Duell: Samsung Galaxy Ring mot Oura Ring 4

En smart ring skapar en ny produktkategori. Den kan på vissa områden ersätta en smartklocka, den kan komplettera en smartklocka eller den kan vara ett alternativ för dig som valt bort smartklockan och vill ha något mera diskret.

Samsung och Oura har olika ingångar här, eftersom Samsung har befintliga smartklockor på marknaden redan att ta hänsyn till medan Oura kommer mer som en utmanare.

Utförande och material

Samsung Galaxy Ring

Samsungs första ring har alldeles nyligen börjat säljas i Sverige. Den släpps i tre olika färger och har en lätt konkav design. Ytan är matt och sensorerna på insidan av ringen märks i form av lampor i rött och grönt som lyser så du märker det i mörker och med små utbuktningar även de på insidan. Ringen i sig är bekväm och stör precis som tanken är mindre än en klumpig smartklocka, särskilt när du ska mäta sömn. För träning däremot är smarta ringar mer begränsade än en smartklocka.

Betyg: 4

Oura Ring 4

Som namnet antyder är det här inte Ouras första smartring. Oura har varit med om att forma den här produktkategorin och har många likheter med Samsungs ring. För att prova ut rätt storlek beställer du först ett storleksutprovningspaket med ringar i olika storlekar. Precis som med Samsungs ring. När du vet vilken storlek som passar bäst, beställer du och det spelar ingen roll vilket finger du har ringen på, men det får inte vara tummen. En liten markering på utsidan av ringen ska positioneras så den ligger mot handflatan för bästa mätvärden. Även det har Samsung härmat..

Betyg: 4

Vinnare Utförande och material: Oavgjort

Anslutbarhet och ekosystem

Samsung Galaxy Ring

När det gäller vilket sammanhang ringarna tar plats i så finns flera skillnader. Samsung Galaxy Ring visar de insikter den samlar in i telefonens app Samsung Health.

Det gör att ringen enbart funkar med Android-mobiler, men inte med Iphone och att den fungerar bäst i just en Samsung-mobil. Det innebär också att i de fall du har även en smartklocka så bör det vara en Samsung-klocka för att dina enheter ska kunna samverka och appen presentera samlade analyser av din hälsa. En Garmin-klocka till exempel kan inte dra nytta av data från Galaxy Ring. Samsung har stöd för Google Health Connect, men det har inte Garmin. Så länge du valt Samsungs telefon och klocka är samverkan med Galaxy Ring i Samsung Health-appen en styrka, men det innebär en tydlig begränsning jämfört med flexibiliteten Oura erbjuder.

Betyg: 3

Oura Ring 4

Som utmanare har Oura ett eget intresse att locka så många användare som möjligt och appen som sköter allt finns för både Iphone och Android. Det här innebär att den kan rapportera sina data till både Google Health Connect och Apple Hälsa och därmed göra dina insamlade data tillgängliga samlat och för andra tillverkares appar. Varken Google Health Connect eller Apple Hälsa är helt bra och de har många begränsningar i hur de kan presentera och dela data, men Oura gör i alla fall vad de kan genom att stödja både Ios och Android.

Betyg: 5

Vinnare Anslutbarhet och ekosystem: Oura Ring 4

Batteri och laddning

Samsung Galaxy Ring

Du laddar din Samsung Galaxy Ring i ett litet etui som i sin tur kan laddas antingen trådlöst eller via usb-c. Just att etuiet kan lagra egen laddning innebär den stora fördelen att du kan ladda ringen utan att ha tillgång till ett eluttag. Just detta etui har flera fördelar. Det är väldigt smart formgivet och dessutom snyggt. Lysdioder visar pedagogiskt både laddningsgraden för själva etuiet när du öppnar det och sedan, när du placerat ringen på sin plats hur mycket laddning som är kvar i ringen. Det som dock talar emot Galaxy Ring här är att den har kortast batteritid. När Galaxy Ring ger upp har Oura fortfarande 30 procent batteri som återstår.

Betyg: 4

Oura Ring 4

Laddaren till Oura Ring består av en liten platta med en cylinder på och på den där cylindern trär du på ringen när den ska laddas. En lysdiod på framsidan indikerar att den laddar och när ringen är fullt laddad får du en notis i telefonen som berättar det. Plattan har en anslutning för usb-c, så du måste alltså, till skillnad från Samsung, ha ett eluttag för att kunna ladda din Oura-ring. Här finns heller inget stöd för trådlös laddning. Till Ouras fördel talar dock batteritiden som är något bättre än vad Samsung-ringen har.

