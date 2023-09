Test: Huawei Watch GT4 – Tar nästa steg

Annons

Betyg: 6/10 Kvalitetskänsla och design

Batteritiden

För både Ios och Android Begränsat antal funktioner

Inget Spotify-stöd

Aviseringsproblem i vissa Androider

En påkostad smartklocka sett till design och material och en klocka som fungerar oavsett om du använder Iphone eller Android. Det är nog de viktigaste egenskaperna att lyfta fram hos Huawei Watch GT4. Den har dessutom, jämfört med många av konkurrenterna, bra batteritid så att du slipper ladda så ofta. Det kan jag konstatera efter att redan ha använt klockan dag som natt i snart två veckor.



Batteritiden för Huawei Watch GT4 i den här större versionen jag testar uppges till “upp till 14 dagar” vid lätt användning. När jag testar klockan aktiverar jag de funktioner som erbjuds, från kontinuerlig pulsmätning, till sömnmätning samt att skärmen ska tändas när jag lyfter armen. Jag sätter på mig klockan fulladdad vid fredag lunch, mäter ungefär en timmes träning per dag och har på klockan dygnet runt. När jag sedan ska lägga mig på onsdagkvällen har klockan 9 procent batteri kvar. Jag undrar om den ska klara att sovmäta hela natten, men det gör den och dör först vid lunch dagen efter, på torsdagen. Ganska precis 6 dygns batteritid alltså med mitt användningsmönster och för den större av klockmodellerna i GT4-serien.

Design framför allt

Huawei presenterar klockan med stort fokus på design och när jag nu testat den en tid håller jag med om att fokus ligger där. På joggingrundan är den här, den större av modellerna påtagligt tung på armen och helt bekväm är den heller inte när jag sover med klockan. Å andra sidan har Huawei dels en utpräglad löparklocka med ett armband i gummi anpassat för just det och mindre och smidigare varianter av den klocka jag testar, med mjukare armband, som rimligen lämpar sig bättre för att sova med. Armbandet på den här klockan kan bytas ut med ett enkelt klick och det armband i metall jag har på Watch GT 4 fungerar utmärkt dagtid. Det är stiligt och det är enkelt att anpassa storleken, genom att ta bort eller lägga till länkar som följer med i paketet. Intrycket är påtagligt likt en mer påkostad, traditionell klocka och ser därför bra ut i många olika sammanhang.

Jag har varit inne på batteritid och centralt för den är vilket system klockan använder och vilka funktioner som det systemet möjliggör. Huawei Watch GT4 har inte e-sim-möjlighet, men här finns träningsmätning inklusive puls och gps, här finns mätning av blodets syrehalt, stressnivå samt så klart möjligheten att få aviseringar från telefonen när den är i närheten. Det här ställer jag in i appen i telefonen och jag kan välja vilka appar jag vill ha aviseringar ifrån till klockan. Möjligheten att besvara direkt från klockan är begränsad. Får jag meddelanden till min chatt-app går det inte att svara på dessa meddelanden från klockan, men sms kan jag svara på, då med en av flera förvalda fraser eller med en emoji. Det fungerar dock bara med Android. När jag provar med Iphone kan jag inte svara alls från klockan utan bara läsa det som kommer in.

Klockan finns i den 46-millimetersstorlek vi testat och i denna mindre 41-millimetersvaruiant.

Dess funktioner sammantaget innebär att batteritiden är betydligt bättre än Apple Watch och Samsung Galaxy Watch. Batteritiden är istället närmare den i Garmins smartklockor, men jämfört med alla dessa konkurrenter saknar Huawei möjligheten att betala i butik med klockan och funktionen för Spotify offline. Huawei har istället möjlighet att lagra mp3-filer på klockans internminne, men det förutsätter att du parar klockan med en Android, för musiklagringen finns inte tillgänglig i Ios-appen.

Du kan läsa aviseringar, men möjligheten att svara är begränsad.

