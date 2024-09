Duell: Google Pixel Watch 3 mot Samsung Galaxy Watch 7

Wear OS är Googles system för smarta klockor baserat på Android, och en lång rad tillverkare använder systemet för sina smartklockor. Men Samsung och Google har förtur på den senaste systemversionen och bägge har nyligen lanserat nya klockor med Wear OS 5.0. Samsung Galaxy Watch 7 och Google Pixel 3 kan sägas vara det bästa med Wear OS just nu, och vad passar då bättre än att jämföra dem och utse en vinnare?

Material och formgivning

Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3 har en formgivning som nästan leder tankarna till ett gammalt fickur, med dess runda bulliga form och den vridbara knappen. Det rundslipade skärmglaset är snyggt, men gör att man inte kan använda safirglas som material utan får nöja sig med Gorilla Glass 5. Klockan blir också rätt tjock av designvalen. Armbandet har en sömlös infästning som inte är standard utan kräver specialgjorda armband just till klockan. Den saknar också trådlös laddning och du behöver därför klockans egen laddare för att ladda den.

Betyg 4

Samsung Galaxy Watch 7

Samsung Galaxy Watch har en kantigare och mer modernistisk form, men lika minimalistisk på sitt sätt som Pixel Watch 3. Vilket man föredrar är en smaksak, men den platta skärmen gör att man kan använda hårdare safirglas i skärmen, och Galaxy Watch 7 är tunnare och lättare. Samsung har en rad olika armband till klockan men infästningen är standardiserad så du kan lika gärna köpa ett vanligt klockarmband till. Laddningen är trådlös men fungerar ändå bara med laddare anpassade till klockan.

Betyg 5

Vinnare Material och Formgivning: Samsung Galaxy Watch 7

Skärm

Google Pixel Watch 3

Det runda glaset på skärmen är effektfullt, och Google har fått ner de svarta ramarna runt skärmen, men fortfarande känns de relativt tjocka så man döljer dem genom att sällan låta användargränssnittet ha annan bakgrund än svart. En maximal ljusstyrka på 2000 nits gör att skärmen går bra att läsa även i solljus.

Betyg 4

Samsung Galaxy Watch 7

Oavsett vilken storlek du jämför med har Samsung fått in större skärm på en klocka i mindre storlek, och det märks också på att de svarta kanterna runt skärmen är tunnare. Jämför man skärmens upplösning får Samsung också in lite fler pixlar per tum. Ljusstyrkan är inte heller något problem för Samsung, den är på 2000 nits precis som på Pixel Watch, och om du inte är väldigt förtjust i rundslipat glas är det svårt att se något område där skärmen på Pixel Watch 3 vinner över Galaxy Watch 7.

Betyg 5

Vinnare Skärm: Samsung Galaxy Watch 7

Prestanda och Batteri

Google Pixel Watch 3

Oavsett vad jag gör med Pixel Watch 3 tar det någon sekund innan klockan svarar. Det gäller när jag lyfter armen för att titta på den, men även om jag sedan ska starta en app. Särskilt störande är det när jag behöver låsa upp klockan och det tar en sekund innan jag ens vet om jag lyckats. Låsa upp behöver jag göra ofta för klockan har kort batteritid och tar tid på sig att ladda. I teorin kan jag få upp till tre dygn med strömsparläget påslaget, i praktiken laddar jag klockan oftare än en gång om dagen, även när jag inte har always on-skärmen påslagen.

Betyg 2

Samsung Galaxy Watch 7

Batteritiden i Galaxy Watch 7 är inget att skryta med. Lite mindre än ett dygn med always on-display, nästan två dygn utan. Det är bara i jämförelse med Pixel Watch 3 den imponerar. Samsung har i Pixel Watch 7 satt in ett nytt chipset som ska vara hela tre gånger snabbare än det föregående, och för första gången känner jag att en klocka med Wear OS inte känns lite småseg. klockan är faktiskt lite långsammare än Pixel Watch på att vakna när jag lyfter armen, men sedan är den märkbart snabbare. Skillnaden är verkligen påtaglig när jag behöver komma åt information som kräver att jag startar en app i stället för att bara svepa mellan skärmar.

