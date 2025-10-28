Test: Rugone Xever 7 Pro – Den tåliga mobilen som aldrig får slut på batteri

Betyg Telefoni & Data 7/10 Media & Skärm 7/10 System & program 6/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 72% Utbytbart batteri som kan laddas separat Mycket tålig Inbyggd samtalsinspelning och transkribering Stor och tung Den ordinarie kameran Lite klen prestanda Dåliiga översättningar i systemet

Kinesiska Ulefone gör många slags telefoner men det är deras tåliga som gett dem ett namn i Sverige. De har en lång rad stryktåliga mobiler i varierande prisklass och ofta med intressanta specialfunktioner.

När man nu väljer att starta ett nytt varumärke är det inte helt klart varför. Det mesta känns trots allt bekant. Ulefones svenska distributör jämför med Xiaomi och Poco, och där handlar skillnaden mindre om olika funktioner och mer om utstrålning och marknadsföring. Ulefone hoppas förmodligen att folk som av en eller annan anledning blir avskräckta av deras produkter under eget namn inte ska bli det av Rugone. Sett till marknadsföringen verkar Rugone vända sig mer till äventyrare och mindre till hantverkare.

Rugone inleder med två modeller, Xever 7 och Xever 7 Pro (Varför börja på sju? Säg det). Xever 7 har ett rekommenderat pris på 5990 kronor och Xever 7 Pro 7490 kronor. De skiljer sig på att Pro-modellen har en värmekamera medan den vanliga modellen istället har en vidvinkelkamera. Det är Rugone Xever 7 Pro med värmekameran vi testar här.

Formgivningen ger ingen omedelbar signal om att det här är ett annat mobilmärke. Vi hittar samma typ av baksida i mjukplast, synliga skruvar, fäste för snodd och upphöjda stötdämpande hörn som vi är vana vid från Ulefone. Men batteriluckan är ny, och för oss till Rugone Xever 7 Pros främsta utmärkande egenskap: Du kan öppna bakstycket och ta ut batteriet för att byta det.

Det här är ju inte direkt revolutionerande utan en gammal funktion som återkommer gång på gång, men I Rugone Xever 7 Pro har man gjort den användbar i praktiken. Det följer nämligen med dels ett extra batteri på köpet, dels en laddningsdocka där du kan ladda extrabatteriet även när det inte är i telefonen. På så sätt kan du alltså använda telefonen, ha ditt andra batteri på laddning, och byta plats på dem när det tar slut, och aldrig få slut på batteri.

Behöver aldrig stängas av

Rugone tar dessutom funktionen ett steg längre. Telefonen har ett fristående minibatteri som klarar att hålla liv i telefonen i tre minuter medan du byter batteriet. På så sätt behöver du inte ens stänga av mobilen när du byter batteri. Det här känns dock mer coolt än viktigt, för du kan inte använda några funktioner i mobilen medan den går på minibatteriet, och det tar ju inte särskilt lång tid att starta telefonen om den skulle stänga av sig när du byter batteri.

Rugone kallar den medföljande laddningsdockan för 4 i 1 men det är lite att ta i. Den kan fungera som laddningsställ för mobilen också, men då räknar man laddare och ställ som två funktioner och laddning av extrabatteriet och förvaring av det som två funktioner. Det är ju framför allt möjligheten att ladda batteriet utanför mobilen vi vill åt men att den även är en laddningsdocka för mobilen skadar såklart inte.

Batteritiden på en laddning är inte anmärkningsvärd, utan snarare lite under snittet, men det gör förstås mindre om du har ett fulladdat batteri redo när telefonen börjar nå tio procent.

Själva mobilen är så tålig du kan önska dig. Den garanteras att klara fall från två meters höjd och är vattentät enligt IP68 och IP69K. Det innebär dels att den klarar sig i 30 minuter på två meters djup, dels att den tål högtrycksspolning med vatten. Det innebär att den tål att badas med på riktigt, och undervattensfotografering är en av funktionerna som lyfts fram. Kontakterna, USB-uttaget och 3,5-mm-uttaget för headset har inga skyddande lock, så de måste torka innan du använder dem om du blött ner mobilen. Laddar du den i dockan använder den dock laddningsstift som torkar snabbt.

Priset du betalar för tåligheten är formatet. Rugone kallar den smidig men det är bara jämfört med tåliga telefoner i allmänhet, och med en tjocklek på 1,4 cm och en vikt på 325 gram är det en bastant bit.

