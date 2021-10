Test: Fairphone 4 – Rättvisemärkt och helt okej

Egentligen är det nästan orimligt att Fairphone finns. Det finns ett stort behov att lyfta frågor som “Är materialen i mobiltelefonen utvunna i krigszoner?” och “Hur ser arbetsförhållandena ut i mobilfabrikerna?”, men att därifrån gå till att producera egna mobiler som försöker leva upp till idealen är ett stort steg. Lägg till det att det rör sig om ett litet holländskt företag i en bransch där stora jättar gynnas, och där teknikutvecklingen gör det svårt för en liten spelare att ha den kompetens det krävs för att göra en mobil som kan konkurrera.

Det är inte utan att det har märkts på produkterna företaget levererat så här långt. Deras telefoner har känts lite gamla när de kommit ut, med långsamma processorer och dåliga kameror. För konsumenter som är vana vid det senaste men ändå vill att deras elektronik ska vara juste producerad har nog Fairphone känts lite för mycket som ett nerköp för att de ska vara villiga att ta steget.

De här faktorerna är inte helt försvunna från nya Fairphone 4 5G, men gapet till state of the art har definitivt krympt, och det gör det lättare att uppleva fördelarna med Fairphone 4 som just fördelar.

Nästan vanlig

Om vi börjar med formgivningen känns Fairphone 4 förvånansvärt vanlig, vilket är positivt eftersom tidigare Fairphones har sett äldre ut än de varit. Det är en stor och tung telefon, absolut, men Android-mobilerna går ju mot stora och tunga generellt, och det enda som känns exceptionellt med formatet är att mobilen är ovanligt tjock.

Baksidan är i gummiartad plast, självklart återvunnen, och du får leta förgäves efter luckan för sim-kort. I stället får du som du gjorde förr i tiden pilla bort bakstycket och lyfta ur batteriet för att sätta i sim-kort eller minneskort. Japp, det innebär att du själv kan byta batteriet om det börjar bli gammalt och trött, och inte bara det. Tittar du noga när bakluckan är öppen ser du små anvisningar och skruvar här och där för att ta loss olika delar. Telefonen är, liksom tidigare Fairphones, modulärt uppbyggd, så att du själv enkelt ska kunna byta ut trasiga delar mot nya hela. Fairphone säljer dessa delar på sin hemsida. Fairphone framhåller framför allt modulariteten som ett sätt att göra telefonen lättare att reparera, men den är åtminstone förberedd för att du ska kunna uppgradera kameran. Kameramodulen har tre öppningar, men bara i två sitter det kameror. Telefonen är alltså designad för att i framtiden kunna få trippelkamera.

Långlivad

En positiv överraskning är att Fairphone 4 är IP-klassad för vatten och dammskydd. Inte helt vattentät, men IP54 innebär att du kan använda den i regnet utan att oroa dig för att den ska gå sönder. Telefonen har tre års garanti för skador, 5 år för fabrikationsfel, och Fairphone garanterar att det kommer att finnas reservdelar till den åtminstone till 2027. Fairphone har hela tiden argumenterat för att det bästa sättet att minska belastningen på miljön är om du kan använda din mobil riktigt länge, och till Fairphone 4 5G garanterar man dessutom systemuppdateringar upp till Android 15 och säkerhetsuppdateringar till 2027.

Fingeravtrycksläsare hittar du i telefonens hemknapp, och det enda jag egentligen saknar i konstruktionen är headsetuttag. Just målgruppen som vill kunna använda sin elektronik länge lär ju vilja kunna fortsätta använda sitt tråd-headset. Ingen adapter följer med, ingen laddare heller för den delen, här ska det inte slösas med något du inte absolut behöver, och ingen av de adaptrar jag har passar. Vi får hoppas att Fairphone planerar att sälja adaptrar i sin webbshop.

Fairphones målsättning att du ska använda deras mobil i många många år har tidigare handikappats av att de redan som nya varit långsamma och haft lite ont om minne och lagring. Fairphone 4 drivs dock av det fullständigt moderna chipsetet snapdragon 750G som gör att telefonen inte alls känns särskilt långsam, och dessutom har 5G. 128 eller 256 GB lagring som kan drygas ut med minneskort är också generöst.

Skärmen har stöttåligt Gorilla Glass 5, och har möjligen lite bredare ramar i över och underkant, annars känns den som skärmar är mest, heltäckande över telefonens framsida. LCD-displayen skiftar lite i ljusstyrka när man vinklar den, men inte störande mycket, och den har rätt hög maximal ljusstyrka. Skärmuppdateringsfrekvensen är 60 hertz, och det är möjligen något som riskerar att kännas gammalt om ett par år.

