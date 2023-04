Reportage: Där gamla mobiler blir som nya

På ett bord framför mig ligger 20 Iphone 12 uppradade bredvid varandra. En del ser som nya ut, på andra har färgen på ramen nötts bort så att aluminiumglansen under syns. Alla är kopplade med en sladd till lightningporten som leder in under bordet, och de kör ett diagnosprogram som testar att de fungerar som de ska. Jag är hos mResell, som tar hand om använda mobiler och ser till att de är i bästa skick innan de säljs vidare. Med mig har jag Therese Almqvist, marknadschef på Refurbed, som kan sägas vara förmedlare av mResells mobiler. Refurbed är en marknadsplats för andra företag att sälja deras produkter på. Där finns mobiler och annan elektronik från mResell och 200 andra underleverantörer i 13 europeiska länder. mResell säljer i sin tur även mobilerna via sin egen webbsida och andra marknadsplatser liknande Refurbed.

Ni har kanske sett reklam för Refurbed som lovar tidigare använda mobiler i nyskick, eller deras konkurrenter Swappie? Om ni har det har ni säkert också frågor. Varifrån kommer mobilerna? Hur vet man vad man får om man köper dem? Kan de vara stulna? Vi har kommit hit för att få svar på de frågorna och några till.

Refurbed säljer mobiler, datorer och spelkonsoler från många olika tillverkare, men mResell arbetar bara med Apple-produkter. Iphone, Ipad, Apple Watch, Macbook, Imacs, en och annan Apple TV, men inte Airpods. Varken mResell eller Refurbed vill kalla sina mobiler begagnade. Termen fabriksrenoverad som börjat användas är också missvisande. Den term som de helst ser får större spridning är rekonditionerad mobil.

Vad skiljer rekonditionerad från renoverad och begagnad? Vi kan titta på mResells arbetsflöde för att få svar på den frågan.

Mobilerna som kommer in packas upp i logistikavdelningen och läggs i en inkorg. Totalt får man in mellan 500 och 1500 enheter av alla slag på en vecka. Trenden är definitivt ökande.

Test kollar telefonen

Från inkorgen hämtar man dem och kör igång det diagnostiktest vi beskrev i början. Testet är standardiserat och mestadels automatiskt och kollar saker som batteriets skick, att högtalarna fungerar, att skärmen svarar på tryck som den ska (det kräver förstås tryck av den som utför testandet) med mera. Det är också ett sätt att se vad man har för telefon, i vilken minneskonfiguration med mera.

En mindre del av telefonerna reparerar man. Det handlar då främst om att byta ut spruckna skärmar och batterier som har lägre än 80 procents kapacitet. Det händer att man byter högtalare också, men listan över reparationer som utförs är kortare än man kan vänta sig. Till exempel byter de inte spräckta baksidor eller Lightning-uttag som börjat glappa.

– Vissa saker är inte värda att reparera, vi löser till exempel inte spräckta baksidor, förklarar Patrick Lindberg, arbetsledare på mResell.

Orsaken till det är att Apple i princip limmat fast hela konstruktionen på mobilens baksida. När mobilerna är vattentäta blir limmet desto svårare att få bort.

– Rent ekonomiskt är det kanske inte heller värt att byta baksidan för oss. Vi måste avväga hur många mobiler vi hinner kontrollera på den tid det tar att byta en baksida, säger Patrick Lindberg.

De delar som byts ut (och de hela telefoner i det fall man beslutar att de ska skrotas, går till återvinning.

På Iphone 14 har Apple ändrat konstruktionen så att baksidan ska vara lättare att byta, men än så länge har mResell inte så många Iphone 14 i sitt flöde.

– De äldsta vi jobbar med nu är Iphone 8, och de vanligaste är Iphone 11 -13 säger Patrick Lindberg.

– Iphone 12 är väldigt populär just nu tillägger Therese Almqvist, marknadschef på Refurbed i Sverige.

Ipad ökänt svårlagade

Vissa produkter är svårare att reparera än andra. Särskilt Ipads är ökända i branschen för att vara omöjliga att reparera. Inte ens batteriet går att byta, för det är fastlimmat på enhetens baksida. Om du lämnar in din Ipad till Apple för batteribyte får du troligtvis en annan likadan tillbaka medan din inlämnade skickas till Apple i USA för demontering.

De skärmar mResell använder vid skärmbyte är så kallade OEM-komponenter. Det betyder att de inte är Apple-märkta, men de kommer direkt från Apples underleverantörer och känns igen av telefonerna som originalskärmar. Hos Refurbed är det inte säkert att det är så.

– Normalt använder våra försäljare OEM-delar, men eftersom tillverkarna gör dessa mindre tillgängliga är de ibland svåra att få tag på. Därför tillåter vi våra kvalificerade försäljare att använda sig av delar som inte är OEM. Däremot har dessa samma kvalitet och specifikation som OEM-delar och det är väldigt viktigt för oss att vi inte tummar på kvaliteten så att alla produkter fungerar som nya, säger Therese Almqvist.

Reparation av en Iphone på en annan av Refurbeds samarbetspartner.

