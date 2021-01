Test: Garmin Venu SQ – Lättviktare för träning och livet

Garmin är inga nybörjare när det kommer till att göra träningsklockor. Nu är väl kanske inte Venu SQ tänkt som en renodlad träningsklocka, utan mer som en enhet du alltid har på dig. Att det är syftet skvallrar också de flesta funktionerna om då den övervakar en hel massa olika saker som din kropp pysslar med.

Som en kort sammanfattning kan man säga att Venu SQ har möjlighet att registrera över 20 olika sorters träning, som löpning, cykling, simning, promenera, yoga och så vidare. Den har även konstant mätning av din puls. TIllsammans med diverse algoritmer och sensorer/mätvärden kan den dessutom få fram hur din andning ser ut, hur stressad du är och vilken syresättning ditt blod har. Den övervakar dig också när du sover, om du har den på dig alltså. Sen har den så klart även de vanliga smartklockefunktionerna, det vill säga att få aviseringar från mobilen om den är i närheten, möjligheten att betala med klockan i butik via Garmin Pay samt ladda ner tredjepartsappar, och andra Garmin appar, via appbutiken Connect IQ. Du kan också styra vilken musik som spelas upp via din smartphone. Det är Venu SQ i korta drag. Men hur fungerar den när du väl använder den då? Jo tack, ganska bra.

Ergonomi

Till skillnad från många av Garmins rena träningsklockor med många funktioner är Venu SQ rätt smidig. Det beror så klart på att den är tänkt att bäras inte bara som en träningsklocka utan hela tiden. Den ska passa lika bra till vardags som ute i träningsspåret. Vikten är låg och när man haft den på sig en stund så märker man inte av den längre. En nackdel är dock att armbandet, som är i silikon, kan bli ganska varmt och klibbigt om det är varmt väder. Speciellt eftersom klockan måste sitta ganska tight för att sensorerna ska kunna göra sina mätningar. Det har inte varit ett jätteproblem under testperioden, men jag kan tänka mig att det blir mer märkbart på sommaren.

Förutom pekskärmen styrs klockan med hjälp av två tryckknappar på den högra sidan. Det är ibland inte helt självklart när man bör trycka på en knapp för att utföra en uppgift, ibland visar skärmen en smart liten symbol invid den knapp man ska trycka på i ett visst läge. Men trots ett i stort sett konstant bärande av klockan under testperioden så hände det ganska ofta att jag tryckte fel, startade ett träningspass utan att mena det och så vidare. Gränssnittet borde Garmin helt enkelt arbeta för att förfina.

Okej pekskärm

Venu SQ har en 1,3 tums, kvadratisk pekskärm och självklart handlar det om en färgskärm. Med den tidigare skärmtekniken Garmin hade var den alltid på, nu är det förvalda läget att skärmen är släckt. Den tänds antingen genom att man lyfter armen och vrider klockan hastigt uppåt, det vill säga mot ansiktet, eller om man petar två gånger med fingret på skärmen. Det är något som inte alltid fungerar felfritt, utan ibland får man picka till rätt hårt på skärmen. Inte heller rörelsesensorn som ska tända skärmen fungerar felfritt. Ibland kan det vara lite störande, när man inte har båda händerna lediga men vill veta vad klockan är. Pekfunktionerna på skärmen fungerar annars bra, det går snabbt och enkelt att trycka på olika symboler och svepa över skärmen för att ta sig runt bland funktionerna.

Med de inställningar som klockan kommer med räcker batteriet i en dryg vecka när jag testar den, inklusive ett par träningspass. Garmin själva anger klockans batteritid som sex dygn som smartklocka och upp till 16 timmar med GPS-funktionen påslagen.

Många funktioner

Garmin kan det här med klockor och funktioner, det märks. Venu SQ är fullsmetad med funktioner och de fungerar överlag bra. Men något som Garmin är mindre bra på är pedagogiska användargränssnitt. Hitta menyn där du kan göra grundläggande och viktiga inställningar gör du genom att trycka på den nedre knappen och längst ner i raddan av funktioner hittar du menysymbolen. Jag kan tänka mig att Garmin kanske resonerar som att det är inställningar du gör en gång och sen vill du hellre ha andra funktioner mer lättillgängligt, men det är jag och Garmin inte riktigt överens om.

