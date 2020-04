Samsung skär ner sina komponentbeställningar

Under de, i många fall, hårda restriktioner som många lever under just nu och de ekonomiska konsekvenserna av det med uppsägningar och sänkta löner skapat en osäker ekonomi i många delar av, för att inte säga hela, världen. Det har gjort att viljan att konsumera sådant som inte är nödvändigt har minskat. Detta har drabbat många branscher, däribland smartphonebranschen.

Det har tidigare rapporterats att Samsung nu bara tillverkar runt 10 miljoner enheter i månaden jämfört med 25 miljoner ett vanligt år. Det här har fått dem att dramatiskt skära ner på sina beställningar av komponenter. Enligt rapporter har de sänkt sina beställningar med så mycket som 50 procent. Något som också pekar på att de förväntar sig att efterfrågan kommer att vara fortsatt låg då komponentbeställningarna görs ett par månader innan produkten ska vara färdig.

Mest påverkan på premiummodeller

Tidigare rapporter har också talat om att det sannolikt kommer att slå hårdast mot premiummodellerna då konsumenter sannolikt kommer att sikta in sig på billigare modeller om de ändå vill byta ut sin telefon. Samsung verkar dock räkna med en minskning över hela sortimentet. Konsekvenserna av det ekonomiska läget kommer säkerligen att vara långtgående och det återstår att se hur stora de blir.