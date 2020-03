Nya true wireless från Samsung – har vad Galaxy Buds Plus saknar

Tidigare i år lanserade Samsung uppdaterade Samsung Galaxy Buds Plus, uppföljaren till förra årets true wireless-lurar. Det nya paret har betydligt bättre ljud och klarare samtalsljud konstaterade vi när vi testade, men saknade samtidigt något vi räknat med skulle bli en av de funktioner som fick fäste på bred front i år: Aktiv brusreducering.

Aktiv brusreducering

Samsung Galaxy Buds Plus som Samsung lanserade i samband med släppet av Galaxy S20-serien av telefoner har ljud där Samsungägda AKG bidragit. Nu har dock AKG själva, under eget varumärke lanserat ett par true wireless-hörlurar som är snarlika Galaxy Buds Plus men dessutom har både aktiv brusreducering och skydd för mot vatten enligt IPX7, något som Galaxy Buds Plus saknar.

Pris kring 2000 kr

AKG N400 som hörlurarna heter har lanserats i Sydkorea och finns på Samsungs officiella webbplats där. I Sydkorea är hörlurarna prissatta till 219 000 won, något dyrare än Galaxy Buds Plus som i Sydkorea kostar 180 000 won. Baserat på detta skulle ett svenskt pris på AKG N400 hamna kring 2000 kronor. Vi har ännu inga uppgifter om eventuell svensk lansering av dessa hörlurar.