Betyg 3

Vinnare Prestanda och Batteri: Samsung Galaxy Watch 7

Användargränssnitt och Aviseringar

Google Pixel Watch 3

Du navigerar i Pixel Watch 3 med svep på skärmen och tryck på knappen. Svep ner för snabbgenvägar, upp för aviseringar, åt sidan för kort med mer information, och tryck på knappen för att komma till appar. Det är mestadels intuitivt, men det är rätt mycket man vill åt som ryms i apparna och det känns ofta som om det är många steg dit.

Aviseringar är tydliga, välorganiserade och läsbara. Du kan svara på meddelanden men alternativen är att skriva på skärmtangentbord eller diktera. Du kan svara med emojis men måste då fortfarande trycka på sänd-knapp, ett extra steg som gör det bökigare.

Betyg 3

Samsung Galaxy Watch 7

Samsung använder samma användargränssnitt i grunden, men har flyttat aviseringarna till sidosvep och du kommer till apparna genom att svepa upp. Det gör aviseringarna rörigare men apparna närmre. Som helhet går det ungefär på ett ut jämfört med Pixel Watch 3.

När det kommer till meddelanden kan du även här svara på dem, men huvudalternativen är att svara med ett tryck, antingen med en emoji eller med något av de förvalda alternativ som finns i en lista och som du själv kan redigera på mobilen. Det känns betydligt mer klockanpassat.

Betyg 4

Vinnare Användargränssnitt och Aviseringar: Samsung Galaxy Watch 7

Hälsa och träning

Google Pixel Watch 3

För hälsomätning förlitar sig Google på Fitbits utmärkta och beprövade tjänst. vid det här laget är det en välmatad uppsättning funktioner som mestadels är användbara, och till exempel hjälper dig att avgöra om denna dag är en träningsdag eller vilodag. Att logga motionspass går också utmärkt, men du får inte lika detaljerad information om till exempel ett löppass som du får från vissa sportklockor.

Vissa funktioner är mindre användbara, som stressvarningarna du får med jämna mellanrum, men det största hindret tycker jag är att Fitbits funktioner inte är så lättåtkomliga i klockan som de borde vara. Trots urtavlor och kort måste jag ofta stega mig in i appen i telefonen för att hitta något jag letar efter, och påminnelserna om att röra sig varje timme fladdrar förbi och är lätta att missa.

Betyg 4

Samsung Galaxy Watch 7

Samsung har bytt ut Googles Fitbit mot sitt eget Samsung Health för hälsomätning, motionsloggning och peppande att röra sig. I stora drag mäter man samma sak som Fitbit, men har inte riktigt lika bra värden för dagsform och liknande. Däremot har man tagit efter Apple Watch med tre cirklar man ska försöka fylla varje dag, eller hjärtan i detta fall, ett tydligt och peppande motionsmått. Klockan är dock rätt snål med att dela ut steg när man rör sig inomhus.

Träningsloggningen är tydlig och pedagogisk, medan andra funktioner i hälsomätningen är mer undanskuffade. Till exempel påminnelserna om att röra sig varje timme är rätt slappa och ospecifika. Känslan är att hälsofunktionerna är integgerade i klockan snarare än i en separat app som man hela tiden måste öppna, vilket i kombination med att klockan är snabbare till att börja med gör att hälsofunktionerna känns mer lättillgängliga. Det kompenserar för att Samsung Health inte känns lika genomtänkt som Fitbit på hälsomätning till att börja med.

Betyg 4

Vinnare Hälsa och Träning: Oavgjort

Totalbetyg

Google Pixel Watch 7: 17

Samsung Galaxy Watch 7: 21

Vinnare: Samsung Galaxy Watch 7

Man kunde vänta sig att Pixel Watch 3 är klockan som sätter benchmark för hur man gör klockor med Wear OS på rätt sätt. I stället är det Samsung som på punkt efter punkt visar att man har erfarenhet av att göra klockor och bättre än Google vet vad som blir bra och dåligt. Framför allt är det den snabbare prestandan och smidigare hantering av meddelanden som fäller avgörandet, men det skadar inte heller att Galaxy Watch 7 är klart billigare.