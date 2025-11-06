Bli plusmedlem
Synkronisering via Wi-Fi plockas bort

Apple tar bort Wi‑Fi‑synk för Apple Watch

Apple väljer att slå av den automatiska synkningen av Wi‑Fi mellan Iphone och Apple Watch i EU med Ios 26.2.

Ove Kaufeldt
Apple planerar att ta bort funktionen som automatiskt synkar Wi‑Fi‑nätverk från Iphone till Apple Watch i EU i samband med Ios 26.2, enligt publikationen 9to5Mac

Apple säger att ändringen är en följd av kraven i EU:s Digital Markets Act. EU vill enligt rapporterna att Apple ska ge tredjepartstillbehör samma åtkomst till Iphonens Wi‑Fi‑data som Apple Watch har i dag, men Apple menar att det skulle skapa integritets- och säkerhetsrisker och har därför beslutat att stänga av synkningen i Europa. 

Företaget väljer alltså att ta bort funktionalitet för användare i EU i stället för att öppna iPhonens Wi‑Fi för tredjepartsprodukter. Det är fortfarande oklart exakt hur borttagningen kommer att påverka användarupplevelsen i praktiken, till exempel om problemet bara uppstår när Iphonen är utom räckhåll. 

