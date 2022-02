Test: Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 – Prisvärd och smart våg med brister

Att engagera sig i sin hälsa är onekligen populärt och det är därför inte direkt förvånande att det dyker upp en uppsjö av tekniska prylar som ska göra just det. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 är en av dessa prylar, tanken är att du med hjälp av vågen kan hålla koll på inte bara din vikt utan även andra parametrar som vågen kan mäta genom att använda så kallad BIA (Biomedical Impedance Analysis). Det innebär att vågen skickar elektricitet genom din kropp och med hjälp av det motstånd som pulsen möter kan den analysera din kroppskomposition (kroppsfett, muskelmassa, benmassa, vattenmäng, proteinmäng, bukfett, fysisk ålder, idealvikt och ämnesomsättning).

Men den gör inte mycket om du inte laddar ner och kopplar ihop appen Mi Fit med vågen. Det går förhållandevis enkelt och vågen kopplar upp sig snabbt när du lägger till den i appen. Den enda kopplingsmetoden som finns är Bluetooth, så du får nöja dig med det, det fungerar dock friktionsfritt. Utan appen visar vågen bara vikten på sin vita LED-display.

Enkelt utseende

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 är en fyrkantig historia med rundade hörn. Den är vit till färgen och kröns på ovansidan av en glasskiva som har fyra runda metallplattor på sig. Bortsett från dessa fyra metallplattor ser den ut som vågar gör mest antar jag. Den sticker inte ut i badrummet eller på annan plats i huset.

Det första som känns lite snålt med vågen är att den går på AAA-batterier som dessutom inte följer med i paketet. Ett uppladdningsbart batteri hade känts lite bättre, men enligt Xiaomi ska AAA-batterierna räcka förhållandevis länge så det är väl i alla fall en fördel. Testperioden räcker dock inte till för att se hur lång tid batterierna räcker.

Lättanvänd

Det du behöver göra för att vågen ska förstå hur den ska räkna ut dina värden är att du skapar en profil där du matar in den information som appen efterfrågan. Den viktigaste infon är din längd, ditt kön och din ålder eftersom det är dessa parametrar som vågen använder när den beräknar dina värden. När det är gjort behöver du inte göra mer än att ta av dig strumporna och ställa dig på vågen, strumporna behöver av för att vågen ska kunna skicka en svag elektrisk ström genom din kropp. Det är inget att oroa sig för, det känns inte, men om du använder till exempel en pacemaker eller någon annan medicinsk utrustning så bör du kolla med din läkare innan.

För att få ett så korrekt värde som möjligt, i alla fall vad gäller vikten, så ska du ha så lite kläder på dig som möjligt, om inte annat så får du ha samma kläder på dig varje gång du väger dig. Det kan även vara en idé att väga dig vid samma tid på dagen varje gång, detta för att du ska ha ätit och sovit lika mycket inför varje invägning. Enligt appen så kan vissa mätvärden också bli inkorrekta om du till exempel nyss har tränat eller badat.

När du ställer dig på vågen gäller det att se till att dina fötter har kontakt med de fyra metallplattorna och att du har appen igång och antingen inne i vågläget eller i utgångsläget på hemskärmen. När vågen börjar registrera din vikt så kommer appen att hoppa in i vågläget per automatik. När vågen stannat på din vikt börjar ett par streck att dyka upp under vikten på displayen, stå still tills dessa streck fyllt upp displayens hela bredd, då kommer informationen från vågens analys att dyka upp i appen.

Mer än smarta funktioner

Förutom den funktion som du antagligen är ute efter när du köper en smart våg, det vill säga kroppsanalysen, så kan den här vågen också väga annat än kroppen. Det vill säga du kan väga paket eller vad som helst, med en noggrannhet på 50 gram. Du kan också använda vågen för att göra ett balanstest där du står på ett ben på vågen och blundar. Ju längre du står så desto högre poäng får du. Det tog dock ett tag innan jag hittade hur man startar den här funktionen i appen eftersom den ligger under det något märkliga namnet “Saldo”.

Appen

Appen Mi Fit som alltså måste användas för att man ska få ut de smarta funktionerna ur vågen, är även samma app som används om du har en smart klocka eller ett träningsband från Xiaomi. Om du redan har en klocka eller ett träningsband kopplat till din app är det helt klart en fördel att välja en smart våg som kan använda samma app. Då kan du följa dina träningspass och se din förändring i kroppskonstitution som vågen kan mäta. Det gör all din hälsodata förhållandevis lättöverskådlig. Du kan skapa upp till 16 olika profiler vilka utveckling du kan följa i appen, och om du har en kompis som bara vill testa kan du även ha gästanvändare för att det inte ska påverka din kurva.

Mi Fit har dock en del saker för sig som är lite knepiga. Förutom en del knepiga översättningar som inte känns rätt eller ibland till och med förvirrande så finns det en del andra saker som stör mig. Till exempel presenteras en sammanställning av dina värden från vågens analys i en “kroppspoäng” eller “kroppsskala” det finns dock inget som förklarar dessa poängs innebörd (mer än att det är poäng man får efter att vågen analyserat en uppgifter), mer än att man också får en ledsen smiley och stämplingen “Dålig” om appen inte är nöjd med dina värden, en skala och en närmare beskrivning hade kanske varit bra. Men här börjar vi väl närma oss det jag tycker är problematisk med Mi Body Composition Scale 2, eller snarare med appen. Om du vill ska du även kunna synka Mi Fit-appens data med både Apple Health och Google Fit.

Problematiskt

I den lilla och mycket kortfattade manualen som följer med vågen så står det att värdena i vågen är att se endast som referenser och att det inte kan användas för medicinsk utvärdering. Men språket och hur informationen presenteras i appen känns inte riktigt som att den följer den uppmaningen. Till exempel kan ett värde presenteras som att det “måste reduceras till mindre än 9”, man får ingen information om skalan eller varför. Bara att man “måste”.

Jag har egentligen inga skäl att misstro att de värden som vågen får fram är felaktiga, viktmässigt verkar den ge samma resultat som andra vågar jag testat med (övriga värden har jag inte haft något att jämföra med), men det är presentationen av dessa värden och de analyser som görs utifrån dem som jag är lite kritisk till. Ett annat exempel är att appen beräknar en idealvikt utifrån dina värden och värdet, i mitt fall, är inte realistiskt. Bättre hade varit ett rekommenderat viktspann och kanske inte en vikt specificerad med två decimaler. Min kritik mot, i första hand appen, är att jag tycker att den presenterar information på ett sätt som känns problematiskt och inte följer de riktlinjer som man själva satt för produkten.

Jag skulle till exempel inte rekommendera någon som har problem med självkänslan eller på något sätt har ett knepigt förhållande till sin kropp att skaffa den här vågen. Däremot kan den säkerligen vara ett smidigt verktyg för den som är intresserad av att få ut mer information om sin kropp och redan har andra mätenheter för sin träning från samma tillverkare.