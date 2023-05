Tips istället för lösenord: Logga in med Apple

Sign in with Apple

För att logga in i olika appar och tjänster kan Apples “Logga in med Apple” eller “Sign in with Apple” vara ett lite säkrare alternativ. Det liknar konkurrerande funktioner som att logga in med hjälp av ditt Facebook-konto, men lägger på lite funktioner för att skydda din integritet. Det finns till exempel tvåfaktorsverifiering inbyggt och du kan välja att dölja din e-postadress. Istället kommer då Apple skapa en anonym adress som används och meddelanden dit vidarebefordras till dig så länge du väljer att inte avsluta den adressen.

Givetvis innebär tjänsten också att du slipper komma ihåg ytterligare ett lösenord till den tjänst du loggar in på.

När du registrerar dig på en ny tjänst ska du hålla utkik efter en knapp som säger “Sign in with Apple”.