Betyg: 4

Vinnare Batteri och laddning: Oavgjort

Träning, aktivitet och användning

Samsung Galaxy Ring

Smarta ringar generellt är inte så bra för att mäta träning eller för att vägleda dig under träningspasset. Där gör många gånger smartklockan ett bättre jobb, mycket tack vare gps och sin skärm som kan åskådliggöra information direkt under träningspasset. Med det sagt kan ändå Galaxy Ring bidra. Den upptäcker automatiskt både promenader och löpträning jag genomför och i Samsung Health-appen samlas informationen, där varje pass inkluderar tid, hastighet, steg, puls och kalorier. När jag kontrollmäter med en smartklocka med gps samtidigt kommer jag fram till att mätdata från ringen verkar stämma bra. Störst nytta har dock ringen i detta sammanhang inte för det enskilda träningspasset utan mer för att skapa en helhetsbild om du till exempel sover bättre om du varit mera aktiv under dagen. En funktion värd att nämna här, som Oura saknar, är att Galaxy Ring kan styra din Samsung-telefon, genom gester du gör, så att du på distans kan ta foto eller tysta ett alarm.

Betyg: 3

Ringarna ska båda bäras med det lilla märket riktat mot handflatan, för bästa mätning. Det händer dock lätt att båda ringarna roterar lite under användning eller när du till exempel tvättar händerna.

Oura Ring 4

Oura hanterar träning på liknande sätt som Galaxy Ring. Oura Ring 4 kan automatiskt känna igen och mäta träning och i appen får jag sedan i efterhand godkänna varje träningspass och om det skulle vara något fel, till exempel att den identifierat en löptur som en promenad, gå in och manuellt ändra det. Har du med dig telefonen på träningspasset och aktiverat gps-tillgång så kan Oura-appen automatiskt lägga till den informationen så att du får rutten utritad på karta och mer exakt mätning. Väljer jag att mäta ett träningspass med telefonen eller en smartklocka som rapporterar till telefonen så kan även det visas i Oura-appens sammanställning.

Betyg: 4

Vinnare Användning och analys: Oura Ring 4

Sömn, hälsohelhetskoll och analys

Samsung Galaxy Ring

Samsung samlar all hälsodata från ringen och eventuellt andra Samsungprylar du har, som telefon och klocka, i appen Samsung Health. Precis som med Oura-ringen tar det två veckor ungefär innan tillräckligt mycket data har samlats in från Galaxy Ring för att appen ska kunna ge några råd och dra slutsatser och även då är Samsung Health ganska tystlåten. Jag får mest själv söka upp information snarare än att den skickar notiser. Jag får dock en påminnelse i telefonen de timmar jag inte varit aktiv och uppmanas resa mig från stolen. Samsung har en del att förbättra i sitt sätt att vägleda utifrån insamlade data. Under testperioden har jag fått meddelanden som “Energipoäng Bra. Reparation pågår.” Jag tycker inte det är helt enkelt att tolka som meddelande, men när jag klickar vidare och läser tolkar jag det som att den inte har något att klaga på. Ofta är meddelandena dock svårtolkade. När det gäller sömn har jag under en del av testperioden använt en Samsung Galaxy Watch 7 separat för sömnmätning och fått tydligt annorlunda sömnvärden från den. Samsung säger att ringen är deras bästa sömnmätare och när jag jämfört ser ringen mycket riktigt ut att ge mer exakta resultat än klockan. Det kan skilja över en timme. De gånger jag vaknat på natten och antecknat det har dock ringen flera gånger registrerat även min vakna tid som sömn.

Betyg: 3

Analys från Oura till vänster och Samsung till höger

Oura Ring 4

En stor nackdel med Oura är att det för all form av meningsfull presentation och analys av data krävs ett månadsabonnemang som kostar sex euro, ungefär 70 kronor. Utan det får du egentligen ingen nytta av din ring. Med abonnemanget däremot så redovisar och analyserar Oura-appen på ett genomtänkt sätt och kan ge dig tydliga råd.

De är omtänksamt formulerade och ger tydliga råd och förklaringar. Jag får till exempel veta att jag sovit lite kortare än vanligt, men att jag inte behöver oroa mig. Appen berättar även att tid då jag uppfattar mig själv som vaken ofta kan vara vilsam för kroppen ändå och att jag inte ska stressa upp mig för det. En sen nedvarning en kväll reagerar appen på och undrar försynt om jag kanske åt sent och att ett matsmältningssystem på högvarv eventuellt kan ha påverkat när jag sedan skulle sova.

Betyg: 4

Sömn, hälsohelhetskoll och analys: Oavgjort

Totalbetyg:

Samsung Galaxy Ring: 17

Oura Ring 4: 21

VINNARE: Oura Ring 4

Båda ringarna visar att det här är en omogen produktkategori där det finns tydlig förbättringspotential, de kan nog båda till viss del lära av varandra. Oura tar dock hem segern framförallt för sin app med genomtänkta tydliga råd och slutsatser, stödet för både IOS och Android samt bättre batteritid, men månadsavgiften skaver lite.