Lanserad: Här är nya Asus Zenfone 7 Pro

När Asus lanserade Zenfone 6 för lite mer än ett år sedan var den en frisk fläkt på många sätt. Där fick vi riktigt bra prestanda till ett konkurrenskraftigt pris och dessutom med en då nyskapande form. En kameramobil som kan snurra runt gör ju både att vi får storartade selfiebilder men även en fullformatsskärm som varken lider av sensorpanel eller kamerahål i skärmen. Detta möjligen då med nackdelarna att du inte får vattentålighet eftersom det är svårt att kombinera med rörligt kamerahus.

Nytt och vidareutvecklat

Om nu Zenfone 6 var revolutionerande när den kom är Zenfone 7 Pro mer av en vidareutveckling på samma koncept. Dock inte utan nyheter, vilket om inte annat namnet antyder. Här handlar det helt enkelt om två olika telefoner. Zenfone 7 och Zenfone 7 Pro, om än med minimala skillnader telefonerna emellan. De skillnader som finns är helt enkelt att den ena är bland de allra första telefonerna med värstingchippet Snapdragon 865 Plus, som i Asus spelmobil ROG Phone 3, och den andra nöjer sig med vanliga Snapdragon 865, även det snabbt och full flaggskeppsvärdigt. Dessutom har Pro-varianten även optisk bildstabilisering i kameran vilket den lite billigare Zenfone 7 saknar.

Om förra årets modell var en prisvärd och frisk fläkt så är nya Zenfone 7 Pro och Zenfone 7 lite mer av nischprodukter. Tveklöst så erbjuder de svårslagna selfiebilder med sina tre kameror som fungerar både för just selfies och för bilder du tar när kamerorna är riktade från telefonens baksida. Nu är ju kameror dolda under skärmen om inte nära förestående så i alla fall inom synhåll och det gör ju att Asus lösning med snurrande kameror kan kännas lite otidsenlig. Samtidigt finns det egentligen ingen värdig konkurrent i samma genre.

Tre kameror



De tre kameror som alltså fungerar både när du tar selfies och andra motiv, eftersom hela kameramodulen kan vända runt med en motor, ger oss vidvinkel, makro, tre gångers optisk zoom och upp till 64 megapixel. Asus har med andra ord vässat kamerorna. Den som är orolig för att den motordrivna kameramodulen ska gå sönder lugnas av Asus genom att den ska hålla för minst 200 000 öppningar, dubbelt mot den tidigare versionen och det ska innebära 100 öppningar per dag i över fem år. Det bör alltså hålla för telefonens livstid och om du tappar telefonen så dras kameran snabbt tillbaka så fort telefonen känner att den befinner sig i fritt fall. En fördel är även att de flesta men inte alla fotolägen blir tillgängliga för selfies, så att du till exempel kan spela in 8K-video även med selfiekameran.



Snabb skärm med mera

I övrigt är telefonerna utrustade med Amoled-skärm som alltså täcker i stort sett hela framsidan och dessutom har snabb uppdateringstakt, närmare bestämt 90 bilder per sekund. Dessutom har båda telefonerna väl tilltagna batterier på 5000 mAh för att räcka länge mellan laddningarna, men nu även snabbladdning. Till det yttre utmärker sig annars knappen under volymreglaget, en knapp som har tre olika funktioner. Först och främst är den fingeravtryckssensor, men den agerar även snabbknapp och av- på-knapp. Snabbknappen, eller smartknappen som Asus faktiskt kallar den, tar dig med två klick till Google Assistant, men det här kan du anpassa om du vill och välja själv vilken app som ska startas när du trycker två gånger eller när du håller in knappen. Tycker du det blir för mycket att hålla reda på i en och samma knapp går det också att välja bort genvägar i smartknappen.

Asus har ännu inte meddelat några prisuppgifter eller exakt när telefonerna släpps i Sverige, så det får vi återkomma till. Den svenska lanseringen sker 1 september så då lär vi få fler detaljer.