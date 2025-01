Här är Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra

Tre Galaxy S25-modeller kommer till Sverige. Som tidigare har Galaxy S25 sällskap av en S25 Plus och en S25 Ultra. Till utseendet (och för den delen specifikationerna) är S25 och S25 Plus mycket lika Galaxy S24, det är främst kamerorna som fått lite annorlunda infästning. Galaxy S25 Ultra däremot har fått ett nytt utseende som är mer likt övriga mobiler i S25-serien och mindre likt de gamla Note-telefonerna, även om den fortfarande är lite mindre rund i kanterna. Galaxy S25 Ultra är också märkbart lättare och smidigare än sin föregångare, trots att den fortfarande har infälld penna, lika stort batteri och dessutom ytterligare lite större skärm på ungefär samma yta. Ramarna runt skärmen på Ultra är med sina 1,32 mm Samsungs tunnaste hittills. Skärmen på S25 Ultra är som tidigare och till skillnad från de andra två mobilerna antireflexbehandlad och dessutom i det nya materialet Gorilla Armor 2.

Den främsta hårdvarunyheten i S25-serien är förstås chipsetet, i år får alla tre modellerna Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Förutom det märkbara prestandalyft som Snapdragon 8 Elite ger i beräkningskraft, grafik och neurala operationer innebär tillägget “for Galaxy” att Samsungs AI-uppskalning av främst rörlig bild i film och spel körs direkt på chipsetet. Ett exempel på vad denna funktion gör är till exempel om en boll flyger förbi i en film, i stället för att vara suddig och utdragen ska den bli skarp och få rätt form. Samsung har alltså inte fått någon gräddfil till Qualcomm-chipset med högre prestanda än andra tillverkares kretsar.

Det snabbare chipsetet används bland annat till kamerorna, som har fått en helt ny bildbearbetningsmjukvara, kallad pro visual engine. Den ska ge bättre objektigenkänning och färgåtergivning, vara bättre på att anpassa bilderna efter olika ljusförhållanden och ge bättre mörkerbilder, i synnerhet för videofilmer.

När det gäller kamerornas hårdvara är de däremot samma som i föregående modell både vad gäller sensorer och optik, vilket för Galaxy S25 och S25 Plus betyder en huvudkamera på 50 megapixel, en vidvinkelkamera på 12 megapixel och en telekamera med tre gångers optisk zoom på 10 megapixel. Undantaget är att Galaxy S25 Ultra fått en ny vidvinkelkamera på 50 megapixel, vilket i synnerhet ger bättre bilder vid makrofotografering. De andra kamerorna på Galaxy S25 Ultra är som tidigare en huvudkamera på 200 megapixel och två telekameror, en med tre gångers zoom och en periskopkamera med fem gångers optisk zoom.

Galaxy AI

Överordnat hårdvara är det så klart artificiell intelligens som Samsung själva helst lyfter fram. Enligt Samsung är S25-serien de första människolika mobiltelefonerna, och med det menar man att du kan föra en konversation i normalt talspråk med telefonen och få den att göra det du ber den om, inklusive funktioner i appar. Det hela sker genom Googles assistent Gemini, och det är knappast en slump att Google igår meddelade att Gemini fått nya möjligheter att styra appar som kalendern och anteckningsappen Keep med röstinstruktioner i talspråk. Samsung har gjort detsamma för sina appar, och det ska enligt Samsung Sverige fungera med samtliga av Googles och Samsungs appar, med talinstruktioner på svenska, vid säljstart. Som exempel ger man på Samsung en instruktion av typen “Kolla upp när Brynäs spelar nästa match och lägg in det i kalendern, eller nej förresten, lägg in en påminnelse till klockan sju att jag ska boka biljetter”, och telefonen klarar av att strunta i mittendelen av instruktionen och lägger in en påminnelse i Samsungs Reminder-app om att boka nästa match och när den är. Flera tredjepartsappar stöds också, till exempel Spotify och Whatsapp, men däremot inte Microsofts förinstallerade appar som Outlook och Office.

Andra nya AI-funktioner är till exempel att Circle to Search utökats så att det kan känna igen telefonnummer, epost- och webbadresser och gå till dem. Om du ringar in en ekvation serveras du inte bara svaret utan även en steg-för-stegbeskrivning för hur du löser den som ett slags läxhjälp. Du kan skapa en automatisk gif-animation ur en Youtube-video.

