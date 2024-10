Så spelar du in samtal med mobilen: Sätten som fungerar

Vi börjar med en snabb repetition. Ja, du får spela in telefonsamtal enligt svensk lag. Förutsättningen är att minst en person som deltar i samtalet känner till att det spelas in. Du får alltså inte avlyssna någon annans samtal och spela in det, men om du ringer till någon eller blir uppringd kan du spela in samtalet, och du är inte skyldig att informera den du talar med om att samtalet spelas in.

För ett par månader sedan skrev vi en artikel om hur du spelar in samtal med mobiltelefonen, vad som gäller i Sverige och varför det är svårt till att börja med. Du kan läsa den artikeln här. Ämnet engagerade våra läsare, och vi fick många kommentarer och folk som hörde av sig med tips på telefoner, appar och tjänster för samtalsinspelning. Därför tyckte vi att det var läge för en uppföljare där vi presenterar ytterligare några sätt du kan spela in samtal på och annat som är bra att veta om du vill kunna spela in mobilsamtal.

Kort sammanfattning: Det här gäller i Sverige

Vi börjar med en snabb repetition. Ja, du får spela in telefonsamtal enligt svensk lag. Förutsättningen är att minst en person som deltar i samtalet känner till att det spelas in. Du får alltså inte avlyssna någon annans samtal och spela in det, men om du ringer till någon eller blir uppringd kan du spela in samtalet, och du är inte skyldig att informera den du talar med om att samtalet spelas in.

Uppdaterad lista: De här mobilerna har inbyggt stöd för samtalsinspelning

Telefoner från Asus

Zenfone 11 Ultra

Zenfone 10

Zenfone 9

ROG Phone 8

Rog Phone 7

M fl

Asus mobiler är de enda som har bred distribution i Sverige idag som har inbyggt stöd för samtalsinspelning i telefon-appen. När du påbörjat ett samtal behöver du bara trycka på en knapp för att slå på inspelning.

Andra nya telefoner

Blackview, som bland annat tillverkar tåliga mobiler, har samtalsinspelning i sina mobiler. De har ingen direkt distribution i Sverige, men du kan få tag på deras mobiler via till exempel amazon.se.

Blackview är ett exempel på en kinesisk tillverkare där mobilen direktimporterats och därmed inte anpassats till svenska förhållanden. Det finns många sådana tillverkare och det är rimligt att anta att samtalsinspelning är vanligt förekommande i dessa mobiler men Blackview är den enda tillverkare vi kan bekräfta detta för. Direktimporterade mobiler har fortfarande svenska som systemalternativ, även om språket kan vara maskinöversatt och kännas lite yxigt, med en del direkta felaktigheter.

Telefoner med samtalsinspelning, men inte här

Det har skrivits en hel del, av oss och andra, om att samtalsinspelning introduceras med nya systemversioner hos flera stora tillverkare. Problemet är att det är svårt att i förväg veta om denna funktion är aktuell för Sverige, och hittills har det visat sig att så inte är fallet. Detta gäller främst Googles Pixel-mobiler och Nothings mobiler, som alltså har samtalsinspelning i vissa länder, men inte i Sverige.

Samtalsinspelning i Iphone med Ios 18.1

Nästa uppdatering av Apples system Ios utlovar samtalsinspelning som en av funktionerna, och den ska finnas tillgänglig även på ställen dit Apples artificiella intelligens inte kommer. Därmed är det inte självklart att funktionen kommer till Sverige. Vi har sökt Apple om detta, men de har inte kunnat eller velat svara på om inbyggd samtalsinspelning i Iphone kommer till Sverige.

Spela in samtal med Truecaller

Appen Truecaller ger samtalsinspelning till både Iphone och Android, men inte utan förhinder.

Truecaller är en app och tjänst som mest är känd för sin nummerpresentation och att de kan blockera skräpsamtal. Men idag är de mycket mer än så, och det är i deras premiumtjänst, som kostar 39 kronor i månaden, som du hittar samtalsinspelning. Där finns även en funktion för att få en digital assistent som kan svara på samtal åt dig som du vill slippa.

Även samtalsinspelningen är mer än så. Förutom en ljudinspelning av samtalet får du även en transkribering av det i textform, och dessutom en AI-genererad sammanfattning. Observera att om du prenumererar på premiumtjänsten på en Iphone får du inte samtidigt tillgång till den på en Android-mobil och vice versa, men har du mer än en enhet med samma system kan du köra Truecaller Premium på samtliga.

Truecaller är en rätt omfattande app som påverkar många av mobilens grundläggande funktioner. Du måste alltså bevilja en hel del behörigheter på telefonen, och på Android behöver appen ersätta den vanliga telefonappen som app för telefonsamtal för att du ska kunna spela in samtal. Du måste också registrera ditt mobilnummer hos Truecaller.

