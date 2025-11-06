Vilka krav ställer EU på vattenskydd på mobiler?

Fråga: Ni hade en artikel om att mobiler som släpps efter den 20 juni innefattas av nya EU regler. Som att mobiler ska ha en IP68 klassning. Men Holländska Fairphone 6 har bara IP55. Den borde alltså inte vara tillåten inom EU? Så vore bra med en klargöring vad som egentligen gäller?

Elias Nordling svarar: Det är snårigt att läsa EU-lagar och efter att ha lusläst det relevanta området i lagen en gång till inser jag att kravet på IP67 (inte IP68) bara gäller telefonens batteri! För telefonen som helhet formuleras kravet som

"importers or authorised representatives shall ensure that the devices are protected against the ingress of solid foreign objects of size bigger than 1 millimeter and splashing of water." För det räcker ju IP55 gott.

