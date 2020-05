Test: Huawei Watch GT 2e – Träningsklocka med egen nisch

Tanken med Huawei Watch GT2e är till skillnad mot många andra smartklockor att du ska ha den på dig dygnet runt. Det är möjligt tack vare generös batteritid. Du behöver bara ladda klockan ungefär en gång varannan vecka. Det för med sig att den kan följa hela ditt liv när det gäller sömn, träning och rörelse utan de ständiga laddningsavbrott många andra klockor kräver.

Batteritiden kommer dock inte gratis, för samtidigt som Huawei Watch GT2e klarar sig länge utan laddning så klarar den också betydligt färre användningsområden än andra klockor. Glöm att streama musik från Spotify. Här är det istället mp3-filer från din telefon som du får föra över. Om du mot all förmodan har några sådana filer. Glöm även stöd för e-sim så du kan ta emot samtal och skicka sms utan telefonen. Med Huawei Watch GT2e så vibrerar klockan visserligen när du får ett samtal till telefonen när den är i närheten, men det enda klockan visar är en knapp med röd lur, så du kan bara avvisa samtal. Inte svara. Det måste du göra i själva telefonen.

Fokus på träning

Den här klockan har liksom tidigare modellen Huawei Watch GT2 tydligt fokus på träning. Du kan alltså inte installera några appar utöver de som redan finns och de som finns är nästan helt inriktade på hälsa och träning. Utöver detta så kan du ta emot appaviseringar i klockan från appar på din telefon, men du kan inte agera på något som att svara på ett chattmeddelande, utan för det måste du ta upp telefonen. Under den första tiden som jag använder Watch GT2e tänker jag på att den håller sig förvånansvärt lugn.

Till skillnad från andra smartklockor påkallar den nästan aldrig min uppmärksamhet. Det beror dels på att det ju inte finns några appar till klockan men även på att jag kopplat den till en P40 Pro. I den telefonen har jag betydligt färre appar än jag brukar ha eftersom Huawei inte stödjer Google Play-butiken längre och kommunikationsmöjligheterna blir därför mer begränsade. Huawei Watch GT2e kan dock precis som Huaweis tidigare klockor kopplas även till Iphone och till andra Androider än Huaweis egna telefoner. När jag ansluter klockan till en annan Android så kan jag ansluta Huawei Health till Google Fit och när jag kopplar klockan till en Iphone finns motsvarande koppling till Apple Hälsa, vilket gör att du kan få en helhetsbild av din hälsa eftersom dessa appar kan samla data från flera olika källor. Synkningen är dock begränsad för när jag anger i klockan att jag ägnar mig åt träningsformen “Flyga drake” är det bara “promenad” som dyker upp i Google Fit. När jag senare tar en kort joggingtur och flera andra träningsformer så dyker de inte upp alls. Google Fit verkar bara få rapporter från stegräknaren i klockan och inget i övrigt. Oavsett Google Fit och Apple Hälsa tycker jag dock att Huaweis klocka skulle må bra av fler sätt att jämföra sin prestation med andra användare och den vägen peppa varandra. Nu kan jag dela min prestation från Huawei Health-appen i form av en bild, men det leder inte till något mer än så. Att Huawei-klockorna inte har stöd för tredjepartsappar innebär ju även att du inte kan jämföra prestationer med andra via etablerade tjänster som Runkeeper, Strava eller Nike Run Club vilket är en svaghet. Särskilt när Huawei står utanför Google-samarbetet är ju andra samarbetet än viktigare för att placera klockan i ett sammanhang.

Under träningen

Efter att jag genomfört ett träningspass, till exempel en löprunda, presenterar klockan en omfattande rapport om vad den mätt under passet. Informationen samlas i appen Huawei Health som finns för både Ios och Android och det är via den appen som jag även kopplar klockan till min telefon.

Anledningen att alls använda en smart klocka är väl framförallt för att kunna dokumentera sin träning och hälsa, samt få motivation och peppning att bli bättre, mer hälsosam. När jag är ute och springer med Huawei Watch GT2e får jag flera gånger meddelanden från klockan. Den varskor mig dels varje kilometer med tidrapport, men det händer även att jag får meddelanden som “Status: Medel” och vid ett annat tillfälle “Status: Bra”. Jag lyckas inte helt reda ut vad klockan menar och vad den sätter min prestation i relation till, men jag kan konstatera att det inte funkar bra som peptalk eller får mig att ta i mer. Klockan borde istället uppmuntra mig att uppnå mål som ligger inom räckhåll, men det gör den inte. Under träningspasset handlar det istället mest om regelrätt statistik.

100 “träningsformer”

Huawei Watch GT2e är mycket lik systermodellen som vi testat tidigare, Huawei Watch GT2. En av nyheterna i GT2e är att det finns stöd för 100 olika träningsformer och det kommer som en mjukvaruuppdatering även till GT2. Jag skulle dock inte säga att man ska stirra sig blind på antalet träningsformer för det är mest av allt ett lite fult marknadsföringsknep. För att nå upp till 100, som ju onekligen ser bra ut på kartongen, har Huawei lagt till allt från ett tiotal olika danser som fått separata träningslägen till en del saker som jag knappast räknar som träning. Det finns till exempel jakt, flyga drake, fiske och bungyjump. Nu gör jag mig kanske ovän med några som räknar dessa aktiviteter som sport, men jag vill framförallt poängtera att många av de här aktiviteterna har mycket begränsad nytta av en smartklocka. Oavsett om jag tränar tennis, bågskytte, magdans, dart eller trapplöpning är det enda som klockan sedan rapporterar tiden jag tränat och min puls under den tiden. Den rapporterar alltså inte ens antalet trappor jag sprungit eller något om hur mycket jag rört mig under tennismatchen eller för den skull något om hur hårt jag slagit på bollen. Man hade alltså lika gärna kunnat samla alla dessa extra träningsformer under “Övrigt” utan att förlora någon funktion. Klockan har så klart ständig koll på dina steg och på hur mycket du rör dig till vardags, även när du inte tränar.

Bland övriga hälso- och träningsfunktioner kan vi nämna att klockan även kan mäta syresättningen av blodet

Övervakar nattetid

Utöver träningen är sömnmätning klockans paradgren som även den drar nytta av den långa batteritiden. Just batteritiden är ju givetvis beroende av vad du använder klockan till. Återkommande gps-användning drar till exempel mer och efter mitt första dygn med klockan har jag 92 procent batteri kvar. Efter fyra dagar och ett längre löppass med gps samt sömnmätning varje natt står batteriindikatorn på 69 procent. När jag vaknar på morgonen får jag se en rapport om hur jag sovit. Utöver totala sömntiden i timmar och minuter får jag även angivet hur stor del som varit djup-, lätt- respektive rem-sömn. Jag tycker den verkar mäta relativt rätt, men känner samtidigt inte att jag får särskilt mycket mer information än vad jag redan vet om min sömn genom att bara dra mig till minnes hur jag sovit.

Jämfört med föregångaren Huawei Watch GT 2 så är det bara två saker som skiljer. Det är alltså svårt att ens hävda att GT2 är just föregångare. Skillnaden är att GT2e saknar röstinstruktioner och högtalare plus då att armbandet är annorlunda. I övrigt får Watch GT som vi tidigare testat de nya funktionerna från GT2e, som de 100 träningstyperna, via mjukvaruuppdatering. I skrivande stund är prisskillnaden mellan de båda klockorna 400 kronor där GT2 alltså är dyrare. Valet handlar därmed nästan mest om vilket utseende och armband du föredrar.