Samtalsinspelningen fungerar lite olika beroende på om du har Iphone eller en Androidmobil, men oavsett vilket bygger den på att appen kopplar upp ett trepartssamtal med dig, den du pratar med och Truecaller. Här stöter man på den första potentiella käppen i hjulet. En del abonnemang har flerpartsamtal blockerade som standard. Är ditt abonnemang blockerat på det sättet kan du kontakta din operatör för att häva blockeringen, men är det ett företagsabonnemang måste detta göras av firmatecknaren. Dessutom måste bägge abonnemangen som spelas in vara upplåsta för trepartsamtal, så om du blir uppringd av eller ringer till någon med flerpartssamtal blockerat kan du inte spela in samtalet med Truecaller.

För att ringa upp någon och spela in samtalet i Android ringer du som vanligt, men med Truecallers app som du ställt in som standardapp för telefonsamtal. När samtalet är igång kan du trycka på inspelningsknappen i appen. Det fungerar även när du blir uppringd.

På en Iphone ringer du upp den du vill ringa i Truecaller-appen, men det kommer då att se ut som om du ringer till ett annat nummer (Truecallers) innan du kopplas upp. Om du blir uppringd och vill spela in måste du bläddra fram Truecaller på mobilen och aktivera samtalsinspelningen där. Den du talar med kommer att få höra att samtalet parkeras samt lite pipande, så tro inte att du kan spela in i smyg utan att den du talar med märker något.

Kanske för att det är ett trepartssamtal blir också ljudkvaliteten lidande, och det låter klart sämre än vid ett vanligt telefonsamtal.

När samtalet är avslutat bearbetas inspelningen innan den dyker upp i din telefon. På en av de mobiler jag testar, en Samsung Galaxy S24 FE, får jag aldrig någon inspelning och samtalsinspelningen fungerar således inte där. På de andra mobiler, både Iphone och Android, får jag däremot en fil med det inspelade samtalet, en transkribering och en sammanfattning.

Transkriberingen är helt okej, men inte den bästa tal-till-textöversättning jag sett, och det blir en del fel i texten. Däremot blir jag imponerad av AI-sammanfattningen som gör en förvånansvärt bra summering av vad samtalet gick ut på. Sammanfattningen förstår också när den inte har all kontext för att tolka vad samtalet handlade om och kommenterar detta.

När det fungerar är Truecaller alltså ett riktigt bra sätt att spela in samtal på, men priset är att tjänsten påverkar hela användarupplevelsen av din telefon, du behöver betala 39 kronor i månaden, och det är alltså inte helt säkert att det kommer att fungera.

Spela in samtal med spela.in

Spela.in är en ny svensk tjänst för samtalsinspelning, som nu är i publik betatestning.

Eftersom spela.in är svenskutvecklad ska tjänsten också vara anpassad för svenska förhållanden. Det är en webbtjänst, så du behöver inte installera någon app på din mobil.

Under betatestperioden finns spela.in bara som gratistjänst. Med den kan du spela in samtal på upp till 15 minuter, och 5 timmars samtal totalt, men max två samtal per dag. Du använder ett delat nummer, så tjänsten kan vara upptagen. En betalversion med betydligt färre begränsningar och möjlighet att få samtalen transkriberade kommer senare.

Till att börja med registrerar du ett konto på www.spela.in. Här måste du ange vilket telefonnummer du spelar in med, men du kan lätt ändra det om du vill byta nummer du spelar in från.

Spela in-tjänsten fungerar precis som Truecaller genom att du kopplar upp ett gruppsamtal med dig, den du pratar med och Spela in-tjänsten. Som vi nämnde ovan har en del abonnemang flerpartsamtal blockerade som standard. Är ditt abonnemang blockerat på det sättet kan du kontakta din operatör för att häva blockeringen, men är det ett företagsabonnemang måste detta göras av firmatecknaren. Däremot går det bra att ringa någon som inte har stöd för gruppsamtal och spela in, något som inte fungerade med samtalsinspelning med Truecaller.

Rent praktiskt fungerar det så att du ringer ett visst nummer som går till Spela in-tjänsten. Sedan parkerar du det samtalet, ringer upp den vars samtal du vill spela in, och sedan väljer du i telefonappen att foga samman samtalen till ett gruppsamtal. Eftersom du drar igång inspelningen innan du ringer upp den du vill spela in ditt samtal med är det inte säkert att den du talar med märker att samtalet spelas in. Du kan även dra igång inspelning när du blivit uppringd genom att starta ett gruppsamtal på samma sätt och ringa upp Spela in-tjänsten, men då blir det förstås uppenbart att du spelar in.

När du väl avslutat samtalet dyker din inspelning in rätt omgående på Spela in-tjänstens webbsida, som har ett enkelt och rent gränssnitt. Du kan spela upp inspelningen direkt från webbsidan eller ladda ner den, och du kan namnge olika inspelningar.

Ljudkvalitén på samtalet blir lidande av att det är gruppsamtal, och ännu mer i inspelningen. Det ljud du får duger till dokumentation av vad som sades, men absolut inte till att använda i till exempel radio eller poddar. Tjänsten är som sagt fortfarande i beta när detta skrivs och det är möjligt att ljudkvaliteten kan komma att förbättras. Med denna begränsning i åtanke är spela.in en inspelningstjänst som är både enkel att komma igång med och att använda.