Test: Mobvoi Ticwatch Pro 5 – Överlägsen

Annons

Betyg: 8/10 Batteritiden

Funktionsfylld med Wear OS och unika tillägg

Bra prestanda Saknar Google Assistant

Dålig översikt i Mobvoi Health

Laddning via specialkontakt, ingen trådlös laddning

Marknaden för smarta klockor börjar allt mer mogna. Efter en tid av stora skillnader mellan olika modeller hittar vi nu allt tydligare läger. Wear OS, Googles smartklockesystem vinner mark och det framförallt på grund av att Samsung anslutit sig och flera tillverkare gör samma sak.

Annons

Bäst av två världar

Lågenergiskärmen sparar batteri

Mobvoi och deras Ticwatch kombinerar det bästa av två världar. Generellt grupperar sig klockor i två läger. Antingen begränsad funktion men batteritid på flera veckor eller fullmatad funktion men batteritid på ungefär en dag. Wear OS är något av en batterislukare. Det har vi märkt när vi testat Google Pixel Watch och Samsung Galaxy Watch, men Ticwatch plockar egenskaper från båda läger av klockor, bland annat tack vare den speciella lågenergiskärmen.

Rent funktionsmässigt har Ticwatch Pro 5 det mesta du kan begära av en smartklocka. Du har en rad av Googles egna tjänster, även om röstassistenten Google Assistent för tillfället saknas. Du har Google Wallet för att betala med klockan i butik, Spotify finns tillgängligt, Google Maps och hela paketet med Ticwatch egna appar.

Appar i Wear OS

Wear OS som ju är Googles smartklockesystem har även det i sig mognat och vi kan skönja vilka profiler de olika tillverkarna valt. Det innebär att en hel del skiljer dem åt även om grunden är gemensam. Google och Pixel Watch förlitar sig på Fitbit för träning och hälsa, Samsung har sitt eget Samsung Health och Xiaomi som nyligen lanserade Watch 2 Pro med Wear OS använder sitt eget Xiaomi Hälsa. På precis samma sätt har Mobvoi som gör Ticwatch sin egen Mobvoi Health-app till telefonen och där ser du din träningsstatistik, alla andra uppgifter och sköter inställningar för din klocka. I själva klockan sedan finns minst 12 appar från Mobvoi, lite beroende på hur man räknar, appar som sköter allt från barometer till träning, avslappning, puls, mätning av blodets syresättning och visar statistik.

Annons

Grund från Google men mycket mera

Grunden i klockans funktion står Google och Wear OS för, men Mobvoi gör väldigt mycket utöver det och det gäller framförallt för att få riktigt bra batteritid. Jämför jag direkt med andra Wear OS-klockor från Samsung och Google, båda sådana vi testat nyligen, är skilnaderna förbluffande. Till Ticwatch fördel. När jag börjar använda Ticwatch Pro 5 så laddar jag fullt innan jag går och lägger mig och använder så klart klockan för sömnmätning. När jag vaknar har 4 procent batteri förbrukats. En löprunda på en och en halv timme med pulsmätning och gps aktiv tar 7 procent batteri och när det blir dags att lägga mig igen nästkommande kväll har jag fortfarande 76 procent batteri kvar. Vid den tiden och motsvarande användning hade både Googles och Samsungs klockor varit slut och krävt laddning. Jag använder inte klockan för sömnmätning varje natt, men med aktiv användning varje dag och med någon timmes träning per dag får jag ut ungefär 60 timmars batteritid inklusive en natts sömnmätning av klockan. Det är betydligt mer än Wear OS-konkurrenterna som klarar ungefär ett dygn.

Annons

Dubbla skärmar med olika egenskaper

En förklaring till det här är lågenergiskärmen som Ticwatch har. Den ligger ovanför den vanliga Amoled-skärmen och används för att spara batterikapacitet. När jag ska titta något snabbt är det alltså den monokroma lågenergiskärmen som används och petar jag till den så tänds istället den mer högupplösta Amoled-skärmen under där du får fullfärg, bättre detaljer och tillgång till alla appar.

Lågenergiskärmen är helt klart mindre avancerad, men när jag tränar visar den nyckeltalen, som distans eller tid relativt tydligt och färgen på bakgrundsbelysningen, till exempel röd, gul eller grön, kan visa direkt vilken pulszon jag för närvarande befinner mig i.

Bakgrundsfärgen här i gult signalerar vilken pulszon jag befinner mig i

Skulle du vilja prioritera funktion framför batteritid går det också att använda amoled-skärmens always on-läge för att få den skarpare grafiken den ger hela tiden. Då blir skärmen betydligt tydligare men batteritiden lidande. Med Amoled-skärmens Always On-läge går batteriet under en träningsrunda med gps igång från 50 till 35 på en och en halv timme och även i vardaglig användande drar Amoled-skärmen betydligt mer batteri än den primitiva lågenergiskärmen. Det är upp till dig om du vill prioritera batteritid med lågenergiskärm eller få alla fördelarna med Amoled och offra batteritid, men just valmöjligheten är Ticwatch ensam om att ge dig.

Annons

Rätt mätning, halvdan analys

Under mina träningsrundor tar det ofta en stund innan gpsen hittar sin position i början men efter det ger klockan mätvärden när det gäller position som ser bra ut. Jag kan i efterhand zooma in på kartan över den rutt jag tagit och ser hur den med bra precision följer den väg jag faktiskt sprungit. Klockan redovisar något högre puls än min jämförelseklocka samt pulsband, men framförallt kategoriserar den min högpulsträning som “Dangerous”, alltså farlig, och det håller ingen av mina andra klockor med om. Jag ställer mig också lite frågande till klockans slutsats att min kropp efter en timmes löpning skulle behöva 105 timmar och 36 minuter för att återhämta sig innan jag bör träna på nytt. Inte heller det håller andra träningsappar eller klockor jag har med om.

Appen Mobvoi Health sköter inställningar och samlar hälsodata

Träningsdata kan du förutom att titta på i Mobvois appar även automatiskt synka till Google Fitness och Google Health Connect samt till Strava. Dessutom har tillverkaren av Ticwatch sin egen tjänst TicCare där du kan dela hälso- och träningsdata med familj och nära vänner. Just att du kan exportera dina hälso- och träningsdata på det här sättet till andra tjänster är tur, för översikten och analysen brister i klockans egna app. Den ger mer en ögonblicksbild och ger inte så mycket vägledning att tolka alla data som samlas in. Även inställningar för klockan i appen Mobvoi Health och appens gränssnitt kunde vara bättre.

Du får notiser från telefonen direkt till klockan och de här går att styra på appnivå i inställningarna så att du kan välja ut de viktigaste och därmed slippa bli bombarderad med irrelevanta aviseringar.

Det går att svara från klockan med förskrivna fraser, emojis eller tangentbord, men smidigast är alternativet att diktera där du pratar och klockan tolkar till text. Det gör den med bravur.

Mobvois Ticwatch Pro 5 bidrar med tydliga mervärden till Wear OS-världen. Att de på många områden överträffar jättarna Samsung och Google är en bedrift.