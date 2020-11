Test: Mobvoi Ticwatch Pro 3 GPS – Ambitiös Google-klocka

Först och främst har Ticwatch Pro 3 det mesta man väntar sig av en smartklocka idag och lite till. Det som gör oss mest spända är dock att den dels har det nya systemchippet från Qualcomm, ja faktiskt är först ut med det till och med och dessutom att det här är en klocka med Googles operativsystem Wear OS. Är du osäker på vad Wear OS ens är för något så tycker jag att du kan vara förlåten. Det var 2018 som Google döpte om sitt dåvarande Android Wear så att det istället sedan dess heter Wear OS. Systemet i sig fungerar både tillsammans med mobiler utrustade med Android och med Iphone som ju kör Ios och här finns en rad olika appar och så klart hälsofunktioner som du kan använda. Eftersom det är Google som står bakom är Google Fitness, Google Assistant och andra Google-tjänster självklara kugghjul i upplevelsen.

Medan Apple Watch, Garmin och Fitbit spottat ur sig klockor och nya funktioner så har dock Wear OS fört en tynande tillvaro, på gränsen till att bli bortglömda. Det är först på senare tiden som det nya chippet från Qualcomm, kallat Snapdragon Wear 4100 kommit och det ska ju blåsa nytt liv i form av ökad prestanda till den här nya generationens Wear OS-klockor.

Dubbla skärmar



Det är alltså en spännande klocka som vi tittar närmare på, men den är spännande av fler anledningar än de jag redan nämnt. Utöver att Ticwatch Pro 3 har gps, kan mäta blodets syresättning, analysera din sömn och så vidare så har den även en del unika egenskaper. Dit hör skärmen eller snarare skärmarna, eftersom de egentligen är två till antalet. Först och främst har du en stor skarp färgskärm av amoled-typ, men i ett lager över den finns en monokrom skärm, likt ett gammaldags digitalt ur, så att du ska kunna se viktiga uppgifter utan att behöva tända den mer strömkrävande färgskärmen. Det är ett sätt som tillverkaren av Ticwatch försöker särskilja sig på, men det är inte allt.

Egna lösningar

Istället för att förlita sig på det Google gör och har gjort med Wear OS, vilket i ärlighetens namn inte är så mycket eller imponerande, har Mobvoi som tillverkaren av Ticwatch heter skapat en rad egna lösningar, både när det gäller hårdvara och mjukvara. I klockan finns därför uppåt ett tiotal egna appar som heter allt från Tichealth till Ticsleep, Ticexercise och Ticpulse. Som namnen antyder är det här tillverkarens egna appar och de kompletterar alltså Googles egna motsvarigheter, vilka främst består i Google Fitness. Precis som tillverkaren av klockan påtalar så ger de här egna apparna i kombination med den hårdvara som klockan har möjligheter att ge dig som användare något unikt. Samtidigt kan man ju påpeka att det även innebär att gränssnittet blir lite rörigt, eftersom tillverkarens egna appar trängs med Googles.

Att Ticwatch Pro 3 i grunden bygger på Wear OS samtidigt som de lägger på många egna funktioner innebär till viss del att de tar det bästa av två världar, behövligt särskilt som Wear OS inte utvecklats särskilt flitigt de senaste åren.

Två skärmar

Klockan fungerar så att du kan växla mellan färgskärmen och den mer begränsade, batterisparande. För mig tänds den begränsade skärmen, inklusive dess bakgrundsbelysning när jag lyfter handleden och vill jag sedan ha ytterligare information, något som gör sig bäst på färgskärmen så trycker jag på en av knapparna. Tyvärr tycker jag inte att den strömsnåla skärmen tillför särskilt mycket och informationen där är rörig, så nästan alltid föredrar jag att klicka mig in till färgskärmen där jag får den fullkomliga smartklockeupplevelsen.

Här finns det många urtavlor att välja på och de kan presentera olika urval av till exempel hälso och väder-info direkt i startskärmen. Den övre av de två fysiska knapparna på klockan tar dig direkt till applistan, medan den nedre av knapparna låter dig, efter att du valt träningsform, starta ett träningspass. Det registreras då i klockans egen träningsapp Tichealth och synkas till Mobvois app i telefonen du kopplat klockan till. Det här är alltså skilt från Googles standardapp Google Fitness, men eftersom även den appen finns i klockan kan du registrera din träning med den istället eller använda båda två om du skulle vilja det. Eftersom en rad olika träningstjänster även de finns som egna appar till Wear OS är det fritt fram att använda till exempel Nike Run Club, Strava eller Adidas Running om du föredrar det.

