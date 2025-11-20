Nya riktlinjer för cookies på gång inom EU

EU arbetar just nu med ett stort regelpaket som kallas Digital Package, som ska göra det enklare att förstå och följa digitala regler. Paketet innehåller flera delar som rör allt från säkerhet till hur företag får använda data. Ett av de mest uppmärksammade förslagen handlar om cookies som de små filer som sparas när man surfar på nätet.

I dag möts användare nästan alltid av popuprutor där man måste klicka för att godkänna eller avvisa cookies på varje enskild sajt. Det har länge kritiserats för att vara krångligt och störande. EU:s nya riktlinjer vill ändra detta genom att flytta kontrollen till webbläsaren. Tanken är att man ska kunna ställa in en standardnivå för cookies en gång för alla, och sedan slippa mötas av cookiefrågor på varje sida.

Förslaget är en del av EU:s bredare arbete med digitala regler och ska både underlätta för företag och ge användare mer tydliga val. Innan det kan börja gälla måste dock alla 27 medlemsländer säga ja. Just nu finns ingen bestämd tidsplan för när reglerna kan träda i kraft, så det kan dröja innan förändringen märks för vanliga internetanvändare.