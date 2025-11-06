-
Krönika Apple Intelligence: Skrattretande
-
Oppo om Hasselblad, europeisk expansion och hur de ska lyckas
-
Krönika: Till botten med Oppo och Oneplus
-
Oneplus Sverigechef berättar om Oneplus 15 och AI på svenska
-
Krönika: Tunnkollaps – Motorola har 13 dagar på sig att lägga ner Edge 70
-
Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold
-
Krönika: Iphone Air kommer att floppa
-
Nästa flaggskepp, T9, Lyca Mobile, vad är bildmotor och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Allt är relativt, storleken också
-
Duell: Samsung Galaxy A17 mot Motorola Moto G56
Synkronisering via Wi-Fi plockas bort
Apple tar bort Wi‑Fi‑synk för Apple Watch
Apple väljer att slå av den automatiska synkningen av Wi‑Fi mellan Iphone och Apple Watch i EU med Ios 26.2.
Apple planerar att ta bort funktionen som automatiskt synkar Wi‑Fi‑nätverk från Iphone till Apple Watch i EU i samband med Ios 26.2, enligt publikationen 9to5Mac.
Apple säger att ändringen är en följd av kraven i EU:s Digital Markets Act. EU vill enligt rapporterna att Apple ska ge tredjepartstillbehör samma åtkomst till Iphonens Wi‑Fi‑data som Apple Watch har i dag, men Apple menar att det skulle skapa integritets- och säkerhetsrisker och har därför beslutat att stänga av synkningen i Europa.
Företaget väljer alltså att ta bort funktionalitet för användare i EU i stället för att öppna iPhonens Wi‑Fi för tredjepartsprodukter. Det är fortfarande oklart exakt hur borttagningen kommer att påverka användarupplevelsen i praktiken, till exempel om problemet bara uppstår när Iphonen är utom räckhåll.