I klockans egen Tichealth-app som alltså synkar med Mobvois app i telefonen får jag rapporter om varje träningspass. Informationen laddas även upp i tillverkarens egen molntjänst märker jag, eftersom sparade träningspass följer med när jag under testet av klockan byter telefon. Jag avverkar framförallt en rad pass med löpning med klockan som sällskap och efter varje pass får jag rapport med hur pulsen har varit under träningen, distans så klart, samt steglängd frekvens och kalorier. Sammantaget är informationen rätt sparsmakad jämfört med flera av konkurrenterna som analyserar insamlade data i högre grad och drar fler slutsatser, till exempel om Vo2 Max-värde. En fördel med Mobvois app är att du kan ställa in så att dina träningspass även delas till Runkeeper, Strava och Google Fit, vilket förenklar om du vill jämföra dig med kompisar och peppa varandra. När jag jämfört de data jag fått från klockan med andra smartklockor och dessutom med ett professionellt pulsband så har de hållit bra kvalitet och inte visat på några avvikelser från vad som får anses korrekt.

Svar direkt

Wear OS generellt och Ticwatch Pro 3 specifikt fungerar så att du som sagt har en urtavla där tiden plus en del kortfattad information kan visas. Den här urtavlan kan du anpassa och byta ut om du vill det. Ett svep nerifrån och upp över skärmen lockar fram dina notifieringar och de kan du anpassa från telefonen så att du bara får notifieringar från de appar du vill ha det från. Appnotifieringar kan du svara på direkt från klockan. Det betyder att du till exempel kan skriva ett svar på ett meddelande i Facebook Messenger utan att Facebook Messenger behöver finnas som app till Wear OS. Det finns dels några snabbsvar du kan välja bland, men den går det bra att även prata in ett svar som tolkas till text. Det fungerar riktigt bra. Faktum är att klockan även har Google Assistant och den kan du prata med och få svar från direkt via en hög och tydlig röst i klockans högtalare.

Från urtavlan i klockan kan du vidare svepa åt sidan. Ett svep från vänster till höger visar Google Assistant och några snabbval, medan ett svep åt andra hållet tar dig till en rad av olika skärmar med till exempel träningsinformation, kalender, nyheter från Google Nyheter, eller information från Tichealth, Ticexercise eller Google Fitness. Helt enkelt ett urval du kan anpassa själv.

Seg skärm

Gränssnittet sköter du alltså via knapptryck och svep på skärmen och tryck på skärmen och därför är just skärmen en smartklockas viktigaste del. Den måste helt enkelt vara både ljusstark och skarp samt reagera exakt och snabbt. Trots att Ticwatch Pro 3 drivs av det vässade systemchippet så är upplevelsen inte någon av de bättre för smartklockor idag. Visst märks att prestandan jämfört med Wear OS-klockor vi testat tidigare flyter på bättre, men det betyder inte att det är helt bra. När jag sveper med fingret i listan över appar för att välja rätt så hackar ofta skärmbilden och dessutom händer det ofta att ett svep uppfattas som ett tryck och att jag därmed hamnar på fel app. Wear OS hör inte till de rappaste klocksystemen. Tvärtom, faktiskt. Såväl Samsungs smarta klockor som Apple Watch ligger en bra bit före.

Klockans batteritid är helt okej och när jag använder den laddar jag klockan ungefär varannan dag, givetvis beroende på hur flitigt jag använt framförallt gpsen under träningspass. Klockan laddas via en speciell kontakt och har med andra ord inte trådlös laddning som många klockor idag. Det innebär alltså att du inte kan ladda den med omvänd trådlös laddning direkt från din telefon om den har stöd för det utan att du alltid måste använda den laddare som skickas med. När jag laddar klockan hinner den tio procent på tio minuter och fortsätter sedan i samma takt, så från 32 procents laddning till 92 procent tar det alltså en timme att ladda.

Bygger vidare

Ticwatch Pro 3 gör ett bra jobb att bygga på med de funktioner Wear OS inte har i grunden, vilket gör att den sticker ut i mängden. Den klarar även sömnmätningen och mätning av blodets syrehalt, vilket är funktioner som även flera av konkurrenterna erbjuder. Helhetsupplevelsen når dock inte riktigt upp till det vi hoppats på, främst på grund av den något sega skärmen och att Wear OS ligger efter konkurrenterna.