Oled-skärm

Skärmen är inte typisk för tåliga mobiler, för den är av Oled-typ. Det ger klara färger, always on display som kan visa klockan även när skärmen är släckt, och en ljusstyrka som fungerar hyggligt även i dagsljus. Skärmen har också 120 Hz uppdateringsfrekvens vilket gör att den visar bilden skarpt även när du skrollar. Däremot känns skärmens färgåtergivning lite överdriven.

Chipsetet Mediatek Dimensity 7025 som driver telefonen ger prestanda i nedersta delen av mellanklass, och är alltså lite klent. Rugone är bra på att inte få det att märkas så mycket i systemet, men i appar, särskilt grafiktunga, kan man ibland känna det. Minnet är däremot generöst. 12 GB arbetsminne, 512 GB lagring och plats för minneskort.

Kamerauppsättningen är det som tydligast känns bekant från Ulefone. Vi har på baksidan en ensam kamera på 50 megapixel för att ta vanliga bilder, medan de övriga två kamerorna är specialkameror.

Den huvudkameran är inte särskilt bra. Färgåtergivningen känns ofta överdriven och skärpan brister, särskilt i sämre ljus. I sämre ljus har vi å andra sidan nattkameran. Det är en infraröd kamera som tillsammans med infraröda lysdioder lyser upp motivet och gör att du kan ta en svartvit bild även i mörker. Kanske inte det mest brett användbara redskapet, då är det lättare att komma på användningsområden för värmekameran. Den återger värmestrålningen från föremål i kamerans sökare och kan till exempel användas för att hitta bristande isolering, kortslutningar på elledningar, vattenläckor med mera. Kanske mer av en hantverkarfunktion än en äventyrarfunktion vilket illustrerar att det trots allt inte är särskilt mycket som skiljer Rugone från Ulefone.

Nytt och buggigt gränssnitt

Det gäller också systemet, som trots att det heter RugOne OS påminner mycket om Ulefones användargränssnitt till Android. Lite nytt måste det ändå vara för det är mer buggigt och översättningen till svenska är tidvis så dålig att det är svårt att förstå vad inställningarna gör. För det finns mycket smått och gått i inställningsmenyerna som är av intresse. Du har till exempel inte mindre än två programmerbara knappar på telefonen som kan användas till exempel till undervattensfotografering, ficklampan (Utöver de extrastarka fotolamporna finns det en stark lampa på telefonens kortsida) eller AI-assistenten.

Knapparna är inte bara av godo. När telefonen är så tung att hålla i blir det lätt att trycka på knapparna av misstag, det finns liksom så lite ledig yta för ett stadigt grepp. Du minimerar risken för feltryck genom att bara tillåta dubbeltryck på knapparna.

Buggarna i systemet får ses som barnsjukdomar, Rugone har redan utlovat systemuppdateringar som ska fixa saker, till exempel så måste du ladda det lilla reservbatteriet via sladd, det kan inte laddas upp av det ordinarie batteriet, men det ska lösas i en kommande uppdatering.

Telefonen är förvånansvärt pigg på att använda AI, även om de flesta av funktionerna utförs på en extern server och därför är lite långsamma. Det finns till exempel en särskild AI-assistent, en liten hund som du trycker och håller på för att styra telefonen med röstkommandon. Inte särskilt praktiskt, men den förstår faktiskt svenska. Telefonen har också samtalsinspelning inbyggt i telefonappen, vilket inte hör till vanligheterna. När du väl spelat in ett samtal kan du få det transkriberat till text, och även det fungerar på svenska.

Rugone Xever 7 Pro är inte en telefon utan nackdelar, men de är överkomliga, och vill du ha en tålig telefon där du kan byta batteri och fortsätta använda på studs finns det inte direkt något alternativ. Rugone Xever 7 Pro har skaffat sig en helt egen nisch.

Frågor och svar

Hur många systemuppdateringar är telefonen utlovad? Rugone säger att den kommer att få systemuppdateringar till och med Android 18.

Vilka tillbehör följer med? Ett skärmskydd i härdat glas, en 33-wattsladdare, ett extra batteri, en laddningsdocka för telefon och batteri, laddsladd och en extra batterilucka med annat mönster.

Hur är högtalarna? Telefonen har en monohögtalare med högt och rätt skarpt ljud.

Ett alternativ

Rugone Xever 7 med vidvinkelkamera i stället för värmekamera är kanske mer prisvärd, om du inte känner att du verkligen vill ha värmekameran.

Kameraexempel

Nä, fullt så färggrann var inte den här höstdagen, kameran kan ge väldigt överdrivna färger ibland.