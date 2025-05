Reklaminspelning visar upp Google Pixel 10

Det var i Vancouver som det filmades en reklamkampanj för kommande Google Pixel 10. Bilder från inspelningen har spridits via sociala medier och visar att Pixel 10-serien kan ha nya funktioner. Bland annat framträder sloganen "Ask more of your phone", vilket tyder på att telefonen kan erbjuda mer avancerade möjligheter. Anledningen till att det uppenbarligen handlar om Pixel 10 är att inspelningens “story boards” fanns tillgängliga och också finns med på bild.

Reklamfilmen visar även en funktion med namnet "Add Me", vilket kan innebära förbättrade verktyg för fotoredigering eller grupptillstånd. Vidare tyder de läckta bilderna på att designen liknar den som ses hos Pixel 9 Pro, med en kamera-uppsättning som även omfattar en blixt och annan teknik.

Samtidigt pågår spekulationer om att basmodellen av Pixel 10 möjligen får en något enklare kameralösning, på samma sätt som Pixel 9a. Det kan innebära att de olika modellerna i serien kommer att erbjuda olika nivåer av prestanda.