Huawei har en appbutik så du kan ladda ner och installera appar på din Watch GT4, men det handlar om totalt 44 appar och de flesta mycket enkla. Här hittar jag i alla fall en app för att styra mobilens kamera på distans, en annan för att styra Spotify i telefonen och en tredje för att lyssna på en italiensk reklamradiostation. Alla dessa kräver en kompanjonapp på telefonen och de är alla påtagligt buggiga och svåranvända. Appbutiken tillför alltså inget direkt värde.

Har du väl startat en app, nedladdade såväl som de funktioner klockan har från start, så kan du växla till en annan med klockans nya multitasking-läge. Det är fortfarande relativt begränsat, men när jag är ute och springer kan jag trycka två gånger snabbt på runda knappen för att växla mellan olika aktiva appar och då fortfarande låta dem köra vidare i bakgrunden.

Första träningen

När jag startar mitt första träningspass reagerar jag på att klockan tar rätt lång tid på sig att hitta gps-position. Jag får instruktioner i skärmen om att ta mig till en öppen plats, men det tar ändå uppåt 30 sekunder innan klockan hittar positionen. Trots det och trots att en ny antenndesign ska förbättra klockans gps-kontakt märker jag inget som skiljer ut klockans positionering positivt jämfört med konkurrenterna. Tittar jag på kartan är den inritade linjen svajig och titt som tätt tar den om- och genvägar jag inte tagit. Det är fel på marginalen på totalstreckan, så det ger inga stora avvikelser, men den förhoppning jag hade om att Huawei med sin nya antennteknik skulle vara mer exakt än andra klockor grusas alltså.

Huawei Hälsa-appen används för all info kring klockan och träning och finns för både Android och IOS

Under löprundan får jag bra information och kan se distans, puls och tid samt svepa till olika skärmar där jag kan styra eventuell musik, se min runda på karta eller få mer specifika data om till exempel steg eller stigning. Även tiden syns och vill jag komma åt någon annan av klockans funktioner kan jag dubbeltrycka på runda knappen för att se den utan att träningen pausas. Under löppaset får jag dock notiser som förklaras dåligt. Det kan vara en bild på en blå gubbe och ordet “medel” utan att det här meddelandet förklaras ytterligare. Liknande saker händer flera gånger under mina träningspass så där har Huawei potential att förklara bättre vad det är de försöker säga. Särskilt när jag springer är det ju extra viktigt att meddelanden som kommer är korta och lätta att tyda vid ett snabbt ögonkast på skärmen.

Tar reda på trender

Efter tio dygn med klockan signalerar Huawei Hälsa-appen i telefonen att den har tillräckligt med data för att kunna ge trendrapporter om alla saker den mäter. Den berättar att min genomsnittliga träningsmängd per dag ökat men att antalet steg minskat. Den säger vidare att min vilopuls varit 64, att syrehalten i blodet varit 98 procent, att jag sovit i snitt 6 timmar och 55 minuter per natt och att stressnivån varit 45. Allt betecknas som normalt enligt appen och de uppmätta värdena verkar stämma. Utöver trenderna kan jag i appen i varje ögonblick se en aktuell översikt av alla värden, framförallt då mina tränignsmål för dagen, så jag ser att jag är på rätt spår.

Målet i klocka och app är att jag ska stänga tre ringar där rörelse mätt i kalorier är en ring, träningsminuter en annan och ståtimmar den tredje.

Vissa appaviseringsproblem

När jag ansluter klockan för första gången till telefonen är instruktionerna enkla att följa på Iphone. På Android är det lite krångligare. Där måste jag gå in i inställningarna och manuellt se till att Huawei Hälsa-appen får de behörigheter den behöver och undantas från strömsparfunktioner samt får tillgång till telefonens appaviseringar så att de kan skickas vidare till klockan. Huawei gör sitt bästa i appen för att instruera steg för steg, men när jag testar fungerar det i Samsung och Motorola. I Xiaomi och Nothing däremot fungerar allt utom just aviseringarna. Där får jag meddelande att “Inställningen är blockerad av säkerhetsskäl” och det går i dagsläget inte att komma runt. Ansluter jag klockan till en Huawei-telefon fungerar det givetvis som bäst, med ett enkelt klick för att allt ska vara igång bara. Huawei berättar för mig att de är medvetna om just dessa problem med vissa Android-telefoner och att de jobbar på en lösning.