En funktion vi känner igen från Googles Pixel-mobiler är Audio Eraser, där du i en videofilm kan filtrera bort olika kategorier av ljud, såsom bakgrundsbrus, folk som pratar med mera, och behålla resten av ljudet. Det här fungerar även med videoklipp som du spelat in tidigare. Auto Trim är en annan funktion där AI redigerar ihop ett videoklipp med höjdpunkterna ur en inspelad film.

Ytterligare en nyhet är att du kan spela in telefonsamtal och få dem både transkriberade och sammanfattade.

Samtliga dessa funktioner kommer även till S24-serien när den uppdateras med det nya användargränssnittet.

One UI 7

Vi talar om One UI 7 här, som är en större uppdatering av Samsungs användargränssnitt än vad den föregående versionen var. Samsung har till exempel (likt flera andra Androidtillverkare) tagit efter Apple och delat upp aviseringar och snabbgenvägar, så att du kommer åt aviseringarna genom att svepa ner från vänstra sidan av kameran och snabbgenvägar från högra sidan. Aviseringar ska sorteras i prioritetsordning i stället för senast först. Den som föredrar hur det var i One UI 6 ska kunna välja det.

Två andra nya funktioner kallar Samsung för Now Bar och Now Brief. Now Bar är en list som visas på låsskärmen där dina aktiviteter samlas, till exempel mediauppspelning samtal och timer, och du sveper över den för att växla mellan aktiviteterna. Now Brief skapar en sammanfattning av dagen du har framför dig utifrån hälsomätning, väderprognoser, kalender, poddprenumerationer med mera. One UI 7 ska även ha nya säkerhetsfunktioner som automatisk blockering av appar från okända källor och en samlad plats där du enkelt kan styra dina säkerhetsinställningar.

Batteristorleken är densamma i S25-serien som i föregående modeller, det vill säga 4000 mAh i Galaxy S25, 4900 mAh i S25 Plus och 5000 mAh i S25 Ultra. Men batteritiden ska ändå vara bättre tack vare det nya chipsetet och andra optimeringar. Enligt Samsung ska du få upp till 2 timmar mer batteritid på sociala medier och 1,5 timme längre tid vid spelande.

Samsung Galaxy S25-serien kommer att finnas i butik den 7 februari, men förbokningar kan göras redan nu. Samsung kommer att erbjuda olika förbokningserbjudanden med olika återförsäljare.

Samsung Galaxy S25 säljs med 128, 256 eller 512 GB lagring och priset börjar på 11500 kr. Galaxy S25 Plus finns med 256 eller 512 GB och kostar 14 450 kr i den lägre konfigurationen. Galaxy S25 Ultra finns med 256, 512 eller 1024 GB och kostar från 18 000 kr. I det priset ingår sex månaders Gemini Advanced med 2 terabyte molnlagring.

Fakta Samsung Galaxy S25 Allmänt Modell Galaxy S25 Tillverkare Samsung Lanseringsdatum 2025-02-07 Mått 146,9 x 70,5 x 7,2 mm Vikt 162 g, 82 % Material baksida Glas Pris Från 11500 kr System Android Systemversion 15 Utlovade systemuppdateringar 7 systemuppdateringar, 7 års säkerhetsuppdateringar Chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy Tillverkningprocess 3 nm, 60 % Nät GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz 4g-band Ja, ingen uppgift om band 5g-band Har 5g, ingen uppgift om band Dubbla simkortsplatser Ja Stöd för esim Ja Stöd för Wifi-samtal Ja Skärm Mått 6,2 tum, 93 % Upplösning 2340 x 1080 pixel Skärmformat 19,5:9 Typ Super AMOLED Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 % Minne RAM-minne 12 GB, 126 % Lagringsminne 128 GB, 256 GB, 512 GB Minneskortplats Nej Kamera Upplösning 50 Megapixel, 12 Megapixel, 10 Megapixel Vidvinkellins Ja Optisk zoom x3 Optisk bildstabilisering Ja Upplösning på frontkameran 12 megapixel Anslutningar Hörlursuttag Nej Bluetooth 5.4 Wifi Wifi 7 Batteri Kapacitet 4000 mAh, 80 % Medföljande laddare Nej Maximal snabbladdning 25 W, 49 % Trådlös laddning Ja Maximal effekt trådlös laddning 15 W, 56 % Övrigt Tålig Vattentät IP-klass IP68 FM-radio Nej NFC Ja Stereohögtalare Ja Fingeravtrycksläsare I skärmen