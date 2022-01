Test: Xiaomi 11 Lite 5G NE – Lätt ett bra köp

Det är framförallt format och skärm som tilltalar mig i första intrycket. Xiaomi har här lyckats väl med att prioritera det du har mest nytta av och en oled-skärm i det här formatet, dessutom med förhöjd skärmuppdatering till 90 hertz, är en bra grund att bygga en attraktiv mobiltelefon på. Skärmen är ju helt enkelt fönstret mot det mesta mobilen ska hjälpa dig med och här är den av hög kvalitet. Stort format, bra detaljrikedom, svärta och ljusstyrka.

Ny, men inte regelrätt förbättring

När Xiaomi i och med den här telefonen släppt en förändrad version av Xiaomi 11 Lite 5G med namntillägget NE handlar det inte om en regelrätt uppgradering. NE i namnet ska läsas ut som New Edition och anledningen till att Xiaomi förändrat telefonen är den pågående komponentbristen, något man också varit uppriktiga med. Därför har telefonen fått ett utbytt systemchipp, ett på pappret lite klenare, men i gengäld utrustats med mer arbetsminne.

Summerar vi intrycket så handlar det här om en telefon som känns snabb utan att vara blixtsnabb. Det är inte en telefon som du använder för mer krävande 3d-spel, men det hade vi heller inte räknat med och till allt annat räcker prestandan utmärkt.

Acceptabel kamera

I den här både tunna och lätta telefonen sticker inte heller kameraklustret på baksidan ut särskilt mycket. Huvudkameran i Xiaomi 11 Lite 5G NE är på 64 megapixel och ger bra bilder framförallt i dagsljus, men får kämpa mer när mörkret faller. I sämre ljus får kameran lätt problem med skärpa och detaljer, men problemet ska inte överdrivas och så länge du själv med blotta ögat kan se i mörkret så kan även kameran ta acceptabla bilder.

Bilderna du tar blir som standard 16 megapixel och i kameraappen kan du zooma bort till 10 gångers förstoring med en direktknapp för 2x zoom direkt i gränssnittet. Någon optisk zoom har dock inte den här telefonen, utan det är de 64 megapixlarna som används för att komma närmare motivet. Bilderna blir på 16 megapixel oavsett om du tar i 1x eller 10x förstoring, men det är framförallt upp till 5x som bilderna går att använda till något, högre inzoomning innebär betydligt sämre detaljrikedom.

Vidvinkelkameran som också finns här ger sämre ljuskänslighet och lägre upplösning (8 megapixel) i bilderna du tar.

Den tredje kameran är, tyvärr får vi tillägga, en makrokamera och den bidrar med egentligen ingen nytta alls. I kameraappens gränssnitt finns ett läge som kallas supermakro, men det har en närgräns på runt sex centimeter och tar inga bättre närbilder än de du ändå kan ta genom att zooma in lite med huvudkameran. Då slipper du dessutom problemet med att telefonen riskerar skugga ditt motiv.

Bland övriga funktioner märks till exempel Always on Display, så att du kan se aviseringar och klockan i avstängt läge, men den är tyvärr inte möjlig att ha aktiv alltid, utan tänds bara när du knackar på telefonen eller när du får en avisering av någon app och släcks sedan igen efter tio sekunder. Telefonen har ansiktsigenkänning via selfiekameran och det sitter en fingeravtrycksläsare i av- och på-knappen på sidan, en avläsare som är snabb och välfungerande. Det känns praktiskt att ha den just i en fysisk knapp, för fingeravtrycksläsare i skärmen är sällan lika välfungerande.

Anpassat gränssnitt

Något som skiljer ut telefonen från mängden i jämförelse med andra tillverkare är gränssnittet. Xiaomi ändrar på en hel del, på gott och ont skulle jag säga, och är du van vid en annan Androidtillverkare hittar du en del nyheter här. Det mesta går dock att anpassa efter personlig smak, så även om till exempel alla appar som standard hamnar direkt på hemskärmen kan du själv välja att ha den i en så kallad applåda istället och bara placera genvägar till de mest använda apparna direkt på hemskärmen.

En annan sak som jag personligen retar mig lite på initialt är att du sveper ner från toppen av skärmen både för att nå aviseringar som kommit och för att nå Xiaomis kontrollcenter med genvägar till inställningar. Drar du ner på vänster sida av skärmen hamnar du i appaviseringar, drar du ner på höger sida hamnar du i kontrollcenter. Även detta går dock att ändra om du vill det. Att Xiaomi 11 Lite 5G NE levereras med Android 11 innebär så klart att du utöver det som Xiaomi adderat även får allt som Google erbjuder, bland annat Google Pay så du kan blippa betalningar i butik med telefonen, Google Foto, butiken med appar, filmer, e-böcker och allt annat vi vant oss vid.

Xiaomi 11 Lite 5G NE ger dessutom som namnet antyder 5G och den är därmed en telefon med generöst med funktioner i ett slimmat format. Dessutom till ett klart rimligt pris, så det finns mycket att gilla.

Frågor och svar

Vattentålig?

Ja, i alla fall enligt IP53 så den kan duschas, men du ska inte bada den.

Var är fingeravtryckssensorn och selfiekamera?

Selfiekameran är i ett diskret hål i övre vänstra hörnet av skärmen och fingeravtrycksläsaren sitter praktiskt nog inte i skärmen utan är placerad i av- och på-knappen på sidan.

Behöver jag 5G idag?

I dagsläget är täckningen relativt begränsad, men 5G i telefonen gör ändå att den är lite mer framtidssäker när täckningen byggts ut om några år.

Ett alternativ:

Renare

Motorola Moto G41 är ett barn även den av komponentbristen och kan liksom Moto G51 vara ett alternativ med mer rent Androidgränssnitt.

Testbild

När mörkret lägger sig får kamerorna kämpa mer, men de ger ändå acceptabla bilder även då, så länge du själv med blotta synen kan se i mörkret.