Prisvärda Nothing Phone 3a och 3a Pro lanserade – Vi har redan börjat testa

De första mobilerna i brittiska Nothings tredje generation är mellanprismobiler. Toppmodellen Nothing Phone 3 kommer senare. Nothing Phone 3a kommer i två modeller där den vanliga Phone 3a dessutom säljs med 8/128 GB eller 12/256 GB minne. Priset är således mellan 4290 kr och 5790 kr beroende på vilken variant du köper.

Oavsett vilken modell du väljer får du en 6,77 tum stor och ljusstark Oledskärm. Skärmen kan lysa med upp till 1300 nits i direkt solbelysning och 3000 nits när den visar HDR-film. Den har också en uppdateringsfrekvens på 120 hertz som svarar snabbt och följsamt i de flesta appar även när den är inställd på dynamisk uppdatering.

Chipsetet i telefonerna är Snapdragon 7s Gen 3, ett chipset som levererar prestanda som känns rimlig för prislappen. Man märker att det inte är en toppmodell på att telefonerna ibland behöver en stund på sig att ladda nya appar eller webbsidor men för de flesta användningsområden känns telefonerna aldrig sega.

Det är utseendet som är det som mer än någonting annat särskiljer Nothings mobiler från konkurrensen. Nothing Phone 3a och 3a Pro har en greppvänlig plastram och en genomskinlig glasbaksida där man ser en del av elektroniken innanför. Föregångaren Nothing Phone 2a hade plastbaksida och ett S-format mönster som mer var dekoration men på Nothing Phone 3a är det faktiska ledningar vi ser genom glaset, lagda i ett estetiskt tilltalande mönster. Under glaset finns också Glyph-gränssnittet, tre böjda lysdioder placerade runt kameraön. Glyph har funnits sedan den första Nothing Phone och är förutom att vara estetiskt tilltalande tänkt att fungera som en form av aviseringslampa. Du kan alltså ha olika blinkande mönster för olika appar och inkommande samtal, och om du till exempel slår på en timer tänds en av dioderna delvis och nedräkningen syns som en krympande stapel. Det här ser du förstås inte om du tittar på telefonens skärm, så tanken är att man ska lägga mobilen med skärmen neråt. Om man vill kan då ljudlöst läge aktiveras så att glyph-gränssnittet blir det enda sättet aviseringarna märks.

Utseendet räknas

Fokus på utseendet går igen i användargränssnittet Nothing OS 3.1 med sin minimalistiska och monokroma formgivning. Det vore inte en ny mobiltelefon 2025 om den inte hade någon form av innovation inom artificiell intelligens. Nedanför av/på-knappen sitter en ny knapp kopplad till AI-funktionen Essential Space. Trycker du en gång på knappen tar du en skärmdump, som du kan lägga till en text- eller ljudanteckning till. Långtrycker du startas en diktafonfunktion. Det du på så sätt sparar hamnar i appen Essential Space som kommer att analysera text, ljud och bild med AI för att sammanfatta vad det hela gick ut på. Om du till exempel skärmdumpar en filmreklam och talar in boka biljetter kommer appen att kunna förstå att du vill boka biljetter till den filmen och skapa en påminnelse om det.

Hur detta fungerar i praktiken får vi återkomma till i vårt fullständiga test, men så här långt kan vi konstatera att knappens placering bredvid av/på-knappen inte är helt lyckad. Trots att Nothing ansträngt sig för att ge knappen ett annat utseende och form som känns tydligt blir det väldigt många oavsiktliga skärmdumpar när man bara vill tända eller släcka mobilens skärm.

Den enda skillnaden mellan vanliga Nothing Phone 3a och 3a Pro förutom olika färgalternativ och att bara Pro-modellen har stöd för esim är kamerorna. Bägge modellerna har tre kameror på baksidan; huvudkamera, vidvinkelkamera och telekamera, men bara vidvinkelkameran på 8 megapixel är densamma mellan de två modellerna. Huvudkameran på bägge modellerna är på 50 megapixel men Nothing Phone 3a Pro har en större kamerasensor med bättre ljusinsläpp. Även telekameran är på 50 megapixel på bägge men den vanliga modellen har två gånger optisk zoom medan 3a Pro har periskopzoom med 3 gångers optisk zoom. Bägge modellerna utnyttjar telekamerans höga upplösning till att ge 4 respektive 6 gångers zoom med bibehållen skärpa, och vid högre zoom används AI för att skärpa upp bilderna ytterligare.