Om en telefon inte går att laga kontaktar man den som skickat in den och vi ska återkomma till i mer detalj varifrån telefonerna kommer. Antingen kan den som skickat in telefonen då få tillbaka den, eller så går den till elektronikåtervinning. mResell slaktar inte trasiga mobiler för reservdelar utan använder bara nya komponenter.

Efter funktionskontroll och eventuell reparation kommer rengöringen. Man torkar av telefonen med våtservetter med alkohollösning och städar högtalare och laddkontakt. Jag får se när en av medarbetarna rensar en lightningkontakt med en topsliknande pinne, men man använder även borstar och tryckluft, vissa produkter öppnar man till och med för att göra rent inuti, men det gäller inte mobiltelefoner.

Först efter rengöringen avgör man i vilket skick telefonen är. Orsaken är förstås att man vill kunna se vad som är verkliga repor och vad som bara är smuts. Man följer en checklista över kosmetiska defekter som man bockar för, för att fastställa vilket skick mobilen ska klassas som.

– Skärmen är överlägset viktigast för vilket skick telefonen klassas som. Inte minst för att majoriteten av kunderna använder skyddande skal som döljer det mesta av mobilen, säger Jesper Jakobson, produktionschef på mResell.

Kvalitet på skala ett till fem

mResell och Refurbed har lite olika klassificeringar av mobilerna, men mResell rättar sig naturligtvis efter sin större partner när deras mobiler säljs via Refurbed. Refurbed säljer mobiler vars skick har klass tre till fem på en femgradig skala där fem är i princip nyskick och tre är märkbart sliten.

– Det sämsta skick en mobil kan ha för att säljas av oss är små repor i skärmen som inte syns när skärmen är på, förklarar Therese Almqvist.

– Jag tycker trestjärniga mobiler är mer prisvärda och bättre än vad konsumenten ofta tror. De genomgår samma procedurer och omfattas av samma köpvillkor så skillnaden är främst kosmetisk, tillägger Gustaf Terning, CMO på mResell.

Här hade man ju kunna önskat sig att det fanns något slags standard för att bedöma skicket på en begagnad mobil. Refurbed är med i den europeiska organisationen EUREFAS, och där arbetar man bland annat med den typen av frågor. Refurbed är också med i Right to Repair-initiativet på EU-nivå för att driva tillverkare till att göra sina produkter enklare att reparera och reservdelar mer tillgängliga.

Funktionstest av mobil på en annan av Refurbeds samarbetspartners.

– Det känns som om Apple gör det svårare och svårare att reparera deras produkter. I nyare enheter kan det vara svårt att utföra även superenkla reparationer, tycker Patrick Lindberg.

När skicket är bedömt fotar man telefonen ur alla vinklar och den läggs upp på mResells webbsida. Där finns inte alla bilder på alla produkter men om man vill se fler bilder går det bra att kontakta mResell. Produkterna går även upp på Refurbeds webbutik via ett standardiserat gränssnitt.

Om du köper en telefon från mResell kommer den i en enklare kartong, och man skickar även med en ny laddare.

En rekonditionerad mobil är alltså en begagnad mobil som dessutom är funktionskontrollerad och rengjord. Vissa komponenter kan vara reparerade eller utbytta, men det görs sparsamt, för att man inte ska slänga fungerande komponenter i onödan.

Garanterar telefonernas funktion

Både mResell och Refurbed ger ett års garanti på mobilerna. Bägge företagen påpekar att de har väldigt få garantiärenden. Det och hög rankning hos Trustpilot och andra sätt att mäta kundnöjdheten talar för att de som köper rekonditionerat får det de förväntar sig.

Therese Almqvist vill gärna lägga till miljöaspekten av att välja en rekonditionerad mobil.

– Att köpa och använda en återanvänd och rekonditionerad telefon istället för en nytillverkad leder till en besparing på två tredjedelar av alla koldioxidutsläpp. Bara produktionen av en enda mobiltelefon beräknas ge upphov till 63 kilo koldioxid. En rekonditionerad telefon ger en besparing på cirka 43 kg, om man använder telefonen i tre år.

Det man kanske oroar sig för mest med att köpa en rekonditionerad mobil är att batteriet ska vara dåligt, eller i alla fall bli dåligt snabbare än om man köpt en ny mobil. I mResells webbshop anges exakt procent för batterihälsan såsom mobilens system anger det för varje enskild mobil. Den informationen finns däremot inte på Refurbeds hemsida.

– Hela vår affärsmodell går ut på att minska elektroniskt avfall och eftersom ett batteri innehåller många värdefulla naturresurser byts det som sagt endast ut om det har mindre än 80 procent i kapacitet. ​​Om inget annat anges har alltså batterier i alla våra produkter minst 80 procent av den ursprungliga kapaciteten. Detta skriver vi även på vår hemsida. En batterikapacitet på 80 procent eller högre påverkar inte användbarheten eller prestandan negativt utan en produkt fungerar optimalt med den kapaciteten. Detta gäller för alla våra olika skick, förklarar Therese Almqvist.

Varifrån kommer då mobilerna som mResell säljer? Och kan man lita på att de inte är stulna?

