Duell: Ipad Pro 12.9 mot Samsung Galaxy Tab S7 Plus

I vårt stora jämförande test av surfplattor utsåg vi samsung Galaxy Tab S7 Plus till vinnare. Ipad Pro (5:e generationen) deltog inte i testet eftersom den låg utanför prisintervallet, men låt oss strunta i pengarna nu och helt enkelt ställa de två bästa surfplattorna just nu mot varandra: Samsung Galaxy Tab S7 Plus mot Ipad pro 12.9 (2021 års utgåva).