Överlag verkar de olika mätningarna som klockan gör fungera bra. Det ska väl sägas att jag haft svårt att verifiera saker som syremättnad i blodet och sömncykler, men gps och pulsvärden verkar stämma bra när jag mäter mot andra enheter (andra Garminklockor och en Fitbit Sense). Vi har även jämfört med ett professionellt pulsband och inte märkt av några egentliga avvikelser.

Klockan lär sig också ungefär hur du brukar röra dig varje dag och ger dig automatiska aktivitetsmål, till exempel ett visst antal minuter med hög puls/aktivitet och ett visst antal steg att uppnå varje dag. Det fungerar som en bra påminnelse om att ta en promenad eller bara röra lite på dig.

Den har dock några funktioner som jag är något tveksam till nyttan av. Klockan kan mäta vad den kallar stressnivå. Det här gör den utifrån bland annat pulsdatan. Om du är väldigt stressad kan klockan varna och ge förslag på till exempel andningsövningar. Tanken är god, men det känns som ett trubbigt verktyg. En annan funktion är vad Garmin kallar Body battery. De siffrorna ska peka på hur pass sliten man är. Men funktionen verkar mest visa hur länge sedan det var du sov. Har man sovit mer än någon timme visar den 100% och sedan tickar den ner under dagen. Spontant tänker jag att det inte behövs en klocka för att man ska kunna avgöra hur trött man är. Men det här känns också lite symptomatiskt för Venu SQ. Den vill verkligen ta vara på alla saker den kan mäta och presenterar dem för dig, även om det inte alltid är nödvändigt.

Under träningspasset

Det tar ofta ganska lång tid för klockans gps att lokalisera var man är när man ska ut och träna. Andra Garminklockor i hushållet (bland annat en Forerunner 235) får GPS-signal betydligt snabbare genom att bara ligga vid ett fönster. Det klarar inte Venu SQ, utan det är först när jag gått ut som den först efter en stund får signal.

Som träningsklocka fungerar Venu SQ bra. Den är lätt och smidig som nämnts ovan vilket gör att den inte är i vägen. Man kan programmera in diverse saker som pulsvarningar, tempo/hastigetsvarningar och på så sätt skapa olika förutsättningar för sin träning. Vill man ha mer avancerade träningsprogram kan man skapa sådana i appen Garmin Connect och sedan ladda ner till klockan.

Du kan även låta klockan känna av när du tränar och börja logga automatiskt med funktionen Move IQ. Det tar en stund (olika länge för olika aktiviteter) innan den börjar logga, så vill du ha exakta siffror över din träning får du starta på egen hand. Men funktionen finns och kan säkert vara användbar för vissa.

Efter avslutad träning kan du titta på resultatet direkt i klockan. Vill du ha mer info, med grafer och kurvor är Garmin Connect bra på det.

Garmin connect: En bra app

Garmins app till sina träningsklockor fungerar bra, det är lätt att koppla ihop app/telefon med klocka och sedan går överföringen smidigt de två emellan. Som nämnts ovan kan man använda appen för att göra egna träningspass eller titta på sina resultat och sina mätvärden. Generellt sett är appen bra och det är enklare att få fram data här än i klockan, vilket inte är så konstigt med tanke på att skärmen är större (vill man se det ännu mer överskådligt kan man använda Garmin connects hemsida) och gör det antagligen enklare att skapa ett bra gränssnitt. I telefonen kan du också snabbt kolla alla mätvärden live.

Aviseringarna från mobilen fungerar också bra. Man kan enkelt läsa mail och svara på (eller avfärda om man så vill) samtal. Du kan även ladda ner appen Connect IQ till din telefon via vilken du kan ladda ner andra appar till klockan, däribland olika tredjepartsappar. Vill man kunna lyssna på musik även utan att telefonen är med får man sikta in sig på den något dyrare Venu SQ Music Edition som kan lagra musik från Spotify, Deezer eller Amazon Music.

Sammanfattningsvis är Garmin Venu SQ en bra klocka för den som vill ha något mer mångsidigt än en ren träningsklocka. Den kan säkert anses vara snygg och tar man sig tid att sätta sig in i dess funktioner har den mycket att ge.