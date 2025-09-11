Test: Iniu MagPro Ultra Slim 5000 mAh – Ultratunn powerbank med magnetfäste

Betyg: 8/10 Supersmidig användning

Laddar både trådlöst och med sladd

Tunn och lätt Blir varm

Förluster vid trådlös laddning minskar kapaciteten

När Apple lanserade sin Magsafe-teknik löste man ett problem med trådlös laddning samtidigt som man fick tekniken att kännas meningslös. Med ett magnetfäste på telefonens baksida och på den trådlösa laddplattan slapp man att passa in den trådlösa laddaren rätt, men vad är då den principiella skillnaden mot att ladda i en vanlig kontakt?

För åtminstone ett område var nyttan omedelbart uppenbar, och det var reservbatterier. Om du försökt ladda en mobil med ett reservbatteri när du är på språng vet du att det dels är opraktiskt att hålla i två enheter med en sladd emellan och ännu värre att försöka ha dem i en väska eller ficka. Dessutom brukar resultatet över tid bli att kontakten på sladden och i värsta fall mobilen slits ut så att det blir svårare och svårare att ladda mobilen utan att det glappar.

Iniu MagPro Ultra Slim löser alltså båda dessa problem, och inte bara till Iphone. Magsafe är numera en standard, Qi2, där de nya Pixel-mobilerna är de första att anamma tekniken på Androidsidan. Fler lär följa. Samsung kallar Galaxy S25 FE för “förberedd för Qi2”, vilket ska tolkas som att du kan köpa ett skal till med magnetfäste och då använda Qi2-laddare.

Standardiserad

Iniu MagPro Ultra Slim stödjer alltså Qi2-standarden och jag har provat den med både Iphone 16 och Pixel 10 och den funkar lika bra med bägge. Däremot saknar den stöd för Qi2.2 som höjer laddhastigheten från 15 watt till 25 watt.

Iniu MagPro Ultra Slim är som namnet säger riktigt tunn, och dessutom rätt lätt. Den glider lätt ner i valfritt fack i väskan utan att vare sig göra den bylsigare eller särskilt mycket tyngre. I praktisk användning kan jag inte nog betona hur skönt det är att bara knäppa på batteriet mot mobilens baksida, så sitter det där och laddar.

Du kan naturligtvis ladda även enheter som har trådlös laddning men inte stöd för Qi2, men då måste mobilen ligga på batteriet eller så håller du ihop dem för hand. Det följer med en liten bärrem till batteriet som i själva verket är en laddsladd som du kan koppla loss från dess fäste samtidigt som kontakterna skyddas. Den kan du använda för att ladda batteriet med, eller för att ladda ur det. du behöver alltså inte nödvändigtvis ens ha stöd för trådlös laddning för att använda Iniu MagPro Ultra Slim. Även om du bara laddade den med sladd vore det ett utmärkt reservbatteri med sitt smidiga format.

Batteriets kapacitet är på 5000 mAh, vilket i teorin motsvarar en full laddning av en mobiltelefon. När jag använder den i fält reagerar jag på att jag ibland bara lyckas ladda mobilen till hälften innan batteriet är tomt. Det beror dels på att jag använt strömslukande appar som förbrukat batteri samtidigt som jag laddat, men mest beror det nog på att det är stora förluster i överföringen när du laddar trådlöst. Det här är en av de största nackdelarna med trådlös laddning.

På baksidan av batteriet sitter en liten pinne som kan fällas ut. Den blir då till ett stativ som gör att du kan ställa mobilen upp, både stående och liggande, medan den laddar. Jag misstänker att pinnen också används för att leda bort värme, för hela batteriet blir rejält varmt vid trådlös laddning, och i synnerhet pinnen.

Iniu MagPro Ultra Slim är mitt nya favoritbatteri modell mindre när jag är ute och behöver extra laddning. Även till mobiler som saknar både magnetfäste och trådlös laddning, men bäst är den förstås med Magsafe eller andra Qi2-enheter.