Det här gör kamerauppsättningen i Nothing Phone 3a Pro till en av de mest ambitiösa vi har sett i en mellanprismobil och det ska bli intressant att jämföra bildresultatet i detalj i vårt fullständiga test.

Det gör också att kameraön som är en rätt diskret sak på Nothing Phone 3a blir till ett rejält stycke på Nothing Phone 3a Pro. Du kan alltså föredra att välja den vanliga varianten framför Pro-varianten för att få en smidigare mobil och inte bara för priset.

Batteriet är på 5000 mAh i bägge utförandena och de kan laddas med upp till 50 watts laddhastighet vilket ska ge 50 procent på 19 minuter. Laddare följer dock inte med utan måste köpas till. Enligt Nothing ska telefonerna tack vare det nya chipsetet ha märkbart bättre batteritid än föregångaren, och vi får också utmärkta resultat i vårt test av telefonernas skärmtid.

Nothing Phone 3a kan förbeställas från den 5 mars och finns i butik den 11 mars. Rekommenderat pris är 4290 kr med 8/128 GB och 4790 kr med 12/256 GB. Som förköpserbjudande ingår en 45-wattsladdare i priset.

Nothing Phone 3a Pro kan förbeställas den 11 mars och finns i butik den 25 mars med 12/256 GB lagring till det rekommenderade priset 5790 kr. Nothing Ear A ingår som förköpserbjudande.

Bägge modellerna säljs i Sverige av Elgiganten, Inet och Proshop, med fler återförsäljare på gång enligt Nothing.

Fakta Nothing Phone 3a Pro Allmänt Modell Phone 3a Pro Tillverkare Nothing Lanseringsdatum 2025-03-04 Mått 163,52 x 77,5 x 8,39 mm Vikt 211 g, 103 % Material baksida Glas Pris 5790 kr System Android Systemversion 15 Utlovade systemuppdateringar 3 års systemuppdateringar, 4 års säkerhetsuppdateringar Chipset Snapdragon 7s gen 3 Tillverkningprocess 4 nm, 85 % Nät GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz 4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD) 5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz) Dubbla simkortsplatser Ja Stöd för esim Ja Stöd för Wifi-samtal Ja Skärm Mått 6,77 tum, 102 % Upplösning 2392 x 1080 pixel Skärmformat 20:9 Pixeldensitet 387 ppi, 91 % Typ AMOLED Typ av skärmglas Panda Glass Maximal ljusstyrka 3000 nits, 132 % Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 % Minne RAM-minne 12 GB, 125 % Lagringsminne 256 GB Minneskortplats Nej Kamera Upplösning 50 Megapixel, 50 Megapixel, 8 Megapixel Vidvinkellins Ja Optisk zoom 3x Optisk bildstabilisering Ja Max upplösning, videoinspelning 4K Upplösning på frontkameran 32 megapixel Anslutningar Hörlursuttag Nej Bluetooth 5.4 Wifi Wifi 6 Batteri Kapacitet 5000 mAh, 98 % Uppmätt videotid 13 tim, 10 min Medföljande laddare Nej Maximal snabbladdning 50 W, 102 % Trådlös laddning Nej Övrigt Tålig Vattentålig IP-klass IP64 FM-radio Nej NFC Ja Stereohögtalare Ja Fingeravtrycksläsare I skärmen Benchmark-tester Antutu 10 798452, 65 % Geekbench 6: Single-core 1190, 70 % Geekbench 6: Multi-core 3345, 69 % Geekbench 6: GPU 3316, 39 % GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 27 FPS, 52 % GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 59 FPS, 68 % 3DMark Wild Life Stress Best 3991, 46 % 3DMark Wild Life Stress Lowest 3972, 68 % Google Octane 44941, 94 % Jetstream 2 146,807, 107 %