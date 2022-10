Första testet: Google Pixel Watch

Att Google satsar på smarta klockor har varit tydligt ett tag och Pixel Watch är det första riktigt tydliga resultatet. Med det egna operativsystemet Wear OS som grund, med den egna klockan och med Fitbit som hälso- och träningsmotor ska Google binda samman de lösa trådarna till en helhetslösning.

Jag har testat Pixel Watch i lite mer än en vecka nu och kan konstatera att den är snabb, den är välgjord och att de mätdata som den samlar in om allt från puls till distans, kalorier och så vidare ser ut att vara korrekt och trovärdig. Det har förekommit uppgifter om att de kalorier klockan räknar ska vara fel, men det är inget jag sett något av under testperioden.

För att komma igång med Pixel Watch förutsätts att du har en Android-mobil. För till skillnad från vanliga Fitbit och från gammal Wear OS så kräver nya Pixel Watch precis som Samsungs motsvarande Wear OS-klockor Android.

Enkelt komma igång men inte helt klar

När jag startar Pixel Watch första gången så dyker det upp en ruta på startskärmen i min Android-telefon, precis som om jag börjar använda ett nytt headset. Telefonen ber mig ladda ner appen Pixel Watch från Google Play och efter ett meddelande om att “något gick fel” och ett nytt försök är jag igång. Det är dock inte allt. Nästa instruktion jag får är att ladda ner Fitbit-appen och sedan länka den till klockan och här blir det tydligt att Pixel Watch har ärvt det mesta från just Fitbit. I nästa steg får jag aktivera Google Assistant, men precis som på Samsung senaste klockor med Wear OS tar det stopp och jag får bara beskedet att svenska inte stöds som språk för Google Assistant i klockan ännu. Sedan låter klockan mig installera alla appar som jag redan har på telefonen och som finns tillgängliga även i en klockversion.

Trots att Google Assistant alltså inte ännu är tillgängligt i Pixel Watch på svenska så fungerar röstigenkänning riktigt bra. När jag får notis i klockan från någon app är den väldigt duktig på att tyda min röst till skriven text så jag enkelt kan svara på meddelanden direkt från klockan utan att ta upp mobilen. Även en rad andra funktioner finns stöd för, så jag passar snabbt på att aktivera Google Wallet för att kunna betala i butik med klockan, kolla in Google Home-appen som är i beta och ladda ner musik i offlineläge i Spotify. Sedan nya versionen av Wear OS släpptes i samband med Samsungs klocklansering är alltså systemet lite mer färdigt. Ändå märker jag tydliga brister. I listan med appar finns de jag nämnt plus till exempel alarm, ficklampa, Google Maps och Google Messages. Saknas gör dock till exempel e-post. Gmail finns inte i klockan. I brist på Gmail kan jag i alla fall ladda ner Microsoft Outlook, som är en av de appar som finns i både telefon och klocka och kan visa dina meddelanden från Gmail. Kalender finns i klockan i form av en funktion som kallas Program, men någon regelrätt Google Kalender-app finns inte.

Träning och hälsa står vidare Fitbit helt för. Det innebär att de apparna alla heter något med Fitbit. Jag har Fitbit EKG, Fitbit Exercise och Fitbit Today. Det innebär också att jag, när jag väl loggat in på Fitbit och kopplat klockan dit bygger vidare på mina redan insamlade data i Fitbits tjänst, eftersom jag använt den tidigare med andra enheter. Har du inget Fitbit-konto sedan tidigare får du alltså skapa ett. En fördel med Pixel Watch ur Google synvinkel är alltså att de låter dig som användare dra nytta av de styrkor, till exempel ett stort community av användare, som Fitbit redan samlat på sig genom åren. Från Fitbit kan den som vill synka träningar till andra tjänster, till exempel Runkeeper eller Strava, men det går ju även att installera olika appar direkt i klockan för att mäta träning med en av dessa istället för med Fitbit om du vill det.

