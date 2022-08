Test: Xiaodu Du Smart Buds – Billigt headset från uppstickarmärke

Xiaodu är ett kinesiskt headsetmärke som inte lagt ner alltför mycket energi på att tänka ut ett originellt varumärke. De har ju bokstavligen tagit Xiaomis och bytt ut alla Mi mot Du. I stället för Mi Smart Buds från Xiaomi har vi alltså Du Smart Buds från Xiaodu här. Även återförsäljarna verkar osäkra på vilka Xiaodu är. Vad vi kan utröna är de ett dotterbolag till Baidu, som är Kinas största sökmotor.

Etuiet för öronsnäckorna är litet och med rundade former som gör sig riktigt bra i fickan. Att få ur öronsnäckorna ur det är lite pilligt men man lär sig en fungerande teknik utan att komma åt touch-kontrollerna.

Headsetet är i klassiskt Airpods-format, det vill säga med pinne som underlättar att justera passformen i örat och en riktad högtalare men inga gummipluppar som sluter tätt i örat. Det betyder att all form av bullerdämpning saknas, och headsetet släpper in omgivningens ljud. Bra om man vill höra om någon försöker prata med en eller om det kommer fordon, mindre bra om du vill lyssna på poddar i kollektivtrafiken. Den maximala volymen är nämligen rätt låg, och just poddar överröstas även i relativt lugna miljöer i kollektivtrafiken. Musik är ofta inspelad med lite högre volym till att börja med.

Inte för att musik låter bra i headsetet. Jag har vant mig vid att de flesta headset, även billigare sådana låter bra, men här har vi ett undantag. Det är framför allt dynamiken, det vill säga förmågan att spela upp flera frekvenser samtidigt, som är den sämsta jag kan minnas att jag varit med om. Vartenda trumslag i musiken får såväl gitarrer som sång att tappa i volym vilket gör att precis all musik låter upphackad och svajig. Bortsett från just det är ljudåtergivningen rätt bra, men det går ju inte att bortse från när den gör all musik onjutbar.

När jag lyssnar i headsetet och någon försöker prata med mig tar jag till touchkontrollerna för att pausa, men det enda jag lyckas med är att spola fram till nästa låt hur jag än trycker. När jag installerar Xiaodus app får jag förklaringen. Jag kan välja kontroller vid dubbeltryck på vänster och höger öronsnäcka, inga alternativ för enkeltryck eller tryck och håll finns. Som standard är bägge öronsnäckorna inställda på att spola fram till nästa låt.

Det är faktiskt inte det enda touchkontrollerna gör, för när jag håller för öronen för att höra podden jag lyssnar på bättre triggar jag dess parningsläge, så att jag kan koppla ihop dem med en annan enhet.

När nu headsetet är dåligt till musik och dåligt till poddar hade det ju nästan komplicerat saken om det hade utmärkt sig positivt vid telefonsamtal, men det behöver jag inte oroa mig över. I lugn miljö är jag hörbar men burkig, och när jag kliver ut intill en milt trafikerad gata kan jag inte längre föra ett samtal.

I appen finns också en funktion för att spela in röstmemon. De kan du få dels som ljudfiler, men också översatta från tal till text, men svenska stöds inte för den funktionen. Om jag pratar för fort får jag felmeddelandet “operation is too fast, please slow down” och inspelningen kraschar. Resultatet blir då en noll sekunder lång ljudfil, utan inspelat talljud.

Xiaodu Du Buds har en handfull brister, men när det är en brist inom varje område och varje brist gör funktionen svår att använda blir det svårt att rekommendera headsetet till någon.