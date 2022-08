Test: Headset som både kan spela in samtal och översätta direkt

Förutom att vara en i Sverige ny tillverkare så lovar Xiaodu många unika funktioner. Det är så klart alltid roligt när någon vågar satsa och erbjuda något unikt och särskilt då när det som denna gång handlar om saker som faktiskt många frågat efter. Att förutom att vara ett vanligt headset för musik och samtal dessutom erbjuda både samtalsinspelning och direktöversättning mellan en lång rad språk låter nästan för bra för att vara sant. Särskilt eftersom de inte ens är särskilt dyra. Jag kan direkt när jag börjat testa översättningsfunktionen säga att den är långt ifrån perfekt och ibland ger tokiga översättningar, men vi ska återkomma till det i detalj.

Jag har testat vad headsetet och alla dess funktioner går för i praktiken och jag har gjort det under flera olika utlandsresor och då med olika språk att översätta emellan.

Låt oss börja från början. Headsetet i sig och de unika funktionerna förutsätter att du använder headsetet tillsammans med den tillhörande appen. Den finns för både Android och Iphone och du hittar den via en qr-kod i det lilla häftet som följer med headsetet. I appen får jag tillgång till inställningar samt översättningen och samtalsinspelning.

Inspelning som utlovat

Om vi börjar med samtalsinspelning så är den först lite förvirrande men fungerar som utlovat oavsett om jag använder Android eller Iphone. Jag behöver dock växla mellan olika appar och i praktiken går det till så att jag ansluter headsetet först, så det används för samtalet. Sedan ringer jag med telefonens vanliga telefonapp, för att först därefter starta indspelmingen via Xiaodu-appen. Då spelas både min egen röst in och den jag ringer upp och pratar med. När samtalet är slut hittar jag sedan inspelningen kan exporteras från appen i form av en ljudfil. För den som ofta behöver spela in samtal är det här en riktigt användbar och smidig funktion. Riktigt lika bra går det inte med översättningsfunktionen.

Det finns två typer av översättning tillgänglig och ett fyrtiotal språk att välja bland, ett av dessa svenska. De två typerna av översättning är dels direktöversättning, så du alltså ska kunna få direkt översättning i hörlurarna om du lyssnar på en föreläsning, en film eller liknande där en eller flera personer pratar konstant. Den andra typen av översättning som stöds är dialog men grundfunktionen är densamma. Talade ord på något av de språk som stöds blir till översatt text på skärmen och/eller i hörlurarna. Jag testar det här både med språk som jag själv behärskar och med språk som jag inte kan. Problemen som uppenbarar sig handlar både om rent sociala och praktiska

saker och om tekniska begränsningar i funktionen.

Dels så är det tydligt att den som pratar måste anpassa sig till teknikens begränsningar. Appen hinner inte alls med de som talar i normal samtalstakt, utan det krävs att man talar långsamt och artikulerar varje ord tydligt för att översättningen ska hinna med. Och även då, eftersom det handlar om automatöversättning, kan det så klart bli fel ibland.

När den som pratar talar fortare än appen hinner med att tolka blir resultatet helt förvirrat och ofta utan sammanhang, med många misstag i översättningen och rent av galna tolkningar som jag tänker omöjligt kan stämma. När jag sedan testar med språk jag själv behärskar märker jag att de verkligen kan bli galna och helt felaktiga. Det går bättre när den som pratar gör det långsamt och tydligt.

Inte smidigt rent socialt, heller

I dialogsituationen är det också tydligt att ett headset inte är det smidigaste sättet att kommunicera med någon. Bara att få den man pratar med att förstå vad man håller på med med headset och telefon när ni ska prata med varandra är ju en utmaning när ni inte talar samma språk. Många gånger känner jag att telefonen enbart, utan headset, skulle vara en tydligare lösning som är enklare för alla parter att förstå. Dela bara skärmen i två delar och låt det jag och motparten säger dyka upp på varsin halva tillsammans med översättningen. Nu kommer översättningen både i mitt headset och på skärmen när motparten talar men hen har ju ingen tydlig signal då om att jag förstått vad som sagts och sak jag svara får jag först säga det jag vill ha sagt på ett språk jag behärskar och sedan visa översättningen i skärmen och hoppas den är rätt. För att lämna över headsetet och de dem sätta i öronen är ju inte heller det en praktisk lösning.

Faktum är att den särskilda funktionen för röstmemon fungerar direkt i appen, utan headsetet anslutet, men en sådan funktion finns ju som standard i både Ios och i Android så där tillför inte Xiaodu lika mycket unikt.

Som vanligt headset är Xiaodu Du Smart Buds Pro ändå riktigt bra. Samtalsljudet är bra, över medel, och den jag pratar med hör mig bra även om det är lite stökigt i omgivningen. Det ljud jag hör, från samtal såväl som från musik är bra och välbalanserat och brusreduceringen är märkbar även om den inte är fantastisk. Det här i kombination med ett rätt konkurrenskraftigt pris och så så klart bonusfunktionerna i form av framförallt samtalsinspelningen gör lurarna extra intressanta. Översättningen får dock som sagt ses mer som ett experiment än något man riktigt kan lita på.