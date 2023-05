Test: Sonos Era 300 – riktigt bra ljud överallt

Sonos Era 300 är storebror i den nya Sonos Era-familjen. Ännu så länge består den bara av två högtalare där Era 100 är den mindre och billigare. Era 300 både kostar mer och är fysiskt större. Till formen påminner den om ett brett och kort timglas som ligger ner, på något sätt. Man kan säkerligen ha åsikter om designen, men enligt Sonos är den formad på det här sättet för att förbättra ljudet.

Flera av nyheterna med Era 300 är liknande som med Era 100, det vill säga att den nu kan länkas med bluetooth och kräver Sonos nya app (som numera är den enda som finns att ladda ner). Liksom Era 100 kan 300 användas som bakre högtalare i par i ett hemmabiosystem, och kan då kopplas till en Sonos Arc eller Beam. Den har också fått stöd för Amazon Alexa, men tappat stödet för Google-assistenten som tidigare fanns i Sonos One (även om Era 300 kanske inte bör ses som en efterföljare till Sonos One). Vill du läsa mer om röststyrningen och Sonos-appen kan du kolla in testet på Era 100.

Formen kanske inte är lika lättplacerad som Era 100 eller andra högtalare med lite mer "standard"-design, men ljudet är riktigt bra.

Två större nyheter

De två stora skillnaderna från Era 100 och det du betalar en rejäl hög med pengar mer för Era 300 är de utökade antalet högtalarelement och det faktum att det innebär att den kan leverera så kallat rumsligt ljud. Era 300 har sex högtalarelement, fyra diskanthögtalare som pekar åt höger, vänster, framåt och uppåt, dessa har hjälp av två högtalare som pekar åt höger och vänster. Det här ger en större spridning på ljudet jämfört med Era 100 som bara har en högtalare framåt och en diskant åt varje håll (höger/vänster).

Det uppdaterade gränssnittet för att kontrollera ljudet på själva högtalaren är samma som på Era 100. Det är inte revolutionerande på något sätt, men fungerar bra.

Era 300 har också stöd för Dolby Atmos och kan spela upp Apples Spatial Audio. Det vill säga så kallat rumsligt ljud. Det började sin resa i biosalongerna och har sedan, bland annat tack vare Apple Music och Tidal, spridit sig till anläggningar för hemmabruk. I era 300 finns inte stöd för att lyssna på rumsligt ljud via Tidal, men Apple Music och Amazon Music Unlimited fungerar. Vad innebär det här för lyssningen då? Tanken är ju att ljudet ska bli mer “omslutande” och liksom komma från alla håll. Detsamma om du använder högtalaren för att titta på film med Dolby atmos-ljud. Den stora skillnaden är att den även har en högtalare uppåt vilken, teoretiskt sett, ska skicka ljudet upp i taket och sedan ner till dig. Och i det här fallet håller teorin.

Riktigt bra ljud

Sonos Era 300 har Sonos Trueplay justering som anpassar ljudet från högtalaren till platsen den står på genom att spela upp ett spaceigt ljud och sedan förbättras ljudet gradvis. Stänger man av funktionen efter ett tag så hör man klart och tydligt att den gör skillnad. Ljudet blir märkbart klarare och mer detaljerat med Trueplayfunktionen på. Men det är inte unikt för Era 300 utan finns även på Era 100.

Sonos Era 300 har bluetooth vilket gör att den kan användas som vilken trådlös högtalare som helst (förutom att den måste kopplas i väggen).

När man lyssnar på musik som har Dolby Atmos så blir ljudet märkbart mer “överallt” och fyller rummet på ett annat sätt än “vanlig” musik. Ljudet är klart, detaljerat och fylligt, bland det bättre jag hört på länge faktiskt. Bor man utan grannar kan man dessutom vrida på så pass att man sannolikt får mer än hälsosamt mycket hörselskador. Jag har inte testat hur stort rum som högtalaren klarar av att ge effekten av rumsligt ljud i, men det är inga problem i ett vanligt vardagsrum.

Efter den lilla hyllningen till att spela upp ljud som är anpassat för rumslig uppspelning, kan det väl vara på sin plats att säga att när man spelar upp “vanlig” musik eller tittar på film utan Dolby Atmos så är ljudet också väldigt bra. Den mesta lyssningen faller fortfarande inom ramarna för så kallad “vanlig” uppspelning och det vore ju trist om det var märkbart sämre. Det ger inte samma känsla, nej, men ljudet är fortfarande riktigt bra. Basen är fyllig utan att bli fladdrig och både mellanregister och diskant återges riktigt fint.

I Era 300 sitter totalt sex högtalare, fyra diskanthögtalare och två för bas

Dyrgrip

Jämför man Era 100 med Era 300 så får du betala nästan 2500 kronor mer för 300 (och för de pengarna får du alltså fler högtalarelement och möjligheten till rumsligt ljud). Men du får också ett bättre ljud överlag. Jag lyssnade på båda samtidigt och bytte fram och tillbaka och det råder ingen tvekan om att Era 300 ger ett bättre ljud. Tydligare och fylligare. Det är ju inte orimligt med tanke på storlek, konstruktion och pris. Och då ska det sägas att redan Era 100 låter riktigt bra. Era 300 riktar sig till den som vill ha ett riktigt bra ljud hemma, både för musik och film (Sonos rekommenderar dock att man kopplar den till en soundbar för filmtittande). VIll du ha rumsligt ljud till ett lägre pris och är en Appleanvändare så kanske Apple Homepod kan vara ett alternativ, även om den inte har ett lika avancerad högtalarupplägg.