Samsung visar One UI 8 – betatest nu, släpps skarpt redan i sommar

Bland de nyheter som Samsung lyfter fram i One UI 8 finns nyheter inom vardaglig användning och produktivitet. Påminnelseappen har fått en uppdatering med röststyrning och möjlighet att dela påminnelser Samsung själva säger att startskärmen i appen ska vara lätt att första direkt vid första anblick. Även Quick Share för att dela innehåll till andra enheter ska bli förenklat

Givetvis finns fortsatt fokus på AI och Samsungs funktioner Now Bar och Now Brief som gjorde entré i S25-serien, men hittills lämnat mycket begränsad nytta ska förbättras med nya insikter och förslag. Hittills har funktionerna nästan bara visat aktuellt väder och kalenderposter.

Som användare ska du kunna medverka i betatestandet, lovar Samsung och anmälan ska ske i Members-appen. När vi tittar i den appen nu är dock senaste aviseringen om föregående system, One UI 7 och ingen anmälan syns till.

One UI 8 släpps skarpt i samband med att Samsung i sommar släpper sina nya vikbara, troligen Fold 7 och Flip 7 i juli.