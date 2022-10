Test: Google Nest Wifi Pro – En ny generation wifi

Det är stödet för Wifi 6E som är den främsta nyheten i Googles nya Nest Wifi Pro och det ska göra hela systemet framtidssäkert. Det är fem år sedan som Google släppte sitt första wifi-system i Sverige och sedan dess har vi sett även en variant med integrerad smart högtalare. I nya Google Nest Wifi Pro är det “back to basics” som gäller, så ingen mikrofon eller högtalare utan bara wifi.

Tanken med formgivningen är fortfarande att du ska vilja ställa fram enheterna så de syns. En wifirouter som är undangömd har sämre möjlighet att ge bra täckning och på samma sätt som den integrerade smarthögtalaren i Nest Wifi skulle få dig att ställa enheterna på framskjuten plats så ska formgivningen av Nest Wifi Pro göra detsamma.

Nest Wifi Pro säljs i enpack och i trepack. Utseendet kan beskrivas som anonymt. Enheterna är i blank vit plast och i rund form som gör dem inte iögonfallande utan snarare väldigt anonyma. Du slipper den traditionella, fula routerdesignen med antenner som sticker ut, så Nest Wifi Pro är varken fula eller en direkt prydnad. De är helt enkelt tänka att passa in på de flesta ställen utan att dra ögonen till sig.

När Google släppte sitt första Wifi-system var det en speciell app som skötte alla inställningar, men sedan många år nu så har allt det flyttat in i Google Home-appen. Det är alltså den nyligen uppdaterade Google Home-appen som du använder för att komma igång med wifi-systemet och för att sedan sköta inställningar.

Tre enheter, två kontakter i varje

Jag testar utgåvan med tre enheter och varje enhet har två ethernetkontakter. Efter att ha pluggat i ström och internet direkt i den första enheten startar jag sedan Google Home-appen och mycket riktigt dyker Nest Wifi Pro upp där redo att anslutas. När jag sedan lägger till även en andra enhet tappar den första uppkopplingen ett tag för att sedan skapa ett gemensamt nät med den andra enhet jag anslutit. I appen får jag instruktioner om att jag ska placera ut enheterna som längst två rum ifrån varandra. I samband med att jag ansluter andra enheten testar appen anslutningen och ger mig klartecken. De två enheterna har bra kontakt med varandra och jag fortsätter genom att sätta igång även den tredje och göra den till en del av detta mesh-nät. Allt ser bra ut men efter någon timme får jag meddelande i appen om att enheterna, trots att appen alltså signalerade bra kontakt nu plötsligt inte har det längre. Det här kan vara en följd av en ytterligare ny funktion i Nest Wifi Pro. Google lovar att systemet löpande för varje enhet ska analysera nätverksstatus och se tilt att uppkopplingen alltid fungerar på bästa sätt. En del vanliga problem ska den kunna åtgärda själv och andra saker kan den be dig ändra. I mitt fall säger den alltså att enheterna är för långt ifrån varandra, men den ska även kunna föreslå till exempel att utbyte av en dålig ethernetkabel skulle kunna förbättra nätverkets prestanda. I mitt fall ser jag i alla fall till att flytta enheterna närmare varandra. Så länge den första enheten har anslutits med ethernet så behöver de övriga bara ha ström för att ansluta till moderenheten, så länge dock som avståndet inte är för långt. De uppgivna upp till 120 kvadratmeter per enhet som Google uppger är så klart utan påtagliga hinder för signalen och jag märker att glasväggarna där jag testar verkar påtagligt dämpande för signalen.

Inställningar även på distans

När nätet väl är igång ger appen dig möjlighet att göra en rad olika inställningar. Google Home-appen som alltså uppdaterats till ny design ganska nyligen förnyades enligt Google för att tackla det smarta hemmets nya förutsättningar. När den första versionen av Google Home-appen skapades hade genomsnitsanvändaren tre uppkopplade enheter. Idag har ett vanligt hushåll, i USA i alla fall, 25 uppkopplade enheter. Tanken är att Google Home-appen ska sköta allt detta på en plats och det gör enligt min uppfattning att den blir svårhanterad. Visst går det att hitta wifi-inställningarna, det finns till och med flera vägar i appen att hitta till rätt avdelning, men det är ändå tydligt att en dedikerad app för att bara sköta inställningarna för Nest Wifi hade varit smidigare. Nu ska inställningarna istället visas i samma mall och utseende som även ska fungera för termostater, lampor, kameror, lås och allt annat. Det blir halvbra för allt, inte helt bra för något. Men det samlar i alla fall allt på ett ställe, tycka vad man vill om det.

I appen sorteras allt först och främst utifrån olika hem och i mitt fall har jag till exempel satt upp ett hem för landstället, ett för kontoret och ett för hemma. Under varje hem finns huvudrubrikerna Lampor, Media, Wifi, rutiner och inställningar, så under wifi hittar jag de inställningar jag söker. Med hjälp av Nests molntjänst så kan du styra alla inställningar även på distans. Via appen kan du då få notis om en ny enhet ansluts, du kan prioritera vilken trafik som ska prioriteras, till exempel enskilda enheter eller om du vill att videomöten som Zoom och Google Meet ska ha företräde. Genom att skapa ett separat gästnätverk kan du ge besökare internettillgång utan att de för den skull får tillgång även till anslutna enheter, men du kan välja att dela ut till exempel högtalare, skrivare eller teve-skärmar även i gästnätverket.

Genom familjefunktionen kan du som administratör styra vilken internettillgång till exempel barnen får och då kan du aktivera Googles filter som spärrar “barnförbjudna sajter” samt även begränsa barnens tillgång till nätet under specifika tidsperioder, som när det är läggdags. Det begränsar givetvis dock bara wifi, så barnen kan ju fortfarande använda mobilens simkort för nättillgång. Begränsningen kan grupperas så att flera enheter styrs med en och samma regel.

Eftersom även tidigare versioner av Google och Nest Wifi styrs med Google Home-appen skiljer sig de här funktionerna inte från vad du kan göra även med tidigare versioner. Har du Nest Wifi eller Google Wifi sedan tidigare är det dock bra att veta att nya Nest Wifi Pro inte är bakåtkompatibel, så de kan inte utöka ett befintligt nät bestående av Googles gamla wifi-enheter. Nytt i Nest Wifi Pro är även stöd för smarta hemmet-standarderna Thread och Matter. Den senare ska komma som en uppdatering senare och är ännu ej aktiv i de enheter vi testar.