Batteritiden tillhör de sämre på nyare mobiler vi testat, men är samtidigt inte skämmigt dålig. Förr i tiden hände det att folk hade med sig ett extra laddat batteri till mobilen, och den möjligheten finns ju faktiskt här, även om en powerbank känns som en enklare lösning. Telefonen har stöd för snabbladdning och kan laddas till 50 procent på en halvtimme.

Tydlig förbättring

Kamerauppsättningen är betydligt mer ambitiös än vad vi sett från Fairphone tidigare, med dubbla 48-megapixelkameror, en för vanligt foto och en för vidvinkel. Sony står för kamerasensorerna. Kamerautsnittet är lite smalare än vi är vana vid, så att standardbilden kan uppfattas som lätt inzoomad och även vidvinkel har ett smalare utsnitt än vanligt.

I vanliga fall när jag jämför mobilkameror brukar alla bilder se bra ut vid ett första intryck, och det är först när man detaljgranskar som man märker oskärpa eller konstig färgåtergivning. Här är det för ovanlighets skull tvärt om. Den första bilden jag tar, på en tågstation under mark, får felaktig vitbalans och blir alldeles grön, och överlag tycker jag att bilderna känns mörka och murriga vid en snabbtitt. När jag däremot tar upp dem i datorn får jag större respekt för dem. Bilderna är skarpa och detaljrika även i de mörkare partierna och färgåtergivningen är överlag riktigt bra och naturlig. Vidvinkelkameran håller definitivt en klass över snittet för denna typ av kameror.

Det är framför allt i situationer med knepigt ljus, antingen kraftiga kontraster eller mörker, som kamerorna är hit or miss. Här är vi vana vid att hdr-funktionen, som kombinerar flera exponeringar för att öka ljusomfånget, låter oss både ha kakan och äta upp den. Skuggor lyfts upp utan att himmel blir överexponerad. Fairphone 4 har hdr-funktion i kameran, men av en eller annan anledning är den inte lika tillförlitlig, och jag får i dessa situationer ofta bilder med över- eller underexponering.

Å andra sidan, ibland vill man ju faktiskt ha skuggorna och ljuset, och jag slås av hur en del av dessa bilder blir mer effektfulla än de förbättrade bilder som kameran jag jämför med levererar.

Sedan ska det sägas att det exemplar jag testat har tidig programvara och bland de saker som inte är färdiga nämns flera kamerafunktioner. Hdr är inte en av dem, men hdr är en mjukvarufunktion, och den kan mycket väl komma att förbättras. Kamerahårdvaran är det i alla fall inget fel på.

Telefonens system är en väldigt Googlenära version av Android, och du hittar inga förinstallerade appar från Netflix eller Facebook. De enda appar som inte är Googles är kameraappen, en diktafon och Fairphones app där du hittar manualen och kan kontakta supporten.

En stor del av fördelarna med Fairphone 4 är sådana som inte påverkar dig direkt som användare. Fairphone förbinder sig att vara elskrotneutral genom att återvinna en mobil för varje mobil de säljer (här kan du själv välja att skicka tillbaka en uttjänt mobil till dem). 70 procent av materialen i mobilen är utvunna under rättvisa förhållanden enligt Fairtrade Gold eller Fairtrade Silver-certifiering. Fairphone är involverad i hela leveranskedjan och jobbar mot barnarbete och farliga arbetsförhållanden för bland annat gruvarbetare. Fairphone berättar att år 2020 fick kinesiska fabriksarbetare hos Fairphons leverantörer en bonus för att förbättra sina levnadsvillkor, vilket motsvarade 4 gånger deras månadslön eller mer.

Det är ju så man vill att det ska vara. Och med Fairphone 4 har det blivit betydligt lättare att fatta ett aktivt beslut att stödja det eftersom det är en telefon som överlag håller en hög och modern standard. Fairphones önskan att du ska kunna använda den i många år utan att behöva byta känns denna gång realistisk.

Frågor och svar

Var får jag tag på Fairphone? I Sverige kan du köpa den från ETC Mobil, och du kan även beställa den direkt från Fairphones webbutik.

Hur är högtalarljudet? Det får väl sägas vara en svaghet. Telefonen har stereohögtalare, men ljudet från dem känns tunnare än vanligt. Bättre för prat än för film.

Vilka tillbehör följer med? Inga alls. Fairphones tanke här är att du ska köpa det du behöver separat och inte få med dig något du inte behöver.

Ett alternativ

Apple Iphone 13: Vill du ha en rättvist producerad telefon kommer Apple på en avlägsen andraplats efter Fairphone. De jobbar i alla fall mot att bli klimatneutrala och använda återvunna material.

