Första intrycket av Xiaomi 14T och Xiaomi 14T Pro

Låt oss för en gångs skull börja med priset. Xiaomi 14T kostar 7990 kronor och 14T Pro kostar 9990 kronor. Ser vi på utsidan av telefonerna är de snarlika båda två och även under skalet har de mycket gemensamt. Du får en skärm på 6,67 tum med fin färgåtergivning och ljusstyrka och det finns stöd för både always on display som snabb uppdateringstakt på upp till 144 hertz, så gränssnittet visas med bra flyt. Båda telefonerna är utrustade med trippelkamera på baksidan och här samarbetar Xiaomi som vanligt med Leica.

Just i det här, sitt höstsläpp av telefoner, fokuserar Xiaomi på värde för pengarna medan lanseringarna i början av året är mer av skrytmodeller där man tänjer mer på gränserna för vad som går att göra. Det här innebär dock inte att kamerorna i Xiaomi 14T och 14T Pro behöver skämmas för sig. Vi får i båda telefonerna huvudkamera, telekamera med optisk zoom och en vidvinkelkamera. Här levererar dock Promodellen snäppet vassare och har till exempel något bättre optisk zoom, men framförallt märker jag skillnader när jag tar bilder och filmar i mörker. Då ger Pro-modellen märkbart bättre skärpa och färgåtergivning.

14T Pro till vänster har mer rundade kanter på baksidan, 14T har fått mer raka kanter Både 14T och 14T Pro har Leica-kameror

I övrigt så märker Xiaomi 14T Pro även ut sig med snabbare laddning, 120W istället för 67 i den billigare modellen och Pro har även stöd för trådlös laddning vilket 14T saknar. Det finns även skillnader i det yttre som skiljer telefonerna åt mer än man tänker på vid ett snabbt första ögonkast, med de rundade kanterna på baksidan av 14T Pro som tydligaste exemplet.

AI via Google

Xiaomi lyfter fram en rad AI-baserade tjänster där kanske Circle to Search från Google är det mest intressanta tillskottet. Det ska komma i form av en uppdatering den 6:e oktober, så jag har inte kunnat testa det i telefonen ännu, men redan idag på lanseringsdagen finns så klart Googles AI Gemini samt flera AI-verktyg för bildredigering, anteckningar, diktering och översättning.

Båda telefonerna släpps till försäljning den 30 september. Hos utvalda återförsäljare ska kunder fram till 13 oktober en Xiaomi Watch 2 på köpet. Xiaomi 14T med 256 GB lagring och 12 GB minne kostar 7990 kronor och 14T Pro med 512 GB lagring och 12 GB minne kostar 9990 kronor.

Fakta Xiaomi 14T Pro Allmänt Modell 14T Pro Tillverkare Xiaomi Lanseringsdatum 2024-09-26 Mått 160,4 x 75,1 x 8,39 mm Vikt 209 g, 105 % Material baksida Glas Pris 9990 kr System Android Systemversion 14 Chipset Mediatek Dimensity 9300 Plus Tillverkningprocess 4 nm, 85 % Nät GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz 4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD) 5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz) Dubbla simkortsplatser Ja Stöd för esim Ja Stöd för Wifi-samtal Ja Skärm Mått 6,67 tum, 100 % Upplösning 2712 x 1220 pixel Pixeldensitet 446 ppi, 105 % Typ AMOLED Typ av skärmglas Okänt Maximal ljusstyrka 4000 nits, 187 % Bilduppdateringsfrekvens 144 Hz, 123 % Minne RAM-minne 12 GB, 124 % Lagringsminne 512 GB Minneskortplats Nej Kamera Upplösning 50 Megapixel, 50 Megapixel, 12 Megapixel Vidvinkellins Ja Optisk zoom 5x Max upplösning, videoinspelning 8K Upplösning på frontkameran 32 megapixel Anslutningar Anslutningskontakt USB Typ C Hörlursuttag Nej Medföljande headsetadapter Nej Bluetooth 5.4 Wifi Wifi 7 Batteri Kapacitet 5000 mAh, 102 % Trådlös laddning Ja Medföljande laddare Nej Maximal snabbladdning 120 W, 242 % Övrigt Tålig Vattentålig IP-klass IP68 FM-radio Nej NFC Ja Stereohögtalare Ja Fingeravtrycksläsare I skärmen Benchmark-tester Antutu 10 2017378, 192 %