Appar och funktioner

I Google Pixel Watch så kommer jag till alla appar med ett tryck på den runda knappen på sidan. Den knappen går även att snurra på vilket du kan utnyttja när du ska bläddra i ett sms eller i längre listor. Annars går det så klart även att använda pekskärmen. Den platta knappen ovanför den runda används för att snabbt visa de senast använda apparna. Ett dubbeltryck på runda knappen tar dig direkt till betalningsfunktionen i Google Wallet. Direkt från startskärmen kan jag svepa åt sidorna för att få snabb tillgång till väder, mina steg för dagen, att starta träningspass, kalender och så vidare. Vilka olika vyer som syns här kan jag ändra i Pixel Watch-appen i telefonen och det går att välja bland både Googles och Fitbits egna och vyer från installerade appar från tredje part, som Outlook, Strava, Adidas Running, Calm och Cardiogram. Dessa är alltså exempel på appar som jag har installerat i klockan, men med tanke på hur Google tillsammans med Samsung haussat upp Wear OS nystart får man ändå konstatera att apputbudet är relativt skralt och inte mycket har hänt heller det senaste året sedan nylanseringen.

När jag använder klockan för träning så gör jag det med appen Fitibit Exercise i klockan och jag gör det samtidigt som jag under löprundan spelar nedladdad musik från Spotify-appen direkt till ett par trådlösa hörlurar. Allt funkar utan problem. Samma sak gäller de flesta av de träningspass jag genomför med klockan. En närmare titt i efterhand då på de gps-slingor som ritas ut visar att den vanligen hittar position korrekt och även om den precis som andra klockor kan gena ibland eller visa aningens fel så är ändå skillnaderna på marginalen och totaldistansen blir korrekt. Resultatet är jämförbart med andra klockor jag testar under samma period, det är förvånansvärt liten skillnad mellan olika klockor på det här området. Under själva träningsrundan visas aktuell information, men eftersom klockan har så liten skärm tycker jag det är lite svårt att springandes faktiskt se vad som står utan att stanna. Storleken på klockan, dess runda skärm och strömlinjeformade design är en fördel eftersom den inte märks så mycket när jag sover till exempel eller är i vägen över huvud taget, men det är samtidigt en nackdel när information faktiskt ska presenteras. Gränssnittet är dessutom inte anpassat för rund skärm, så den tillgängliga skärmytan utnyttjas inte alls effektivt.

Sedan, efter ett antal lyckade träningspass får jag problem. Redan när jag snörar på mig joggingskorna och ger mig av hör jag ett konstigt, skrapande ljud i hörlurarna och efter 7 kilometer av problemfri musikuppspelning och registrering av mitt löppass låser sig klockan helt för att sekunderna senare starta om med träningen på 7 kilometer spårlöst borta. Vanligen är klockan både snabb och responsiv på mina kommandon, men vid ett fåtal tillfällen havererar den alltså. Om det är Fitbit, Spotify eller något annat som är orsaken är svårt att säga säkert.

Importerat exemplar

Eftersom Pixel Watch i skrivande stund ännu inte har släppts i Sverige har vi köpt det testexemplar vi utvärderar från Frankrike. Där liksom i fler andra länder säljs den ju redan, så det handlar om en produkt som är klar och ute på marknaden. Vad Google väntar på innan de släpper den även här återstår att se. Kanske vill de att Google Assistant ska fungera på svenska, eller så är det bara brist på enheter som gör att vi får vänta.

Sammantaget, när vi testar den här klockan, märks det att det handlar om en förstagenerationsprodukt. Den vilar på en stabil grund hårdvarumässigt, möjligen med undantag för lite väl kort batteritid. Den klarar ett dygn, men aldrig mer. En natt med sömnmätning tar vanligen ungefär 20 procent av batteriet. Kan Google accelerera sin satsning på Wear OS och verkligen sammanfoga det med Fitbits befintliga funktioner så kan det här bli bra. Just nu så ger dock Wear OS, Google och Fitbit tillsammans intrycket av att vara ett illa sammanfogat lapptäcke där ingen vet vad den andre gör. Kopplingen mellan till exempel Pixel Watch som känns som ett verk av Fitbit och Pixel-telefonerna som tydligt kommer från Google är inte starkare än svag. Aktiverar jag sovläget på Pixel-telefonen så får jag till exempel göra det igen även på klockan. Här har Google arbete att göra.