Jesper Jacobson förklarar hur mResells rutiner säkerställer att man inte säljer stulna mobiler.

Om en mobil är rapporterad som stulen kommer dess Imei-nummer att svartlistas och mResell kontrollerar alla inkommande mobiler mot polisens register över svartlistade enheter. Även om den som av en eller annan anledning fått sin mobil stulen valt att inte registrera det hos polisen har Apple en spärr till i och med att en telefon som fortfarande har ett registrerat Apple-ID inte går att låsa upp. Du som kund måste ha avregistrerat Apple-ID för att mResell ens ska hantera produkten.

– Apple-ID går inte att komma runt vad vi känner till, det finns inget sätt för oss att låsa upp en telefon som är låst till ett Apple-ID, förklarar Jesper Jakobson.

Det görs slagning på telefonerna med en gång om de kommer in, och de behöver inte vara stulna för att det ska ta stopp. Det händer att folk helt enkelt glömt att avregistrera sitt Apple ID när de skickar in mobilen. Då stoppar man processen och mResells kundtjänst kontaktar den som skickat in telefonen. En telefons IMEI-nummer kan också vara svartlistat av operatören av ett så enkelt skäl som att man missat sin månatliga avbetalning på mobilen.

– Det händer att vi får in svartlistade mobiler, men det är inte ofta, säger Jesper Jakobson.

Det handlar om några få enheter per år, och då inte bara mobiler, med tillräckligt oklar bakgrund för att mResell inte ska hantera dem.

Men varifrån kommer då mobilerna mResell får in?

– Vi har primärt två huvudkanaler. Det ena är ett organiskt inflöde från privatpersoner som säljer sina telefoner till oss via vår webbsida. Det andra är företag som köper partier och säljer till oss, berättar Gustaf Terning.

Exempel från den senare kanalen är företag som administrerar Applebutikernas egna återköpsprogram och som köper in från branscher där man leasar sina mobiler eller på annat vis byter ut produkterna ofta. Finansbranschen nämns till exempel, men de är långtifrån ensamma.

Låt oss ta ett teoretiskt exempel: En tysk polismyndighet byter ut all sin hårdvara tre gånger om året. Det handlar om allt från burnertelefoner till rackservrar. Det blir tre containrar med IT-material som man säljer via offentlig upphandling. Företag som är specialiserade på att sortera ut och sälja vidare köper upp dem, och de säljer i sin tur till företag som mResell.

– Företagsutrustning är en vanlig källa för oss. Refurbed lanserade precis Refurbed business för företag, där man förutom att köpa rekonditionerad elektronik till sina medarbetare även kan sälja använd elektronik, påpekar Therese Almqvist.

– Alla kan inte sälja via Refurbed - vi har strikta krav på och kontrollerar noga våra partners kvalitet. Vi ser till att alla uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna innan de säljs på refurbed.se, fortsätter hon.

Branschen för rekonditionerade mobiler är alltså intressant för dig som privatperson inte bara om du funderar på att köpa en ny mobil utan även om du funderar på att sälja din gamla. Via mResells webbsida och hos många av deras konkurrenter, kan du alltså ange uppgifter om din mobil och få en värdering på hur mycket betalt du kommer att få innan du skickar in den. Givet att du givit en rättvisande bild av mobilens skick och accepterar prisförslaget får du i 90 procent av fallen så mycket betalt som värderingen visar. Det som kan orsaka prisjustering är främst batteriprestanda.

Kan tjäna på att sälja din mobil tidigare

Här har Gustaf Terning en allmän uppmaning till den som funderar på att sälja:

– Många väntar med att sälja sina gamla enheter alltför länge, genom att sälja en använd telefon så snart du har köpt en ny bidrar du snabbare till en mer hållbar elektronikkonsumtion samtidigt som du tjänar mer pengar.

Ett tips är att sälja före en lansering snarare än efter. Enligt Gustaf Terning ser de en ökning av folk som säljer sina mobiler precis efter att en ny modell släppts. Men då har den modell du säljer förmodligen precis sjunkit i värde, och om du hade sålt den ett par veckor tidigare hade du fått ett bättre pris.

– Så fort en ny Iphone-modell släppts ser vi ökad försäljning av äldre modeller, påpekar Therese Almqvist.

– Jag önskar verkligen att folk var snabbare på att sälja sina hyllvärmare. Visserligen är det bra att ha en telefon i reserv, men idag får du inget för en Iphone 5, fortsätter Gustaf Terning.

På frågan om vilka som är de största utmaningarna med att sälja rekonditionerade mobiler räknar Gustaf Terning upp flera saker vi redan diskuterat. Att Apple gör det svårare att reparera mobilerna, att folk säljer sina gamla mobiler för sent, att få folk att lita på produkten man säljer. Men också att kunskapen om att detta finns och fungerar är för dålig.

– Det är en beteendeförändring vi skulle vilja se, säger Gustaf Terning.

– Så fort jag berättar för folk jag träffar vad Refurbed håller på med får jag reaktionen “Jaha! Varför vet jag inte det här?”, avslutar Therese Almqvist.