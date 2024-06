Första testet av smarta ringen: Oura Ring Gen3

Betyg: 7/10 Bekväm, lätt

Bra batteritid

Precis sömnmätning Begränsad för aktiv träning

Prenumerationsavgift varje månad

Med sina sensorer för rörelse, puls och temperatur kan ringen dra slutsatser som din aktivitet, hälsa och återhämtning. En smart ring har så klart många likheter med en smartklocka, men skiljer sig samtidigt på flera sätt. Låt oss börja med att gå igenom grunderna.

Olika storlekar

För att köpa en Oura-ring behöver du först se till att du får rätt storlek. Ringen tillverkas i åtta olika storlekar och du kan antingen prova dig fram i butik, i Sverige säljs ringen hos Elgiganten (som även lånat ut mitt testexemplar), eller så kan du beställa hem det särskilda testpaketet med ringar i olika storlekar för att prova ut rätt för dig. Just att få rätt storlek är avgörande för passform och för korrekta mätningar. När jag testar så kommer jag fram till att storlek 11 passar bäst. Ringen säljs i storleksangivelser från 6 till 13.

En ring som den här är mer bekväm att använda än en smartklocka, särskilt när du sover, men har ju samtidigt ett lite annat syfte. För den som inte är van att bära ring sedan tidigare kan det vara lite av en invänjningperiod, men det går snabbt att glömma bort att ringen sitter där på fingret och den drar ingen uppmärksamhet till sig. Det står i instruktionerna att du får bäst träffsäkerhet i mätningarna om den lilla markeringen på ringen sitter mot handflatans sida av fingret, men det ska inte spela någon roll vilket av de fyra fingrarna utöver tummen som du sätter ringen på.

Ringen kostar ungefär som en smartklocka och utöver engångskostnaden för att köpa den får jag även betala en månadsavgift för att få fullständiga analyser av de insamlade data som ringen ger mig. Första månaden är gratis, men sedan dras 5,99 euro varje månad från mitt kort.

Långsiktig datainsamling för trender

När jag skriver det här testet har jag använt ringen i tre veckor och det är först efter en, i vissa fall två veckor som jag får några mer givande trender och slutsatser i appen som hör till. Jag har aktiverat blodsyremätning, får automatisk aktivitetsavkänning när jag tränar eller allmänt rör mig och då räcker batteriet i ringen ungefär fem dygn. Efter det måste den laddas och jag placerar den då på den lilla laddaren som följer med. På ungefär en och en halv timme laddar ringen fullt och appen i telefonen påminner mig både när det är dags att ladda och när laddningen är klar.

Pockar inte på uppmärksamhet, stör inte

Ringen skiljer sig från en smartklocka genom att den inte erbjuder någon interaktion och inte kan ge dig någon information direkt. Inga vibrationer, så klart ingen skärm och inga lampor för att signalera alltså. Sensorerna på insidan av ringen lyser ibland i rött eller grönt, kan man märka i mörker särskilt, men de ger ingen indikation om dina hälsovärden. All information får du istället söka upp i appen.

När det gäller mätningar behöver jag inte göra något aktivt för att ringen ska mäta aktivitet eller sömn. Baserat på mina rörelser så registreras allt och på morgonen får jag en rapport när jag startar appen över hur min sömn sett ut, när jag gick och lade mig, vilka sömnstadier jag avverkat och helt enkelt hur bra jag sovit. Sömnrapporteringen hör till de bästa jag testat om vi nu jämför ringen med alla de smartklockor vi testat. Vaknar jag till på natten kan jag ofta se exakt i sömndiagrammet när det var. Någon gång hävdar appen att jag tagit en tupplur när jag i själva verket bara satt och tittade på tv, men det hör till ovanligheterna och i takt med att jag använder ringen längre tid blir träffsäkerheten bättre, den verkar lära sig. Såväl träningar som sömn går att bekräfta i appen, så gissar ringen något jag vet inte stämmer, kan jag acceptera, redigera eller ta bort det.

I appen får jag fördjupad information om både aktivitet och sömn och får till exempel information om vikten av både djupsömn och lättare sömn, då man kanske till och med tror att man varit vaken men i själva verket sovit.

Senaste funktionerna som tillkommit

Sedan Oura Ring Gen3 lanserades så har flera funktioner tillkommit, till exempel mätningen av blodsyrehalt och möjligheten att under träningspass även registrera rutt, distans och hastighet. Den här utökade funktionen under träningspass kräver dock att du har med dig telefonen, för ringen i sig har ingen gps och just mätningen av träningspass är en svaghet där smartklockan många gånger utklassar ringen.

Jag testar ringen under testperioden först med en Android-telefon och sedan med en Iphone. Eftersom ringen och dess app synkar mot Apple Hälsa och Google Fit så kan ringen vara ett bra komplement till exempelvis en smartklocka, men just för träningspass är ringen ensam en begränsad mätare. När jag är ute och springer i stadsmiljö registreras träningspasset som flera olika pass, med slut och nystart varje gång jag behöver stanna för rött vid ett övergångsställe. Om jag har telefonen med mig så är ringen bättre på att gissa vilken träningsform det handlar om, men under testperioden händer det till exempel att en promenad jag tar utomhus utan telefon registreras i appen som en förmodad pingismatch, men det kan jag ju enkelt då avfärda och korrigera. När jag promenerar med ringen och har telefonen i fickan behöver jag inte göra något för att gången ska registreras och eftersom jag har telefonen i fickan används då telfonens psotion för att räkna ut hastighet, distans och att rita ut promenaden på en karta. Utan teelfon får jag bara en uppskattning om tidsåtgång och hur många kalorier jag bränt.

Det går att koppla ringen, eller rättare sagt tjänsten i sig till andra appar, som Strava, och det är logiskt, för då kan ringen göra det den är bra på, mäta sömn och hälsa överlag och di telefon eller smartklocka rapportera träningspassen.

Under testets gång experimenterar jag lite. För att få bättre träffsäkerhet i träningspassen så kan du i telefonappen aktivt starta ett träningspass och på det viset slippa att förlita dig på ringens automatiska avkänning av träning. Första gången jag gör detta så lämnar jag telefonen hemma och det resulterar i att telefonen rapporterar sin statiska position regelbundet och att det blandas upp med positionen från min smartklocka. En annan gång avbryts träningspasset efter bara 2-3 kilometer och jag får ett registrerat pass på en timme, men där resten av de 8 kilometerna inte syns. Särskilt när jag ansluter även Strava finns risk att det blir rörig och dubblerad information.

Främsta fördelarna

Ringen Oura är alltså som bäst på helhetsrapporteringen och sömnmätning. Appen påminner mig med notiser i mobilen om att röra på mig minst nån gång i timmen, att gå och lägga mig i tid, 21.00 föreslår den och så varnar den när ringen måste laddas.

Oura-appen har en samlande startskärm med allt aktuellt samt rapporterar i olika flikar din aktivitet, sömn “readiness”, alltså hur återhämtad och redo kroppen är efter vad du nu gjort, till exempel ett träningspass, stress eller dålig nattsömn.

Just nu är smarta ringar särskilt aktuella eftersom Samsung har sin Galaxy Ring på väg ut. Vi vet ännu inte exakt vilka egenskaper den får. Precis som Oura är det bekräftat att Galaxy Ring ska mäta rörelse, steg, syresättning och puls samt andningsfrekvens när du sover. Om den kan något mer, till exempel fungera med Samsung Pay för att betala i butik, kan hantera aviseringar eller påminnelser på något sätt, är osäkert.