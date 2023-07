Test: Cat S75 – Smidigare tålig med satellitkommunikation

Egentligen är tillverkaren brittiska Bullitt, som licensierar det kända varumärket för arbetsmaskiner. Man licensierar även varumärket Defy från Motorola, och i USA heter den här mobilen Motorola Defy 2. Satellituppkopplingen har däremot fått Bullitts eget namn, ett tecken på att man vill komma ut som eget varumärke kanske?

Cat S75 hakar alltså på den trend som Apple startade i höstas, med möjligheten att skicka nödmeddelanden via satellit även när man saknar mobiltäckning. Cat S75 är dessutom en extra stryktålig mobil i ett lite smidigare format än vad tåligare mobiler brukar ha. Särskilt vikten på 268 gram är ungefär vad en Iphone 14 Pro Max med skyddande fodral väger.

Till Cat S75 behöver du inget skyddande fodral. Telefonen är falltestad mot stål från 1,8 meters höjd, vilket är mer än vad till och med extra tåliga mobiler brukar vara certifierade att klara. Baksida och kanter är omgivna av mjukt rundad slät gummi, vilket gör mobilen lite mer neutral till utseendet än den traktordäcksdesign som annars är gängse bland tåliga telefoner. Skärmglaset är Gorilla Glass Victus, och skärmen är nedsänkt i gummiramen. Har du sedan otur och tappar telefonen mot till exempel en spetsig uppstickande sten kan du förstås spräcka skärmen ändå.

Tål att bada



Vattenskyddet är certifierat till IP68/69K, vilket mer specifikt betyder att telefonen är testad att tåla 5 meters djup i 35 minuter (betydligt mer än de 1,5-2 meter som de flesta mobiler testas för) och att den tål högtryckstvätt. Kanske mer praktiskt innebär det att den tål att badas med och du kan fota och filma under vatten med den. Till det syftet har mobilen ett UV-läge i kameran där du styr den med knapparna och touchytan på skärmen stängs av.

Knappar finns det extra många av runt om telefonens ram. Förutom volym och av/på (som förvirrande nog sitter i omvänd ordning mot de flesta andra mobiler) finns det två extraknappar. Den ena är programmerbar och du kan välja vilken funktion som aktiveras vid långtryck och dubbeltryck. Den andra är en nödsignalknapp och kan endast användas med Bullitts satellit-tjänst. Larmknappen är nedsänkt och man måste hålla in den i minst 5 sekunder för att aktivera så risken att du ska skicka nödmeddelande av misstag är liten.

Satellit-sms



Ni kanske är mest nyfikna på hur satellitkommunikationen fungerar. För det första är det ett eget abonnemang med sim-kort som Bullitt skickar med. Det betyder att i kombination med ditt vanliga mobilabonnemang är bägge kortplatserna upptagna och du har ingen plats kvar för minneskort.

Med satellittjänsten kan du inte bara skicka nödmeddelanden utan det går bra att skicka helt vanliga textmeddelanden, men du kan inte ringa samtal. Bullitt Satellite Messenger använder geostationära satelliter, vilket innebär att de håller sig på ungefär samma plats på himlen men ligger längre bort så signalerna tar lång tid att färdas.



Ett textmeddelande med Bullitt Satellite Messenger tar ungefär 30 sekunder att nå mottagaren när vi testar. Helt okej för en textchatt men på tok för mycket för telefonsamtal så klart.

För att aktivera tjänsten behöver du ett abonnemang. Bullitt har flera olika prisplaner, från ca 50 kronor i månaden där du kan skicka 30 textmeddelanden per månad, till 300 kronor i månaden för 300 meddelanden per månad. De flesta av oss är nog totalt utanför mobiltäckning bara några dagar om året, och då är alternativet Freedom som kostar 600 kronor per år och ger dig 250 meddelanden per år ett alternativ. I samtliga abonnemang ingår larmtjänst dygnet runt. Som ni ser får man betala ganska mycket för sina textmeddelanden, och ska man inte klättra i berg eller ut på någon långseglats på öppet hav kan man diskutera om man verkligen har behovet.Du använder appen Bullitt för att sköta satellitkommunikationen, och den fungerar ungefär som en vanlig chatt- eller sms-app. För det mesta är det också vad den är, för om du har mobiltäckning används mobilnätet och meddelandena tar inte omvägen över satellit. För att testa satellittjänsten slår jag därför av mobilmottagningen helt.

