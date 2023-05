Skydda dina konton och få bättre säkerhet utan lösenord

Säkrare online utan lösenord

Fråga: Vad kan jag göra för att skydda mig mot bedragare som vill åt mina konton?

Erik Mörner svarar: Jag skulle först och främst råda dig att aktivera tvåfaktorverifiering. Det erbjuds av alla större etablerade tjänster, som Apple, Google, Microsoft och så vidare. Det innebär helt enkelt att du när du loggar in från en ny enhet inte bara måste ange ditt lösenord utan även bekräfta att det är du som loggar in med hjälp av till exempel en engångskod som skickas till en betrodd enhet du loggat in med tidigare. Det här är ett bra skydd, om än inte hundraprocentigt säkert. De kan även använda en autentiseringsapp. Microsoft och Google har sådana du kan använda.

Ett säkrare alternativ är att använda en så kallad säkerhetsnyckel, men det har Google begränsat stöd för och Apple kräver att din enhet har Ios 16.3 eller senare, så när jag testade var den nästan lika bra på att stänga ute mig från mina egna konton som den var att hålla hackare på behörigt avstånd. Bra idé, men inte riktigt mogen ännu.



