säkerhetsfunktion är bedrägeriskydd. Med hjälp av AI känner telefonen igen typiska mönster för beteenden vid bedrägerier via telefonsamtal och SMS och varnar om den tror att du är på väg att bli utsatt för ett bedrägeri. Den hindrar dig också från att installera appar som inte kommer från appbutiken under pågående samtal, ser till att skärmdelning stängs av vid avslutat samtal med mera. Det är oklart om den här funktionen kommer att fungera med telefonen inställd på svenska som språk eller om den vid lansering endast fungerar på engelska.

Hitta samlas på ett ställe

Övriga funktioner värda att nämna är att Hitta mina Enheter får en samlande och mer snärtigt döpt plats kallad Find Hub. Här kan du se alla enheter du slagit på spårning för, men också familjemedlemmar du valt att dela din position med. Här kommer du också ha möjlighet att kommunicera via satellit om du befinner dig utanför mobiltäckning och din mobil stödjer det.

Android 16 får också en ny sorts aviseringar kallade Live Updates. Som namnet antyder är det en avisering som uppdateras i realtid så att du snabbt och enkelt kan följa till exempel en matleverans i realtid.