Likt andra satellittjänster fungerar Bullitt Satellite Messenger bara om du har fri sikt till satelliten. Det är alltså inte tal om att vara inomhus, och jag märker när jag testar att det räcker att vara nära ett hus, även om det inte är i vägen för satelliten, för att jag inte ska ha uppkoppling. Jag gissar att signalen störs av reflektioner. Även relativt gles skog räcker för att blockera signalen, du får se till att hitta ett berg om du är vilse i skogen.

Jag kan kontrollera signalen i appen och uppmanas då att rikta telefonen så att satelliten i bilden pekar mot telefonens överkant. Det här är lite motstridigt för textmeddelandet hävdar snarare att jag pekar rätt om satelliten är i det övre vänstra hörnet av skärmen. Det är lite som ett tvådimensionellt vattenpass vilket är förvirrande eftersom du kan vrida mobilen i tre dimensioner. I praktiken verkar det där med hur jag pekar mobilen spela mindre roll än om jag är på en tillräckligt öppen plats.

Med appen kan jag skicka SOS-meddelanden, vanliga textmeddelanden, checka in på en position eller slå på positionsspårning. Den du skickar ett meddelande till första gången får det som ett sms, och uppmanas att själv installera Bullitt-appen och skapa ett konto för att kunna svara på meddelandet. Det är givetvis gratis att skicka meddelanden för den som bara använder mobilnätet, bara du som har satellittelefonen behöver betala för abonnemang. Förutom det där med att passa in satelliten rätt tycker jag att appen är enkel och pedagogisk, och är säkerligen ett bra verktyg för den som behöver det.

Mycket svart



Om vi återgår till telefonens övriga egenskaper har vi kommit till skärmen. Det är påfallande tjocka svarta ramar runt skärmen, särskilt i botten Det kanske vi kan leva med. Skärmen skiftar inte alltför mycket i färg när jag vinklar den trots att den är av lcd-typ, men den är lite för ljussvag för att fungera bra i direkt solljus. Uppdateringshastigheten på 120 hertz gör skärmen följsam även om effekten inte blir lika tydlig som den blir på Oled-skärmar.

Även som helhet känns telefonen hyfsat följsam. Chipsetet Dimensity 930 lägger sig i den breda mittfåran mellan toppmodeller och långsamma budgetmodeller, vilket innebär att den i vardagsanvändning inte känns långsam, men i prestandatester märker vi att telefonen inte är att räkna med när det kommer till grafiktunga spel. Det kanske vi också kan leva med.

Telefonen har bekvämligheter som nfc för att kunna blippa betalningar och fingeravtrycksläsare, det senare på mobilens baksida vilket nästan känns lite retro. Fingeravtrycksläsaren sitter lite för högt upp för att man ska nå den bekvämt. Trådlös laddning finns också.

Batteriet är på 5000 mAh, och kanske för att skärmen är ljussvag räcker det länge. Det tar också rätt lång tid att fylla på när det väl är tomt. Bullitt skickar inte med någon laddare till mobilen, men med en laddare som stödjer USB Power Delivery verkar laddhastigheten stanna på 10 watt, vilket betyder att det tar uppemot två timmar att ladda mobilen från tom till full.

Mobilens system är Android 12, alltså inte senaste versionen. Bullitt lovar uppdateringar till Android 13 och 14 och säkerhetsuppdateringar en gång i kvartalet i tre år. Systemet följer Googles standardgränssnitt, med ett par egna appar. FM-radio finns, och kräver headset med sladd för att fungera. I så fall ett headset med adapter för det finns inget 3,5 mm-uttag. Här finns också appen Toolbox som är ett slags programbutik för appar från Cat och andra nischade appar för byggare, bönder och andra utomhusarbetare.



