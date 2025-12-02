EU kräver inte att mobiltillverkarna erbjuder några uppdateringar alls

Telefoner ska få längre livslängd, men antalet systemuppdateringar är inget EU reglerar.

EU har gjort stort intryck på mobilbranschen. Framförallt märks det genom att jättarnas dominans inom appbutiker har börjat luckras upp, att Apple tvingas släppa in allt fler tredjepartstjänster på lika villkor och säkert tydligast genom att usb-c har blivit standard.

Många har också tolkat EU:s skärpta regelverk som att de kräver att mobiltillverkarna ska erbjuda fem års systemuppdateringar, men det stämmer inte.

EU-lagarna publiceras på 24 språk och i den svenska versionen är det mer än tydligt att EU:s regler gäller hur de eventuella uppdateringar som släpps finns tillgängliga, men inte reglerar några krav på at tillverkare ska släppa uppdateringar.

Från och med datumet för sista utsläppandet på marknaden till och med minst 5 år efter det datumet ska tillverkare, importörer eller representanter, om de tillhandahåller säkerhetsuppdateringar, korrigerande uppdateringar eller funktionsuppdateringar av ett operativsystem, kostnadsfritt göra sådana uppdateringar tillgängliga för alla enheter av en produktmodell med samma operativsystem. Kommissionens förordning (EU) 2023/1670 av den 16 juni 2023

Vad EU kräver är alltså att uppdateringar om de släpps ska finnas kvar att ladda ner gratis i minst fem år.

I fördiskussionerna till den nuvarande lagen fanns förslag om att kräva systemuppdateringar, men det finns alltså inte alls med i den lag som klubbades 2023.

EU-lagarna kan alltså syfta till att den som till exempel köper en begagnad mobil säkert ska ha tillgång till släppta uppdateringar under längre tid och inte riskera att missa dessa.