Nytt hårt slag mot Huawei – USA:s nya lag kan drabba hela smartphonemarknaden

Sedan ett år tillbaka är Huawei förhindrat att handla med amerikanska företag. USA motiverar detta med att företaget utgör en säkerhetsrisk och har en oklar relation till kinesiska staten. Huawei har klarat denna blockad förhållandevis väl, en lång rad komponenttillverkare är inte amerikanska så man har kunnat fortsätta producera avancerade mobiler ändå, dock utan Googles tjänster i mobilerna.

h

Nu har amerikanska regeringen hittat ett nytt sätt att sätta käppar i hjulen för Huawei. Enligt en ny lag får företag som använder amerikansk utrustning i produktionen inte göra affärer med Huawei utan tillstånd.

Beställningsstopp hos TSMC

Det innebär i praktiken TSMC, den jättelika taiwanesiska kiselsmedjan som står för en stor del av produktionen av avancerad mikroelektronik, och som tillverkar Huaweis Kirinprocessorer. Enlikt Nikkei Asian Review har TSNC nu slutat ta nya beställningar till Huawei, även om man kan fullfölja leveranserna av de beställningar man redan gjort. Nästa generations Kirin-processor i 5-nanometersprocess som skulle komma till hösten ligger däremot pyrt till.

Kinesiska statens omedelbara svar är att investera motsvarande 2,25 miljarder i den kinesiska kiselsmedjan SMIC, som inte använder någon amerikansk teknik. Huawei har redan i dag börjat anlita SMIC för nya processorer, men den mest avancerade processteknologi SMIC kan leverera i dag är 14 nanometer, att jämföra med de 5 nanometer som TSMC går i produktion med i sommar. Det ger bara en fjärdedel så många transistorer per yta och i praktiken kan man inte producera högpresterande chipset med denna process. Kinesiska statens pengar ska hjälpa SMIC att nå state of the art, men det kommer att ta år att nå dit.

Kinesisk lista kan drabba Apple

Enligt Global Times, som citerar källor nära Kinas regering, planerar Kina en egen lista över amerikanska företag som anses opålitliga, bland annat Apple, Qualcomm, Boeing och Cisco.

Det är oklart vad en sådan svartlistning skulle innebära, men källan nämner bland annat att Kina skulle sluta handla med dessa företag, och att man skulle initiera rättsprocesser mot dem som skulle minska företagens förtroende för dem och suga resurser och energi.

h

USA:s senaste reglering kan också slå tillbaka mot dem själva även utan kinesisk respons. USA har till exempel lyckats övertala TSMC att bygga en fabrik i USA så att en större del av produktionen av till exempel Iphone sker på amerikansk mark. Men när USA nu blockerat TSMC från att handla med sin andra största kund är det tveksamt om denna fabrik kan bli av. Det förefaller också sannolikt att TSMC nu kommer att försöka se till att göra sig oberoende av amerikansk teknik för att kunna handla med vilka de vill, vilket förstås också skulle vara en förlust för USA.