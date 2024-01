Teknikmagasinet i konkurs – nya ägaren ger upp

Annons

Teknikmagasinet har ansökt om konkurs framgår av ett pressmeddelande. Det är andra gången på relativt kort tid. Denna gång är det det nya norska ägarbolaget Release AS, som säljer rekonditionerade mobiler och som tog över 2022 som kastar in handduken. De satsade en hel del på just mobilt och på reparationer av mobiler, men tvingas nu inse att den förändring av bolaget som de inlett var svårare än de förväntat sig.

– Tyvärr har den svaga marknadsutvecklingen gjort omstruktureringsprocessen vi var mitt uppe i, mycket mer krävande än vad vi kunnat förutse säger vd André Sjåsaet i en kommentar.

36 butiker och 220 medarbetar i Sverige berörs och på Teknikmagasinets hemsida finns nu bara ett kort meddelande om att webplatsen inte är tillgänglig. För garantiärenden kan kunder som handlat av en butik som gått i konkurs höra av sig till tillverkaren av produkten i fråga.