Brukskameror



Cat S75 har tre kameror på baksidan. Makrokameran kan vi räkna bort, för med 2 megapixels upplösning är den knappt användbar. Vidvinkelkameran på 8 megapixel utan autofokus tar acceptabla bilder för de tillfällen man verkligen behöver vidvinkel.

Huvudkameran är på 50 megapixel men kameraappen tar bilder i 12,5 megapixel. De extra pixlarna används vare sig för att åstadkomma bättre zoom eller för att kunna ge dig en mer högupplöst bild som är mer ljuskänslig. Bägge dessa alternativ finns men de är helt digitala och ser inte bättre ut än om du fotar en vanlig bild och justerar upplösningen i efterhand på dator. Mer än två gångers zoom är därför inte att rekommendera.

I övrigt tycker jag att kameran får godkänt, om än inte mer än så. Bilderna får lite tråkig färgåtergivning och zoomar man in dem till max ser man att de är rätt hårt komprimerade och inte har så mycket detaljer. Låter man bli att göra det är det ändå helt dugliga mobilbilder man får, även i lite mer krävande motljusförhållanden. I mörker imponerar den inte alls, och nattläget bara ljusar upp bilderna utan att tillföra skärpa. Men fortfarande tycker jag som sagt att bilderna känns acceptabla.

Att kunna fota och filma under vatten är en trevlig bonusfunktion, men inte utan förhinder. När man slår på funktionen i kamerainställningarna stängs pekfunktionen i skärmen av och man styr med de två volymknapparna. Korta och långa tryck används för att ta bild och växla mellan olika kameralägen. Det är lite trixigt att lära sig, särskilt att lära sig att absolut inte trycka på av/påknappen för då går man ur undervattensläget och måste torka av skärmen för att kunna aktivera det igen.

Nästan omgående när jag doppar telefonen får jag ett meddelande om att vatten kommit in i laddkontakten. Rimligt, då denna inte har något lock. Detta meddelande tar dig också ut ur undervattensläget, och det är alltså omöjligt att fota under vatten utan något slags kork till USB-porten. Någon sådan följde i alla fall inte med vårt exemplar av Cat S75, men jag låter mig inte hindras av det utan improviserar ihop ett lock med hjälp av ett vattenfast plåster och en bit av en öronpropp av silikon, vilket visar sig fungera utmärkt. Efter det tar vi en mängd undervattensbilder och filmer och har riktigt kul med funktionen. Cat lovar att problemet med felmeddelandet som stör undervattensläget ska lösas i en kommande programuppdatering.



Cat S75 är givetvis en mobil för äventyrare som vill kunna meddela sig och få hjälp långt utanför mobiltäckningen. Men det är också en mobil för de som vill ha en extra tålig mobil, men inte vill att den ska väga fyra hekto och se ut som en verktygslåda. Den senare gruppen är egentligen svårare att tillfredsställa, men jag tror att de som slår till på Cat S75 kommer att bli nöjda med vad de får. Att den kan fungera som en undervattenskamera är ytterligare bonus.

Frågor och svar

Hur är vibratorfeedbacken? Förfärlig faktiskt, får hela telefonen att skallra. helt okej om man har den på ljudlöst och får ett meddelande kanske men man vill inte ha den på som feedback när man skriver text.

Hur är högtalarljudet? Telefonen har stereohögtalare som inte direkt håller audiofilkvalitet, men maxvolymen är bra.

Är telefonen klumpig? Ja och nej. Jämfört med en vanlig mobil modell större med skyddande skal är den inte det, och den behöver ju inget skyddande skal.

Ett alternativ



Lite smidigare tålig: Ulefone Armor 17 Pro har liknande mått och vikt som Cat S75 och är ungefär lika tålig För 4000 kronor är den klart billigare, men den är långsammare och saknar förstås satellitkommunikationen.

Kameraexempel

Att fota och filma under vatten är riktigt kul, även om man sällan ser vad man fotar.